Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ağustos 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli mercimek çorbasıyla başlayıp bol baharatıyla sokak lezzetlerini aratmayan tavuk kokoreç ve yanına çok yakışan rengarenk mısırlı peynirli salata ile lezzetli seçenekler sunuyor. Nar ekşili acılı ezme ve ferahlatan otlu ayran ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Çıtır çıtır hamuru ve tam kıvamında şerbetiyle lokma tatlısı, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Mercimek çorbası

Tavuk kokoreç

Mısırlı peynirli salata

Acılı ezme

Otlu ayran

Lokma tatlısı

MERCİMEK ÇORBASI





Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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TAVUK KOKOREÇ





Tavuk kokoreç, sokak lezzetlerini sevenler için orijinalini aratmayarak hem doyurucu hem de nefis bir öğün hazırlamanızı sağlıyor. İnce doğranmış tavuk etlerinin bol baharatla harmanlandığı pratik tarif, mutfağında farklı tatlara yer açmak isteyenler için nefis bir fikir oluyor.

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MISIRLI PEYNİRLİ SALATA





Rengarenk sebzeler, beyaz peynir ve mısırla hazırlanan bu nefis salata, hafifliğiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ferah lezzetiyle ana yemeklerin yanına çok yakışırken tek başına tüketildiğinde doyurucu bir öğün oluyor.

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ACILI EZME

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Acılı ezme, taze sebzeler ve ekşili sos ile hazırlanıp lezzetiyle damak çatlatan meze çeşitlerimizden biri oluyor. Bol limonlu ve nar ekşili özel sosu sebzelerin tadını ortaya çıkarırken, süzme yöntemiyle hazırlandığı için kıvamı sulanmıyor.

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OTLU AYRAN





En sevilen geleneksel içeceklerimizin biri olan ayran, bu tarifle taze yeşilliklerin lezzeti ile hazırlanıp sofranızda hem hafif hem serinletici bir seçenek oluyor.

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LOKMA TATLISI





Lokma tatlısı, çıtır çıtır kızaran hamurun şerbetle lezzetlendiği en sevilen geleneksel tatlılarımızdan biri olarak sofranıza geliyor. Şerbetini çeken lokmalar, üzerlerine serpilen toz Antep fıstığıyla birlikte servis edildiğinde tadına doyum olmuyor.