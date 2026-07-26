Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Temmuz 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak soğuk ayran aşı çorbasıyla başlayıp semizotunun mayhoş tadıyla hazırlanan kıymalı semizotu yemeği ve yanında tane tane dökülen kuskus pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Taze sebzeler, bol ceviz ve nar ekşisinin uyumuyla hazırlanan gavurdağı salatası ile süzme yoğurdun ferahlığını taşıyan kuru cacık bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. İpek gibi pürüzsüz kıvamıyla çikolata severlerin vazgeçilmezi olan supangle ise bu akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Soğuk ayran aşı çorbası

Kıymalı semizotu yemeği

Kuskus pilavı

Gavurdağı salatası

Kuru cacık

Supangle

SOĞUK AYRAN AŞI ÇORBASI





Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatan soğuk ayran aşı çorbası, doyurucu bakliyatlarla hazırlanıp sofranıza hem hafif hem de besleyici bir alternatif sunuyor.

Gözden Kaçmasın Soğuk ayran aşı çorbası tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KIYMALI SEMİZOTU YEMEĞİ





Kıymalı semizotu yemeği, yaz aylarının taze sebzelerinden semizotunun mayhoş tadı ile hazırlanıp sofranıza enfes bir lezzet taşıyor.

Gözden Kaçmasın Kıymalı semizotu yemeği tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KUSKUS PİLAVI





Kuskus pilavı, mis gibi kokusu ve tane tane dökülen kıvamıyla ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

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GAVURDAĞI SALATASI





Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

Gözden Kaçmasın Gavurdağı salatası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KURU CACIK





Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

Gözden Kaçmasın Kuru cacık tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

SUPANGLE





Çikolata sevenlerin vazgeçilmezi olan supangle, ipek gibi kıvamıyla tatlı krizlerine hızlı ve lezzetli bir çözüm sunuyor.