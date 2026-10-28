Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ekim 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
MENGEN ÇORBASI
Bolu mutfağının sevilen lezzetlerinden Mengen çorbası, bulgur, et suyu ve salçayla hazırlanan doyurucu bir çorba olarak sofralarda yerini alıyor. Soğuk günlerde içinizi ısıtan bu yöresel tarif, baharatlarla zenginleşen lezzetiyle çok seviliyor.
KIYMALI SOĞAN DOLMASI
Geleneksel tencere yemeklerinin en sevilenlerinden kıymalı soğan dolması, sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Salçalı sosu ve üzerine eklenen tereyağının lezzetiyle tencerede ağır ağır pişen dolmalar, dağılmadan lokum gibi bir kıvama ulaşıyor.
FIRINDA KABAK MÜCVER
Fırında kabak mücver, hafifliği ve pratikliğiyle sofraların en sevilen lezzetlerinden biri oluyor. Taze kabakların dereotu ve beyaz peynirle buluştuğu bu nefis tarif, fırında yayılan kokusu ile iştahları açıyor.
MÜTEBBEL
Patlıcanın en lezzetli hallerinden biri olan mütebbel, közlenmiş patlıcanın isli tadı ile tahinin yoğun kıvamını enfes bir dengede buluşturuyor. Yoğurdun ferahlığıyla hazırlanan bu tarif, sofralarda iştah açıcı bir başlangıç olarak öne çıkıyor.
ÇOBAN SALATA
Çoban salata, taze sebzelerle bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla hazırlanıp sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.
HAMSİKÖY SÜTLACI
Trabzon mutfağının meşhur Hamsiköy sütlacı, lezzetiyle damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Pirinç ve sütün doğal lezzetiyle kıvamını alan bu geleneksel tatlı, güveç kaplarda fırınlanarak üzeri nar gibi kızarana kadar pişiyor.