Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
SEBZELİ YOĞURT ÇORBASI
Sebzeli yoğurt çorbası, içindeki havuç, patates ve pirinç ile hem doyurucu hem lezzetli bir başlangıç seçeneği sunuyor. Yumuşacık içimi ile tadına doyum olmazken, mutfak pratik bir şekilde hazırlanıyor.
ŞIHIL MAHŞİ
Şıhıl mahşi, kızartılmış kabakların kıymalı ve nohutlu harçla doldurulmasıyla damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor. Kilis usulü hazırlanan bu nefis kabak dolması, misafir sofralarına çok yakışıyor.
CEVİZLİ PEYNİRLİ ERİŞTE
Cevizli peynirli erişte, sofralarınıza hem doyurucu hem de çok lezzetli bir alternatif taşıyor. Kavrulmuş eriştenin lezzeti, beyaz peynirin hafif tuzluluğu ve çıtır ceviz içiyle birleşerek her öğüne yakışan iştah açıcı bir seçenek oluşturuyor.
DOMATESLİ ROKA SALATASI
Taze rokanın domates ve soğanla bir araya geldiği bu nefis salata, sofranıza ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyuyla hazırlanan mayhoş sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.
ŞÖBİYET
Çıtır çıtır baklavalık yufkaları, içindeki irmik dolgusu ve bol Antep fıstığıyla şöbiyet, şerbetli tatlı sevenler için enfes bir seçenek oluyor. Kat kat dizilen yufkaların arasına sürülen tereyağının lezzetiyle pişen şöbiyetlerin tadına doyum olmuyor.