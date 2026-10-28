Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ekim 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, doyurucu Mengen çorbasıyla başlayıp tencerede ağır ağır lokum gibi pişen kıymalı soğan dolması ve yanına çok yakışan fırında kabak mücver ile lezzetli seçenekler sunuyor. Közlenmiş patlıcanın lezzetiyle mütebbel ve bol limonlu zeytinyağlı sosuyla çoban salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Güveç kaplarda fırınlanarak üzeri nar gibi kızaran Trabzon mutfağının meşhur Hamsiköy sütlacı, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Mengen çorbası

Kıymalı soğan dolması

Fırında kabak mücver

Mütebbel

Çoban salata

Hamsiköy sütlacı

MENGEN ÇORBASI





Bolu mutfağının sevilen lezzetlerinden Mengen çorbası, bulgur, et suyu ve salçayla hazırlanan doyurucu bir çorba olarak sofralarda yerini alıyor. Soğuk günlerde içinizi ısıtan bu yöresel tarif, baharatlarla zenginleşen lezzetiyle çok seviliyor.

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KIYMALI SOĞAN DOLMASI





Geleneksel tencere yemeklerinin en sevilenlerinden kıymalı soğan dolması, sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Salçalı sosu ve üzerine eklenen tereyağının lezzetiyle tencerede ağır ağır pişen dolmalar, dağılmadan lokum gibi bir kıvama ulaşıyor.

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FIRINDA KABAK MÜCVER

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Fırında kabak mücver, hafifliği ve pratikliğiyle sofraların en sevilen lezzetlerinden biri oluyor. Taze kabakların dereotu ve beyaz peynirle buluştuğu bu nefis tarif, fırında yayılan kokusu ile iştahları açıyor.

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MÜTEBBEL





Patlıcanın en lezzetli hallerinden biri olan mütebbel, közlenmiş patlıcanın isli tadı ile tahinin yoğun kıvamını enfes bir dengede buluşturuyor. Yoğurdun ferahlığıyla hazırlanan bu tarif, sofralarda iştah açıcı bir başlangıç olarak öne çıkıyor.

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ÇOBAN SALATA





Çoban salata, taze sebzelerle bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla hazırlanıp sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

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HAMSİKÖY SÜTLACI





Trabzon mutfağının meşhur Hamsiköy sütlacı, lezzetiyle damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Pirinç ve sütün doğal lezzetiyle kıvamını alan bu geleneksel tatlı, güveç kaplarda fırınlanarak üzeri nar gibi kızarana kadar pişiyor.