Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ağustos 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık lokanta usulü ezogelin çorbasıyla başlayıp fırında lokum gibi pişen çöp şiş ve yanına çok yakışan patlıcanlı bulgur pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Bol ekşili sosuyla çoban salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Sıcak helva ile dondurmanın serin lezzetini irmik helvası, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Lokanta usulü ezogelin çorbası

Fırında çöp şiş

Patlıcanlı bulgur pilavı

Çoban salata

Dondurmalı irmik helvası

LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI





Mercimek, pirinç ve bulgurun lezzetiyle hazırlanan bu şifa dolu tarif, her kaşıkta geleneksel tatları en lezzetli haliyle damaklarda hissettiriyor.

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FIRINDA ÇÖP ŞİŞ





Fırında çöp şiş, mangal yakma zahmetini ortadan kaldırarak evinizin mutfağında pratik bir şekilde hazırlanıp sofranıza enfes bir yemek seçeneği sunuyor.

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PATLICANLI BULGUR PİLAVI





Patlıcanlı bulgur pilavı, kavrulmuş sebzelerin hafif tadını bulgurla buluşturarak her kaşıkta lezzetine doyum olmayan bir lezzete ulaşıyor.

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ÇOBAN SALATA

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Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla hazırlanıp sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

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DONDURMALI İRMİK HELVASI





Dondurmalı irmik helvası, sıcak helva içindeki serin dondurma sürpriziyle geleneksel tatlılar arasında leziz bir yer tutuyor. Hazırlık aşamasında eklenen az miktardaki un, helvanın dondurmayla birleştiği anda çatlamasını önlüyor.