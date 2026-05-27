Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Mayıs 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, içinizi serinletecek soğuk ayran aşı çorbasıyla başlayıp ana yemekte kendi yağında yavaş yavaş pişen kurban eti kavurması ve yanına çok yakışan tane tane dökülen iç pilavı ile sofranıza ziyafet sunuyor. Taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla hazırlanan çoban salatası ve enfes şakşuka bu öğünü tamamlıyor. Çıtır çıtır nefis Antep fıstıklı kuru baklava ise bu leziz sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Soğuk ayran aşı çorbası

Kurban eti kavurması

İç pilav

Çoban salata

Şakşuka

Antep fıstıklı kuru baklava

SOĞUK AYRAN AŞI ÇORBASI





Mutfağımızın en sevilen soğuk çorbalarının başında gelen bu lezzet, içeriğindeki nohut ve buğday sayesinde uzun süre tok tutarken çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her öğüne çok yakışıyor.

KURBAN ETİ KAVURMASI





Kurban Bayramı geleneklerinden biri olan kurban eti kavurması, lokum gibi yumuşacık kıvamı ve lezzetiyle bayram sofralarınızı unutulmaz kılıyor.

İÇ PİLAV





Geleneksel sofraların en özel lezzetlerinden biri olan iç pilavı, tam kıvamında pişen ve tane tane dökülen pirinciyle mutfağınızda kolayca hazırlayabilirsiniz.

ÇOBAN SALATA

Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla hazırlanıp sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

ŞAKŞUKA





Hem ana yemeklerin yanına hem de tek başına bir öğün olarak tüketilen bu tarif, içindeki sarımsak ve baharat dengesiyle her damak tadına hitap eder.

ANTEP FISTIKLI KURU BAKLAVA





Geleneksel baklava tariflerine alternatif olan bu tatlı, şerbet miktarının daha az tutulması ile yerken ağırlık yapmıyor.