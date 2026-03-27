Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Mart 2026)

Hürriyet LezizzBlog
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, geleneksel düğün çorbasıyla başlayıp ana yemekte fırında çıtır çıtır pişen hamuru ve lokum gibi kıymalı harcıyla iştah kabartan tepsi mantısı ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Sofranıza bol soğanlı ve sarımsaklı zeytinyağlı harcıyla damak çatlatan lezzet imam bayıldı, süzme yoğurdun yoğun kıvamıyla ferahlık katan nefis haydari ve taze sebzelerle hazırlanan renkli mevsim salatası, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Tam kıvamında şerbetiyle irmik tatlısı ise bu keyifli akşam sofrayı tatlandırıyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarifler sayesinde sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir lezzet sofrasında buluşabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

  • Düğün çorbası
  • İmam bayıldı
  • Tepsi mantısı
  • Haydari
  • Mevsim salata
  • Şerbetli irmik tatlısı

DÜĞÜN ÇORBASI

Anadolu mutfağının şifa dolu lezzetlerinden düğün çorbası, yumuşacık kuzu eti ile pişiyor ve sofralarda ziyafet havası estiriyor. Terbiyesindeki yoğurt ve limonun verdiği hafif ekşilik, ağır ateşte pişen et suyunun lezzetiyle birleşerek her kaşıkta damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

Düğün çorbası tarifi

İMAM BAYILDI

İmam bayıldı, közlenmiş patlıcanlar ve bol soğanlı zeytinyağlı harcın lezzetiyle mutfağımızın en sevilen sebze yemekleri arasında yer alıyor. İncecik doğranmış biber ve sarımsakla zenginleşip ağır ağır pişen domatesli sosuyla her katmanında yumuşacık bir lezzet sunuyor.

İmam bayıldı tarifi

TEPSİ MANTISI

Geleneksel mutfağımızın en sevilen hamur işlerinden biri olan tepsi mantısı, fırında kızaran çıtır hamuru ve kıymalı harcının lezzetiyle hazırlanıp doyurucu bir seçenek sunuyor.

Tepsi mantısı tarifi (Videolu)

HAYDARİ

Haydari mezesi, süzme yoğurdun yoğun kıvamı ve tereyağında kavrulan sarımsakların lezzetiyle sofraların vazgeçilmez başlangıçları arasında yer alıyor. Her öğünde iştah açıcı bir seçenek sunan bu meze, özellikle ızgara yemeklerinin yanında ferahlatıcı bir eşlikçi oluyor.

Haydari tarifi

MEVSİM SALATA

Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek sunuyor.

Mevsim salata tarifi

ŞERBETLİ İRMİK TATLISI

Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden şerbetli irmik tatlısı, hafifliği ve damak çatlatan tadıyla çok seviliyor. Fırından çıktıktan sonra üzerine dökülen şerbeti tam kıvamında içine çekerek her dilimde enfes bir lezzet sunuyor.

Şerbetli irmik tatlısı tarifi

