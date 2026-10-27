Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ekim 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp Karadeniz mutfağının sevilen lezzeti karalahana sarması ile nefis bir ana yemek seçeneği sunuyor. Hafifçe sotelenmiş havucun yoğurtla harmanlanmasıyla hazırlanan havuç tarator ve rengarenk taze sebzelerle mevsim salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Siyah üzüm suyu ve mısır ununun uyumuyla ipek gibi kıvam alan pepeçura, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Yayla çorbası

Karalahana sarması

Havuç tarator

Mevsim salata

Pepeçura

YAYLA ÇORBASI





Nane ve yoğurdun lezzetiyle hazırlanan bu nefis çorba, sofranızda sıcacık bir başlangıç seçeneği oluyor.

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KARALAHANA SARMASI





Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden karalahana sarması, sofranıza enfes bir sarma seçeneği sunuyor. Pirinç, bulgur ve bol soğanla hazırlanan baharatlı harcı, rengini kaybetmeden yumuşacık haşlanan karalahana yapraklarıyla buluşuyor.

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HAVUÇ TARATOR





Sofraların en sevilen mezelerinden biri olan havuç tarator, hem pratikliği hem de ferahlatıcı tadıyla her yemeğin yanına çok yakışıyor. Yoğurt ve hafifçe sotelenmiş havucun doğal tatlılığı birleşince ortaya tam bir lezzet şöleni çıkıyor.

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MEVSİM SALATA

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Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek oluyor.

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PEPEÇURA





Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden pepeçura, siyah üzümle hazırlanan yöresel bir tatlı seçeneği olarak sofralarda yerini alıyor. Üzümlerden elde edilen su, mısır unu ve nişastayla pişirilerek ipek gibi kıvamlı bir tatlıya dönüşüyor.