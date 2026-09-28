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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli sebzeli yoğurt çorbasıyla başlayıp kıymalı ve nohutlu harcıyla lezzetlenen Kilis usulü şıhıl mahşi ve yanına çok yakışan beyaz peynirli cevizli erişte ile lezzetli seçenekler sunuyor. Nar ekşili ve limonlu mayhoş sosuyla domatesli roka salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Çıtır yufkası, irmik dolgusu ve bol fıstığıyla şöbiyet, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Sebzeli yoğurt çorbası
  • Şıhıl mahşi
  • Cevizli peynirli erişte
  • Domatesli roka salatası
  • Şöbiyet

SEBZELİ YOĞURT ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Eylül 2026)

Sebzeli yoğurt çorbası, içindeki havuç, patates ve pirinç ile hem doyurucu hem lezzetli bir başlangıç seçeneği sunuyor. Yumuşacık içimi ile tadına doyum olmazken, mutfak pratik bir şekilde hazırlanıyor.

Gözden KaçmasınSebzeli yoğurt çorbası tarifiSebzeli yoğurt çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞIHIL MAHŞİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Eylül 2026)

Şıhıl mahşi, kızartılmış kabakların kıymalı ve nohutlu harçla doldurulmasıyla damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor. Kilis usulü hazırlanan bu nefis kabak dolması, misafir sofralarına çok yakışıyor.

Gözden KaçmasınŞıhıl mahşi tarifiŞıhıl mahşi tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

CEVİZLİ PEYNİRLİ ERİŞTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Eylül 2026)

Cevizli peynirli erişte, sofralarınıza hem doyurucu hem de çok lezzetli bir alternatif taşıyor. Kavrulmuş eriştenin lezzeti, beyaz peynirin hafif tuzluluğu ve çıtır ceviz içiyle birleşerek her öğüne yakışan iştah açıcı bir seçenek oluşturuyor.

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Gözden KaçmasınCevizli peynirli erişte tarifiCevizli peynirli erişte tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

DOMATESLİ ROKA SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Eylül 2026)

Taze rokanın domates ve soğanla bir araya geldiği bu nefis salata, sofranıza ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyuyla hazırlanan mayhoş sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

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ŞÖBİYET

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Eylül 2026)

Çıtır çıtır baklavalık yufkaları, içindeki irmik dolgusu ve bol Antep fıstığıyla şöbiyet, şerbetli tatlı sevenler için enfes bir seçenek oluyor. Kat kat dizilen yufkaların arasına sürülen tereyağının lezzetiyle pişen şöbiyetlerin tadına doyum olmuyor.

Gözden KaçmasınŞöbiyet tarifiŞöbiyet tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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