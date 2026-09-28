Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Eylül 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli sebzeli yoğurt çorbasıyla başlayıp kıymalı ve nohutlu harcıyla lezzetlenen Kilis usulü şıhıl mahşi ve yanına çok yakışan beyaz peynirli cevizli erişte ile lezzetli seçenekler sunuyor. Nar ekşili ve limonlu mayhoş sosuyla domatesli roka salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Çıtır yufkası, irmik dolgusu ve bol fıstığıyla şöbiyet, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Sebzeli yoğurt çorbası

Şıhıl mahşi

Cevizli peynirli erişte

Domatesli roka salatası

Şöbiyet

SEBZELİ YOĞURT ÇORBASI





Sebzeli yoğurt çorbası, içindeki havuç, patates ve pirinç ile hem doyurucu hem lezzetli bir başlangıç seçeneği sunuyor. Yumuşacık içimi ile tadına doyum olmazken, mutfak pratik bir şekilde hazırlanıyor.

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ŞIHIL MAHŞİ





Şıhıl mahşi, kızartılmış kabakların kıymalı ve nohutlu harçla doldurulmasıyla damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor. Kilis usulü hazırlanan bu nefis kabak dolması, misafir sofralarına çok yakışıyor.

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CEVİZLİ PEYNİRLİ ERİŞTE





Cevizli peynirli erişte, sofralarınıza hem doyurucu hem de çok lezzetli bir alternatif taşıyor. Kavrulmuş eriştenin lezzeti, beyaz peynirin hafif tuzluluğu ve çıtır ceviz içiyle birleşerek her öğüne yakışan iştah açıcı bir seçenek oluşturuyor.

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DOMATESLİ ROKA SALATASI





Taze rokanın domates ve soğanla bir araya geldiği bu nefis salata, sofranıza ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyuyla hazırlanan mayhoş sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

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ŞÖBİYET





Çıtır çıtır baklavalık yufkaları, içindeki irmik dolgusu ve bol Antep fıstığıyla şöbiyet, şerbetli tatlı sevenler için enfes bir seçenek oluyor. Kat kat dizilen yufkaların arasına sürülen tereyağının lezzetiyle pişen şöbiyetlerin tadına doyum olmuyor.