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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, hafif içimli sütlü kabak çorbasıyla başlayıp İtalyan mutfağından tereyağlı ve limonlu sosla pişen tavuk piccata ve yanına çok yakışan tane tane dökülen şehriyeli pirinç pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Rengarenk taze sebzelerle hazırlanan mevsim salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. İpek gibi kreması ve ev yapımı çilek sosuyla çilekli tiramisu, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Sütlü kabak çorbası
  • Tavuk piccata
  • Şehriyeli pirinç pilavı
  • Mevsim salata
  • Çilekli tiramisu

SÜTLÜ KABAK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Eylül 2026)

Sütlü kabak çorbası, hafifliğiyle öğünlerinize ferahlık katacak enfes bir lezzet sunuyor. Kabağın tadının sütle yumuşadığı bu tarif, yumuşacık ve mideyi yormayan içimiyle sofralara leziz bir başlangıç seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınSütlü kabak çorbası tarifiSütlü kabak çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

TAVUK PİCCATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Eylül 2026)

Tavuk piccata, sofrasında farklı tatlara yer açmak isteyenler için enfes bir fikir oluyor. İtalyan mutfağından bu nefis tarif, tavuk etlerinin tavada mühürlendikten sonra tereyağlı ve limonlu sosla pişirilmesiyle hazırlanıyor.

Gözden KaçmasınTavuk piccata tarifiTavuk piccata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Eylül 2026)

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçlerin tereyağının lezzetiyle pişirilmesiyle sofranızda yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.

Gözden KaçmasınŞehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

MEVSİM SALATA

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Eylül 2026)

Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek sunuyor.

Gözden KaçmasınMevsim salata tarifiMevsim salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇİLEKLİ TİRAMİSU

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Eylül 2026)

Çilekli tiramisu, İtalyan mutfağının sevilen tatlısını çileğin lezzetiyle buluşturan nefis tarifler arasında yer alıyor. Kahveyle ıslatılan kedidili bisküviler, ipek gibi tiramisu kreması ve ev yapımı çilek sosuyla kat kat dizilip hem sunumu hem lezzetiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınÇilekli tiramisu tarifiÇilekli tiramisu tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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