Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
SÜTLÜ KABAK ÇORBASI
Sütlü kabak çorbası, hafifliğiyle öğünlerinize ferahlık katacak enfes bir lezzet sunuyor. Kabağın tadının sütle yumuşadığı bu tarif, yumuşacık ve mideyi yormayan içimiyle sofralara leziz bir başlangıç seçeneği oluyor.
TAVUK PİCCATA
Tavuk piccata, sofrasında farklı tatlara yer açmak isteyenler için enfes bir fikir oluyor. İtalyan mutfağından bu nefis tarif, tavuk etlerinin tavada mühürlendikten sonra tereyağlı ve limonlu sosla pişirilmesiyle hazırlanıyor.
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI
Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçlerin tereyağının lezzetiyle pişirilmesiyle sofranızda yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.
MEVSİM SALATA
Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek sunuyor.
ÇİLEKLİ TİRAMİSU
Çilekli tiramisu, İtalyan mutfağının sevilen tatlısını çileğin lezzetiyle buluşturan nefis tarifler arasında yer alıyor. Kahveyle ıslatılan kedidili bisküviler, ipek gibi tiramisu kreması ve ev yapımı çilek sosuyla kat kat dizilip hem sunumu hem lezzetiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.