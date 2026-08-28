Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ağustos 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI
Mercimek, pirinç ve bulgurun lezzetiyle hazırlanan bu şifa dolu tarif, her kaşıkta geleneksel tatları en lezzetli haliyle damaklarda hissettiriyor.
FIRINDA ÇÖP ŞİŞ
Fırında çöp şiş, mangal yakma zahmetini ortadan kaldırarak evinizin mutfağında pratik bir şekilde hazırlanıp sofranıza enfes bir yemek seçeneği sunuyor.
PATLICANLI BULGUR PİLAVI
Patlıcanlı bulgur pilavı, kavrulmuş sebzelerin hafif tadını bulgurla buluşturarak her kaşıkta lezzetine doyum olmayan bir lezzete ulaşıyor.
ÇOBAN SALATA
Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla hazırlanıp sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.
DONDURMALI İRMİK HELVASI
Dondurmalı irmik helvası, sıcak helva içindeki serin dondurma sürpriziyle geleneksel tatlılar arasında leziz bir yer tutuyor. Hazırlık aşamasında eklenen az miktardaki un, helvanın dondurmayla birleştiği anda çatlamasını önlüyor.