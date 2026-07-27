Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Temmuz 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, pürüzsüz kıvamlı domates çorbasıyla başlayıp tencerede lokum gibi pişen terbiyeli kabak dolması ve yanına çok yakışan kıymalı makarna ile doyurucu seçenekler sunuyor. Közlenmiş patlıcan ve tahinin nefis uyumu ile hazırlanan mütebbel ile yaz domateslerinin tazeliğini sofranıza taşıyan İstanbul salatası bu öğünü tamamlıyor. Hafif lezzeti ile şeftalili tart kek ise bu keyifli akşam sofrasını taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Domates çorbası

Terbiyeli kabak dolması

Kıymalı makarna

Mütebbel

İstanbul salatası

Şeftalili tart kek

DOMATES ÇORBASI





Domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.

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TERBİYELİ KABAK DOLMASI





Terbiyeli kabak dolması, yumuşacık kıvamı ve hafif lezzetiyle sofranıza ferahlık katıyor. Zeytinyağında kavrulan kıymalı ve pirinçli zengin iç harcıyla doldurulan kabaklar, tencerede lokum gibi pişiyor.

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KIYMALI MAKARNA





Kıymalı makarna, pratik hazırlanışı ile sofraların en çok tercih edilen doyurucu lezzetlerinden biri oluyor. Özenle hazırlanan domatesli kıymalı sos ile buluşan makarnalar, büyük küçük herkes tarafından severek tüketiliyor.

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MÜTEBBEL

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Mütebbel, közlenmiş patlıcanın lezzetini tahinin nefis tadıyla buluşturuyor. İncecik kıyılan patlıcanlar, süzme yoğurt ve sarımsağın ferahlatıcı tadıyla birleştiğinde ortaya enfes bir lezzet çıkıyor.

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İSTANBUL SALATASI





Yaz aylarının en taze domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası, sofralarınızda hem çok pratik hem de lezzetli bir eşlikçi oluyor. Pembe domatesin sulu ve tatlı lezzeti, sumakla ovulmuş mor soğanlarla buluşarak kusursuz bir uyum yakalıyor.

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ŞEFTALİLİ TART KEK





Yaz meyvelerinin tazeliğini yumuşacık bir kekle buluşturan şeftalili tart kek, çay saatleriniz için hem hafif hem de çok lezzetli bir seçenek oluyor.