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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ekim 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ekim 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp Karadeniz mutfağının sevilen lezzeti karalahana sarması ile nefis bir ana yemek seçeneği sunuyor. Hafifçe sotelenmiş havucun yoğurtla harmanlanmasıyla hazırlanan havuç tarator ve rengarenk taze sebzelerle mevsim salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Siyah üzüm suyu ve mısır ununun uyumuyla ipek gibi kıvam alan pepeçura, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ekim 2026)
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Menüde neler var?

  • Yayla çorbası
  • Karalahana sarması
  • Havuç tarator
  • Mevsim salata
  • Pepeçura

YAYLA ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ekim 2026)

Nane ve yoğurdun lezzetiyle hazırlanan bu nefis çorba, sofranızda sıcacık bir başlangıç seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınYayla çorbası tarifi (Videolu)Yayla çorbası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KARALAHANA SARMASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ekim 2026)

Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden karalahana sarması, sofranıza enfes bir sarma seçeneği sunuyor. Pirinç, bulgur ve bol soğanla hazırlanan baharatlı harcı, rengini kaybetmeden yumuşacık haşlanan karalahana yapraklarıyla buluşuyor.

Gözden KaçmasınKaralahana sarması tarifiKaralahana sarması tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

HAVUÇ TARATOR

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ekim 2026)

Sofraların en sevilen mezelerinden biri olan havuç tarator, hem pratikliği hem de ferahlatıcı tadıyla her yemeğin yanına çok yakışıyor. Yoğurt ve hafifçe sotelenmiş havucun doğal tatlılığı birleşince ortaya tam bir lezzet şöleni çıkıyor.

Gözden KaçmasınHavuç tarator tarifiHavuç tarator tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MEVSİM SALATA

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ekim 2026)

Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek oluyor.

Gözden KaçmasınMevsim salata tarifiMevsim salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PEPEÇURA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ekim 2026)

Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden pepeçura, siyah üzümle hazırlanan yöresel bir tatlı seçeneği olarak sofralarda yerini alıyor. Üzümlerden elde edilen su, mısır unu ve nişastayla pişirilerek ipek gibi kıvamlı bir tatlıya dönüşüyor.

Gözden KaçmasınPepeçura tarifiPepeçura tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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