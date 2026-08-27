search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ağustos 2026)
#bugün ne pişirsem? #akşam yemeğine ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#mercimek çorbası nasıl yapılır?#tavuk kokoreç nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ağustos 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ağustos 2026)

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli mercimek çorbasıyla başlayıp bol baharatıyla sokak lezzetlerini aratmayan tavuk kokoreç ve yanına çok yakışan rengarenk mısırlı peynirli salata ile lezzetli seçenekler sunuyor. Nar ekşili acılı ezme ve ferahlatan otlu ayran ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Çıtır çıtır hamuru ve tam kıvamında şerbetiyle lokma tatlısı, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ağustos 2026)
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Mercimek çorbası
  • Tavuk kokoreç
  • Mısırlı peynirli salata
  • Acılı ezme
  • Otlu ayran
  • Lokma tatlısı

MERCİMEK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ağustos 2026)

Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınMercimek çorbası tarifiMercimek çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

TAVUK KOKOREÇ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ağustos 2026)

Tavuk kokoreç, sokak lezzetlerini sevenler için orijinalini aratmayarak hem doyurucu hem de nefis bir öğün hazırlamanızı sağlıyor. İnce doğranmış tavuk etlerinin bol baharatla harmanlandığı pratik tarif, mutfağında farklı tatlara yer açmak isteyenler için nefis bir fikir oluyor.

Gözden KaçmasınTavuk kokoreç tarifiTavuk kokoreç tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MISIRLI PEYNİRLİ SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ağustos 2026)

Rengarenk sebzeler, beyaz peynir ve mısırla hazırlanan bu nefis salata, hafifliğiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ferah lezzetiyle ana yemeklerin yanına çok yakışırken tek başına tüketildiğinde doyurucu bir öğün oluyor.

Gözden KaçmasınMısırlı peynirli salata tarifiMısırlı peynirli salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ACILI EZME

Haberin Devamı

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ağustos 2026)

Acılı ezme, taze sebzeler ve ekşili sos ile hazırlanıp lezzetiyle damak çatlatan meze çeşitlerimizden biri oluyor. Bol limonlu ve nar ekşili özel sosu sebzelerin tadını ortaya çıkarırken, süzme yöntemiyle hazırlandığı için kıvamı sulanmıyor.

Gözden KaçmasınAcılı ezme tarifi (Videolu)Acılı ezme tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

OTLU AYRAN

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ağustos 2026)

En sevilen geleneksel içeceklerimizin biri olan ayran, bu tarifle taze yeşilliklerin lezzeti ile hazırlanıp sofranızda hem hafif hem serinletici bir seçenek oluyor.

Gözden KaçmasınOtlu ayran tarifiOtlu ayran tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

LOKMA TATLISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ağustos 2026)

Lokma tatlısı, çıtır çıtır kızaran hamurun şerbetle lezzetlendiği en sevilen geleneksel tatlılarımızdan biri olarak sofranıza geliyor. Şerbetini çeken lokmalar, üzerlerine serpilen toz Antep fıstığıyla birlikte servis edildiğinde tadına doyum olmuyor.

Gözden KaçmasınLokma tatlısı tarifiLokma tatlısı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

En Lezizz'ler

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ağustos 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ağustos 2026)#Bugün Ne Pişirsem?
Boz Antep fıstığında hasat zamanı
Boz Antep fıstığında hasat zamanı#Antep Fıstığı
Yaz içecekleri: Ev yapımı 5 soğuk içecek tarifi
Yaz içecekleri: Ev yapımı 5 soğuk içecek tarifi#Yaz İçecekleri
Kızılcık şerbeti tarifi
Kızılcık şerbeti tarifi#Kızılcık Şerbeti
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ağustos 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ağustos 2026)

5
Boz Antep fıstığında hasat zamanı
YEMEK KÜLTÜRÜ

Boz Antep fıstığında hasat zamanı

5
Yaz içecekleri: Ev yapımı 5 soğuk içecek tarifi
MUTFAK TÜYOLARI

Yaz içecekleri: Ev yapımı 5 soğuk içecek tarifi

Benzer Yazılar
5
Kızılcık şerbeti tarifi
İÇECEK TARİFLERİ

Kızılcık şerbeti tarifi

30-60 dkKolay
5
İncirli yoğurtlu parfe tarifi
TATLI TARİFLERİ

İncirli yoğurtlu parfe tarifi

30 dkKolay
5
Tavuk kokoreç tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Tavuk kokoreç tarifi

30-60 dkOrta
5
Biber turşusu tarifi
MEZE TARİFLERİ

Biber turşusu tarifi

60+ dkOrta
5
Kabak graten tarifi
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Kabak graten tarifi

60+ dkOrta
5
Kışlık menemen tarifi
KAHVALTILIK TARİFLERİ

Kışlık menemen tarifi

60+ dkOrta
5
Lokma tatlısı tarifi
TATLI TARİFLERİ

Lokma tatlısı tarifi

30-60 dkOrta
5
Kızılcık reçeli tarifi
KAHVALTILIK TARİFLERİ

Kızılcık reçeli tarifi

60+ dkOrta
5
Biber salçası tarifi
MEZE TARİFLERİ

Biber salçası tarifi

60+ dkOrta
5
Kornişon turşu tarifi
MEZE TARİFLERİ

Kornişon turşu tarifi

30-60 dkOrta