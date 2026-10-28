search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ekim 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam yemeğine ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#mengen çorbası nasıl yapılır?#kıymalı soğan dolması nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ekim 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ekim 2026)

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, doyurucu Mengen çorbasıyla başlayıp tencerede ağır ağır lokum gibi pişen kıymalı soğan dolması ve yanına çok yakışan fırında kabak mücver ile lezzetli seçenekler sunuyor. Közlenmiş patlıcanın lezzetiyle mütebbel ve bol limonlu zeytinyağlı sosuyla çoban salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Güveç kaplarda fırınlanarak üzeri nar gibi kızaran Trabzon mutfağının meşhur Hamsiköy sütlacı, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ekim 2026)
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Mengen çorbası
  • Kıymalı soğan dolması
  • Fırında kabak mücver
  • Mütebbel
  • Çoban salata
  • Hamsiköy sütlacı

MENGEN ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ekim 2026)

Bolu mutfağının sevilen lezzetlerinden Mengen çorbası, bulgur, et suyu ve salçayla hazırlanan doyurucu bir çorba olarak sofralarda yerini alıyor. Soğuk günlerde içinizi ısıtan bu yöresel tarif, baharatlarla zenginleşen lezzetiyle çok seviliyor.

Gözden KaçmasınMengen çorbası tarifiMengen çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KIYMALI SOĞAN DOLMASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ekim 2026)

Geleneksel tencere yemeklerinin en sevilenlerinden kıymalı soğan dolması, sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Salçalı sosu ve üzerine eklenen tereyağının lezzetiyle tencerede ağır ağır pişen dolmalar, dağılmadan lokum gibi bir kıvama ulaşıyor.

Gözden KaçmasınKıymalı soğan dolması tarifiKıymalı soğan dolması tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRINDA KABAK MÜCVER

Haberin Devamı

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ekim 2026)

Fırında kabak mücver, hafifliği ve pratikliğiyle sofraların en sevilen lezzetlerinden biri oluyor. Taze kabakların dereotu ve beyaz peynirle buluştuğu bu nefis tarif, fırında yayılan kokusu ile iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınFırında kabak mücver tarifiFırında kabak mücver tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MÜTEBBEL

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ekim 2026)

Patlıcanın en lezzetli hallerinden biri olan mütebbel, közlenmiş patlıcanın isli tadı ile tahinin yoğun kıvamını enfes bir dengede buluşturuyor. Yoğurdun ferahlığıyla hazırlanan bu tarif, sofralarda iştah açıcı bir başlangıç olarak öne çıkıyor.

Gözden KaçmasınMütebbel tarifiMütebbel tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇOBAN SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ekim 2026)

Çoban salata, taze sebzelerle bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla hazırlanıp sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınÇoban salata tarifiÇoban salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

HAMSİKÖY SÜTLACI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ekim 2026)

Trabzon mutfağının meşhur Hamsiköy sütlacı, lezzetiyle damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Pirinç ve sütün doğal lezzetiyle kıvamını alan bu geleneksel tatlı, güveç kaplarda fırınlanarak üzeri nar gibi kızarana kadar pişiyor.

Gözden KaçmasınHamsiköy sütlacı tarifiHamsiköy sütlacı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

En Lezizz'ler

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ekim 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ekim 2026)#Bugün Ne Pişirsem?
Peranın asırlık Lebon Pastanesi yeniden açılıyor
Pera'nın asırlık Lebon Pastanesi yeniden açılıyor#Lebon Pastanesi
Trabzon’da kuymak yeniden yorumlanıyor: Sırrı içindeki otta
Trabzon’da kuymak yeniden yorumlanıyor: Sırrı içindeki otta#Trabzon Gastronomi Festivali
Ayva kompostosu tarifi
Ayva kompostosu tarifi#Ayva Kompostosu
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ekim 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ekim 2026)

5
Peranın asırlık Lebon Pastanesi yeniden açılıyor
YEMEK KÜLTÜRÜ

Pera'nın asırlık Lebon Pastanesi yeniden açılıyor

5
Trabzon’da kuymak yeniden yorumlanıyor: Sırrı içindeki otta
YEMEK KÜLTÜRÜ

Trabzon’da kuymak yeniden yorumlanıyor: Sırrı içindeki otta

Benzer Yazılar
5
Ayva kompostosu tarifi
İÇECEK TARİFLERİ

Ayva kompostosu tarifi

30-60 dkKolay
5
Kıymalı soğan dolması tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Kıymalı soğan dolması tarifi

30-60 dkOrta
5
Hamsiköy sütlacı tarifi
TATLI TARİFLERİ

Hamsiköy sütlacı tarifi

30-60 dkKolay
5
Biberli pizza tarifi
PİZZA TARİFLERİ

Biberli pizza tarifi

30-60 dkOrta
5
Karalahana sarması tarifi
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Karalahana sarması tarifi

30-60 dkOrta
5
Selanik usulü ıspanaklı börek tarifi (Videolu)
BÖREK TARİFLERİ

Selanik usulü ıspanaklı börek tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Ayva reçeli tarifi
KAHVALTILIK TARİFLERİ

Ayva reçeli tarifi

30-60 dkKolay
5
Kayseri düğün çorbası tarifi
ÇORBA TARİFLERİ

Kayseri düğün çorbası tarifi

30 dkKolay
5
Fırında levrek tarifi
BALIK TARİFLERİ

Fırında levrek tarifi

30-60 dkOrta
5
Patates dolması tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Patates dolması tarifi

30-60 dkOrta