search__icondelete
Hürriyet LezizzBlog
#bugün ne pişirsem?#akşam ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#brokoli çorbası nasıl yapılır?#karnabahar graten nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Mart 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Mart 2026)

5
Değerlendir
Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, pürüzsüz kıvamıyla sebze sevmeyenlerin bile hayran kalacağı sıcacık brokoli çorbasıyla başlayıp ana yemekte dışı çıtır içi sulu kalacak şekilde mühürlenen lokum gibi tavada somon ve ona en çok yakışan Karadeniz mutfağının dumanı üstünde lezzeti mısır ekmeği ile gurme bir seçenek sunuyor. Sofranıza fırında nar gibi kızaran karnabahar graten ve yeşil elmanın ferahlığıyla kerevizi sevdiren tazeleyici bir salata, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Bitter çikolata lezzeti ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamıyla çikolata tutkunlarının favorisi olan nefis fondant kek bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Mart 2026)
Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Brokoli çorbası
  • Tavada somon
  • Karnabahar graten
  • Yeşil elmalı kereviz salatası
  • Mısır ekmeği
  • Çikolatalı fondant kek

BROKOLİ ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Mart 2026)

Taze brokolilerle hazırlanan bu sıcacık lezzet, sebze sevmeyenlerin bile beğeneceği bir kıvamda pişiyor. Hazırlaması oldukça zahmetsiz olup kısa sürede tam kıvamında bir sonuç veriyor.

Brokoli çorbası tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Brokoli çorbası tarifi (Videolu)

TAVADA SOMON

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Mart 2026)

Tavada somon, tavada mühürlenerek dışının çıtır, içinin ise sulu kalmasıyla hazırlanan en pratik ve gurme lezzetler arasında yer alıyor. Sarımsak ve limonun uyumuyla hazırlanan özel sosu, her lokmada damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

Tavada somon tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Tavada somon tarifi

KARNABAHAR GRATEN

En besleyici sebzelerden biri olan karnabahar, fırında beşamel sosla birleştiğinde tadına doyum olmuyor. Sebze sevmeyenlerin bile favorisi haline gelen bu tarif, görüntüsüyle ve lezzetiyle sofralara çok yakışıyor.

Haberin Devamı

Karnabahar graten tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Karnabahar graten tarifi (Videolu)

YEŞİL ELMALI KEREVİZ SALATASI

Kerevizin kendine has lezzetini yeşil elmanın ferahlatıcı ekşiliğiyle buluşturan bu salata, hem sunumuyla hem de hafifliğiyle sofralarınıza çok yakışacak bir meze alternatifi sunuyor.

Yeşil elmalı kereviz salatası tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Yeşil elmalı kereviz salatası tarifi (Videolu)

MISIR EKMEĞİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Mart 2026)

Mısır ekmeği, Karadeniz mutfağından sofralarımıza uzanan, özellikle balık sofralarında sıkça yer verilen nefis lezzetlerden biridir. Çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her öğüne eşlik edebilen bu eşsiz ekmek, doğru kıvamda hazırlandığında her sofraya çok yakışır.

Mısır ekmeği tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Mısır ekmeği tarifi

ÇİKOLATALI FONDANT KEK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Mart 2026)

Çikolatalı fondant kek, yoğun bitter çikolatanın tadı ve yumuşacık kıvamıyla hazırlanan en lezzetli tatlı seçeneklerinden biri oluyor. Un miktarı düşük tutularak elde edilen kıvamı, her çatalla ağızda dağılarak tam bir lezzet şöleni sunuyor.

Çikolatalı fondant kek tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Çikolatalı fondant kek tarifi

