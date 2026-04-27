Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Nisan 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mercimek, bulgur ve pirincin uyumuyla hazırlanan sıcacık ezogelin çorbasıyla başlayıp ana yemekte tavuk etlerinin beşamel sos ve eriyen kaşar peyniriyle bütünleştiği iştah açıcı buğu kebabı ile zengin bir seçenek sunuyor. Şalgam suyunun mayhoşluğuyla demlenen bulgur salatası, havucun tatlılığıyla dengelenen çıtır kabak mücver ve tahinin ipek gibi kıvamıyla humus, bu doyurucu öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Bursa mutfağından leziz ev yapımı Kemalpaşa tatlısı ise bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarifler sayesinde sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir lezzet sofrasında buluşabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
EZOGELİN ÇORBASI
Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.
TAVUKLU BUĞU KEBABI
Tavuklu buğu kebabı, ipek gibi beşamel sosu ve fırında kızaran kaşar peynirinin iştah açıcı görüntüsüyle sofralarınıza enfes bir seçenek sunuyor.
ŞALGAMLI BULGUR SALATASI
Sofralara eşsiz bir sunum fikri sunan şalgamlı bulgur salatası, hem iştah açıcı görünümü hem de lezzetiyle çay saatlerinde çok seviliyor.
HAVUÇLU KABAK MÜCVER
Geleneksel sofraların en sevilen sebze yemeklerinden biri olan mücver, havucun tatlılığı ve kabağın hafifliğiyle birleşerek sofralara hem sağlıklı hem de iştah açıcı bir alternatif oluyor.
HUMUS
İpek gibi kıvamıyla sofraya geldiği anda iştah açan humus, nohutun ve tahinin lezzetiyle hazırlanıp yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.
EV YAPIMI KEMALPAŞA TATLISI
Bursa mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biri olan Kemalpaşa tatlısı, ev yapımı tazeliği ve tam kıvamında hamuruyla hazır alınanları aratmayacak nefis bir lezzet sunuyor.
