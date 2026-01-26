Akşam yemeğine 'bugün ne pişirsem?' diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, hem pratik hem de damak çatlatan lezzetleri sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak yumuşacık içimli yayla çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, tavada hazırlanan lokum gibi tavuk şiş ve yanında servis edeceğiniz salçalı kremalı makarna ile nefis bir seçenek sunuyor. Ferahlatıcı yer elması salatası ve günün kapanışında ise evi saran mis gibi kokusuyla tarçınlı rulo çörekler bu keyifli akşamı tatlandırıyor. Hazırlaması oldukça kolay olan bu tarifler sayesinde mutfakta uzun saatler harcamadan sevdikleriniz için harika bir sofra kurabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

Yayla çorbası

Tavada tavuk şiş

Salçalı kremalı makarna

Yer elması salatası

Tarçınlı rulo çörek

YAYLA ÇORBASI



Yayla çorbası, Türk mutfağının en sevilen geleneksel çorbalarından biri. Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu tarif, yumuşak içimiyle sofralarda her zaman kendine yer buluyor.

TAVADA TAVUK ŞİŞ



Tavuk şiş lezzetini, evinizin mutfağında da lokantalarda yediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Tavuğun kurumasını engelleyen özel sosu ve tavada mühürleme yöntemi sayesinde, dumanı üstünde tüten lokum gibi bir tavuk şiş hazırlamak sandığınızdan çok daha zahmetsiz oluyor.

SALÇALI KREMALI MAKARNA



Kolayca hazırlanan ve lezzetiyle şaşırtan salçalı kremalı makarna, sosuyla her çatalda damaklarda enfes bir tat bırakır. Sarımsağın lezzetiyle zenginleşen bu sos, makarnanın her kıvrımına eşit şekilde yayılarak sofranız için çok lezzetli bir öğün hazırlamanızı sağlar.

YER ELMASI SALATASI



Yer elması, hafif tatlımsı aromasıyla kış mutfaklarında sıkça kullanılan nefis kök sebzelerden biridir. Siz de bu nefis sebzeyi pişirerek sofranıza sağlıklı, doyurucu ve lezzetli bir seçenek ekleyebilirsiniz.

TARÇINLI RULO ÇÖREK



Fırından yayılan tarçın kokusuyla iştah açan rulo çörekler, yumuşacık hamuru ve şekerle tarçının uyumuyla her lokmada keyif veren bir lezzet ortaya çıkarıyor. Piştiğinde dilim dilim ayrılan çörekler, iç harcının yumuşacık kıvamı ve enfes sosuyla çay saatlerinden kahvaltı sofralarına kadar çok yakışıyor.