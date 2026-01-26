search__icondelete
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Ocak 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Ocak 2026)

Akşam yemeğine 'bugün ne pişirsem?' diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, hem pratik hem de damak çatlatan lezzetleri sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak yumuşacık içimli yayla çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, tavada hazırlanan lokum gibi tavuk şiş ve yanında servis edeceğiniz salçalı kremalı makarna ile nefis bir seçenek sunuyor. Ferahlatıcı yer elması salatası ve günün kapanışında ise evi saran mis gibi kokusuyla tarçınlı rulo çörekler bu keyifli akşamı tatlandırıyor. Hazırlaması oldukça kolay olan bu tarifler sayesinde mutfakta uzun saatler harcamadan sevdikleriniz için harika bir sofra kurabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Ocak 2026)
MENÜDE NELER VAR?

  • Yayla çorbası
  • Tavada tavuk şiş
  • Salçalı kremalı makarna
  • Yer elması salatası
  • Tarçınlı rulo çörek

YAYLA ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Ocak 2026)
Yayla çorbası, Türk mutfağının en sevilen geleneksel çorbalarından biri. Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu tarif, yumuşak içimiyle sofralarda her zaman kendine yer buluyor.

Yayla çorbası tarifi

Yayla çorbası tarifi

TAVADA TAVUK ŞİŞ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Ocak 2026)
Tavuk şiş lezzetini, evinizin mutfağında da lokantalarda yediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Tavuğun kurumasını engelleyen özel sosu ve tavada mühürleme yöntemi sayesinde, dumanı üstünde tüten lokum gibi bir tavuk şiş hazırlamak sandığınızdan çok daha zahmetsiz oluyor.

Tavada tavuk şiş tarifi

Tavada tavuk şiş tarifi

SALÇALI KREMALI MAKARNA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Ocak 2026)
Kolayca hazırlanan ve lezzetiyle şaşırtan salçalı kremalı makarna, sosuyla her çatalda damaklarda enfes bir tat bırakır. Sarımsağın lezzetiyle zenginleşen bu sos, makarnanın her kıvrımına eşit şekilde yayılarak sofranız için çok lezzetli bir öğün hazırlamanızı sağlar.

Salçalı kremalı makarna tarifi

Salçalı kremalı makarna tarifi

YER ELMASI SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Ocak 2026)
Yer elması, hafif tatlımsı aromasıyla kış mutfaklarında sıkça kullanılan nefis kök sebzelerden biridir. Siz de bu nefis sebzeyi pişirerek sofranıza sağlıklı, doyurucu ve lezzetli bir seçenek ekleyebilirsiniz.

Yer elması salatası tarifi

Yer elması salatası tarifi

TARÇINLI RULO ÇÖREK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Ocak 2026)
Fırından yayılan tarçın kokusuyla iştah açan rulo çörekler, yumuşacık hamuru ve şekerle tarçının uyumuyla her lokmada keyif veren bir lezzet ortaya çıkarıyor. Piştiğinde dilim dilim ayrılan çörekler, iç harcının yumuşacık kıvamı ve enfes sosuyla çay saatlerinden kahvaltı sofralarına kadar çok yakışıyor.

Tarçınlı rulo çörek tarifi

Tarçınlı rulo çörek tarifi

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Ocak 2026)
