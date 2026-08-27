Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ağustos 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
MERCİMEK ÇORBASI
Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
TAVUK KOKOREÇ
Tavuk kokoreç, sokak lezzetlerini sevenler için orijinalini aratmayarak hem doyurucu hem de nefis bir öğün hazırlamanızı sağlıyor. İnce doğranmış tavuk etlerinin bol baharatla harmanlandığı pratik tarif, mutfağında farklı tatlara yer açmak isteyenler için nefis bir fikir oluyor.
MISIRLI PEYNİRLİ SALATA
Rengarenk sebzeler, beyaz peynir ve mısırla hazırlanan bu nefis salata, hafifliğiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ferah lezzetiyle ana yemeklerin yanına çok yakışırken tek başına tüketildiğinde doyurucu bir öğün oluyor.
ACILI EZME
Acılı ezme, taze sebzeler ve ekşili sos ile hazırlanıp lezzetiyle damak çatlatan meze çeşitlerimizden biri oluyor. Bol limonlu ve nar ekşili özel sosu sebzelerin tadını ortaya çıkarırken, süzme yöntemiyle hazırlandığı için kıvamı sulanmıyor.
OTLU AYRAN
En sevilen geleneksel içeceklerimizin biri olan ayran, bu tarifle taze yeşilliklerin lezzeti ile hazırlanıp sofranızda hem hafif hem serinletici bir seçenek oluyor.
LOKMA TATLISI
Lokma tatlısı, çıtır çıtır kızaran hamurun şerbetle lezzetlendiği en sevilen geleneksel tatlılarımızdan biri olarak sofranıza geliyor. Şerbetini çeken lokmalar, üzerlerine serpilen toz Antep fıstığıyla birlikte servis edildiğinde tadına doyum olmuyor.