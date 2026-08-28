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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ağustos 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ağustos 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık lokanta usulü ezogelin çorbasıyla başlayıp fırında lokum gibi pişen çöp şiş ve yanına çok yakışan patlıcanlı bulgur pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Bol ekşili sosuyla çoban salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Sıcak helva ile dondurmanın serin lezzetini irmik helvası, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ağustos 2026)
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Menüde neler var?

  • Lokanta usulü ezogelin çorbası
  • Fırında çöp şiş
  • Patlıcanlı bulgur pilavı
  • Çoban salata
  • Dondurmalı irmik helvası

LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ağustos 2026)

Mercimek, pirinç ve bulgurun lezzetiyle hazırlanan bu şifa dolu tarif, her kaşıkta geleneksel tatları en lezzetli haliyle damaklarda hissettiriyor.

Gözden KaçmasınLokanta usulü ezogelin çorbası tarifiLokanta usulü ezogelin çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRINDA ÇÖP ŞİŞ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ağustos 2026)

Fırında çöp şiş, mangal yakma zahmetini ortadan kaldırarak evinizin mutfağında pratik bir şekilde hazırlanıp sofranıza enfes bir yemek seçeneği sunuyor.

Gözden KaçmasınFırında çöp şiş tarifiFırında çöp şiş tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATLICANLI BULGUR PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ağustos 2026)

Patlıcanlı bulgur pilavı, kavrulmuş sebzelerin hafif tadını bulgurla buluşturarak her kaşıkta lezzetine doyum olmayan bir lezzete ulaşıyor.

Gözden KaçmasınPatlıcanlı bulgur pilavı (Videolu)Patlıcanlı bulgur pilavı (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇOBAN SALATA

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ağustos 2026)

Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla hazırlanıp sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınÇoban salata tarifiÇoban salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

DONDURMALI İRMİK HELVASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ağustos 2026)

Dondurmalı irmik helvası, sıcak helva içindeki serin dondurma sürpriziyle geleneksel tatlılar arasında leziz bir yer tutuyor. Hazırlık aşamasında eklenen az miktardaki un, helvanın dondurmayla birleştiği anda çatlamasını önlüyor.

Gözden KaçmasınDondurmalı irmik helvası tarifiDondurmalı irmik helvası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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