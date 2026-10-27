Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ekim 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
YAYLA ÇORBASI
Nane ve yoğurdun lezzetiyle hazırlanan bu nefis çorba, sofranızda sıcacık bir başlangıç seçeneği oluyor.
KARALAHANA SARMASI
Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden karalahana sarması, sofranıza enfes bir sarma seçeneği sunuyor. Pirinç, bulgur ve bol soğanla hazırlanan baharatlı harcı, rengini kaybetmeden yumuşacık haşlanan karalahana yapraklarıyla buluşuyor.
HAVUÇ TARATOR
Sofraların en sevilen mezelerinden biri olan havuç tarator, hem pratikliği hem de ferahlatıcı tadıyla her yemeğin yanına çok yakışıyor. Yoğurt ve hafifçe sotelenmiş havucun doğal tatlılığı birleşince ortaya tam bir lezzet şöleni çıkıyor.
MEVSİM SALATA
Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek oluyor.
PEPEÇURA
Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden pepeçura, siyah üzümle hazırlanan yöresel bir tatlı seçeneği olarak sofralarda yerini alıyor. Üzümlerden elde edilen su, mısır unu ve nişastayla pişirilerek ipek gibi kıvamlı bir tatlıya dönüşüyor.