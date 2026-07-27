search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Temmuz 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam yemeğine ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#domates çorbası nasıl yapılır?#terbiyeli kabak dolması nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Temmuz 2026)

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, pürüzsüz kıvamlı domates çorbasıyla başlayıp tencerede lokum gibi pişen terbiyeli kabak dolması ve yanına çok yakışan kıymalı makarna ile doyurucu seçenekler sunuyor. Közlenmiş patlıcan ve tahinin nefis uyumu ile hazırlanan mütebbel ile yaz domateslerinin tazeliğini sofranıza taşıyan İstanbul salatası bu öğünü tamamlıyor. Hafif lezzeti ile şeftalili tart kek ise bu keyifli akşam sofrasını taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Temmuz 2026)
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Domates çorbası
  • Terbiyeli kabak dolması
  • Kıymalı makarna
  • Mütebbel
  • İstanbul salatası
  • Şeftalili tart kek

DOMATES ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Temmuz 2026)

Domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınDomates çorbası tarifiDomates çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

TERBİYELİ KABAK DOLMASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Temmuz 2026)

Terbiyeli kabak dolması, yumuşacık kıvamı ve hafif lezzetiyle sofranıza ferahlık katıyor. Zeytinyağında kavrulan kıymalı ve pirinçli zengin iç harcıyla doldurulan kabaklar, tencerede lokum gibi pişiyor.

Gözden KaçmasınTerbiyeli kabak dolması tarifiTerbiyeli kabak dolması tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KIYMALI MAKARNA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Temmuz 2026)

Kıymalı makarna, pratik hazırlanışı ile sofraların en çok tercih edilen doyurucu lezzetlerinden biri oluyor. Özenle hazırlanan domatesli kıymalı sos ile buluşan makarnalar, büyük küçük herkes tarafından severek tüketiliyor.

Gözden KaçmasınKıymalı makarna tarifiKıymalı makarna tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MÜTEBBEL

Haberin Devamı

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Temmuz 2026)

Mütebbel, közlenmiş patlıcanın lezzetini tahinin nefis tadıyla buluşturuyor. İncecik kıyılan patlıcanlar, süzme yoğurt ve sarımsağın ferahlatıcı tadıyla birleştiğinde ortaya enfes bir lezzet çıkıyor.

Gözden KaçmasınMütebbel tarifi (Videolu)Mütebbel tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

İSTANBUL SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Temmuz 2026)

Yaz aylarının en taze domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası, sofralarınızda hem çok pratik hem de lezzetli bir eşlikçi oluyor. Pembe domatesin sulu ve tatlı lezzeti, sumakla ovulmuş mor soğanlarla buluşarak kusursuz bir uyum yakalıyor.

Gözden Kaçmasınİstanbul salatası tarifi (Videolu)İstanbul salatası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEFTALİLİ TART KEK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Temmuz 2026)

Yaz meyvelerinin tazeliğini yumuşacık bir kekle buluşturan şeftalili tart kek, çay saatleriniz için hem hafif hem de çok lezzetli bir seçenek oluyor.

Gözden KaçmasınŞeftalili tart kek tarifiŞeftalili tart kek tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

En Lezizz'ler

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Temmuz 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Temmuz 2026)#Bugün Ne Pişirsem?
Terbiyeli kabak dolması tarifi
Terbiyeli kabak dolması tarifi#Terbiyeli Kabak Dolması
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Temmuz 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Temmuz 2026)#Bugün Ne Pişirsem?
AB tescilli ıhlamur balında hasat başladı
AB tescilli ıhlamur balında hasat başladı#Yenice Ihlamur Balı
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Temmuz 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Temmuz 2026)

5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Temmuz 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Temmuz 2026)

5
AB tescilli ıhlamur balında hasat başladı
YEMEK KÜLTÜRÜ

AB tescilli ıhlamur balında hasat başladı

Benzer Yazılar
5
Terbiyeli kabak dolması tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Terbiyeli kabak dolması tarifi

30-60 dkOrta
5
Vişneli brownie tarifi
TATLI TARİFLERİ

Vişneli brownie tarifi

30-60 dkOrta
5
Kıymalı semizotu yemeği tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Kıymalı semizotu yemeği tarifi

30-60 dkOrta
5
Şeftali suyu tarifi
İÇECEK TARİFLERİ

Şeftali suyu tarifi

30-60 dkKolay
5
Kıymalı makarna tarifi
MAKARNA TARİFLERİ

Kıymalı makarna tarifi

30 dkOrta
5
Vişneli pasta tarifi
PASTA TARİFLERİ

Vişneli pasta tarifi

60+ dkOrta
5
Kaya koruğu turşusu tarifi
MEZE TARİFLERİ

Kaya koruğu turşusu tarifi

30-60 dkOrta
5
Etli kabak dolması tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Etli kabak dolması tarifi

30-60 dkOrta
5
Barbunya pilaki tarifi
ZEYTİNYAĞLI TARİFLERİ

Barbunya pilaki tarifi

30-60 dkOrta
5
Ajvar tarifi
MEZE TARİFLERİ

Ajvar tarifi

60+ dkOrta