search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Temmuz 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam yemeğine ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#soğuk ayran aşı çorbası nasıl yapılır?#kıymalı semizotu yemeği nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Temmuz 2026)

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak soğuk ayran aşı çorbasıyla başlayıp semizotunun mayhoş tadıyla hazırlanan kıymalı semizotu yemeği ve yanında tane tane dökülen kuskus pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Taze sebzeler, bol ceviz ve nar ekşisinin uyumuyla hazırlanan gavurdağı salatası ile süzme yoğurdun ferahlığını taşıyan kuru cacık bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. İpek gibi pürüzsüz kıvamıyla çikolata severlerin vazgeçilmezi olan supangle ise bu akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Temmuz 2026)
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Soğuk ayran aşı çorbası
  • Kıymalı semizotu yemeği
  • Kuskus pilavı
  • Gavurdağı salatası
  • Kuru cacık
  • Supangle

SOĞUK AYRAN AŞI ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Temmuz 2026)

Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatan soğuk ayran aşı çorbası, doyurucu bakliyatlarla hazırlanıp sofranıza hem hafif hem de besleyici bir alternatif sunuyor.

Gözden KaçmasınSoğuk ayran aşı çorbası tarifi (Videolu)Soğuk ayran aşı çorbası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KIYMALI SEMİZOTU YEMEĞİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Temmuz 2026)

Kıymalı semizotu yemeği, yaz aylarının taze sebzelerinden semizotunun mayhoş tadı ile hazırlanıp sofranıza enfes bir lezzet taşıyor.

Gözden KaçmasınKıymalı semizotu yemeği tarifiKıymalı semizotu yemeği tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KUSKUS PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Temmuz 2026)

Kuskus pilavı, mis gibi kokusu ve tane tane dökülen kıvamıyla ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKuskus pilavı tarifiKuskus pilavı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

GAVURDAĞI SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Temmuz 2026)

Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınGavurdağı salatası tarifiGavurdağı salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KURU CACIK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Temmuz 2026)

Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

Gözden KaçmasınKuru cacık tarifi (Videolu)Kuru cacık tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

SUPANGLE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Temmuz 2026)

Çikolata sevenlerin vazgeçilmezi olan supangle, ipek gibi kıvamıyla tatlı krizlerine hızlı ve lezzetli bir çözüm sunuyor.

Gözden KaçmasınSupangle tarifiSupangle tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

En Lezizz'ler

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Temmuz 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Temmuz 2026)#Bugün Ne Pişirsem?
AB tescilli ıhlamur balında hasat başladı
AB tescilli ıhlamur balında hasat başladı#Yenice Ihlamur Balı
Lazanya nasıl yapılır Yanına ne gider
Lazanya nasıl yapılır? Yanına ne gider?#Lazanya Tarifi
Esnaf lokantası et yemekleri: En sevilen 20 tarif
Esnaf lokantası et yemekleri: En sevilen 20 tarif#Esnaf Lokantası Et Yemekleri
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Temmuz 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Temmuz 2026)

5
AB tescilli ıhlamur balında hasat başladı
YEMEK KÜLTÜRÜ

AB tescilli ıhlamur balında hasat başladı

5
Lazanya nasıl yapılır Yanına ne gider
MUTFAK TÜYOLARI

Lazanya nasıl yapılır? Yanına ne gider?

Benzer Yazılar
5
Vişneli brownie tarifi
TATLI TARİFLERİ

Vişneli brownie tarifi

30-60 dkOrta
5
Kıymalı semizotu yemeği tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Kıymalı semizotu yemeği tarifi

30-60 dkOrta
5
Şeftali suyu tarifi
İÇECEK TARİFLERİ

Şeftali suyu tarifi

30-60 dkKolay
5
Kıymalı makarna tarifi
MAKARNA TARİFLERİ

Kıymalı makarna tarifi

30 dkOrta
5
Vişneli pasta tarifi
PASTA TARİFLERİ

Vişneli pasta tarifi

60+ dkOrta
5
Kaya koruğu turşusu tarifi
MEZE TARİFLERİ

Kaya koruğu turşusu tarifi

30-60 dkOrta
5
Etli kabak dolması tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Etli kabak dolması tarifi

30-60 dkOrta
5
Barbunya pilaki tarifi
ZEYTİNYAĞLI TARİFLERİ

Barbunya pilaki tarifi

30-60 dkOrta
5
Ajvar tarifi
MEZE TARİFLERİ

Ajvar tarifi

60+ dkOrta
5
Haydari tarifi (Videolu)
MEZE TARİFLERİ

Haydari tarifi (Videolu)

30 dkKolay