Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Nisan 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, çocukluğumuzun anne köftesi lezzetini, fırında patatesler ve baharın en taze meyvesiyle hazırlanan bir pastane klasiğiyle aynı sofrada buluşturuyor. İştah açan kuru köfteler, yanına eşlik eden tane tane tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı ve leziz sosuyla fırında lokum gibi pişen bebek patatesler ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Ferahlatıcı kuru cacık, bol cevizli ve baharatlı muhammara ve çoban salata, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. İpek gibi kreması üzerinde taze çilek sosuyla enfes cheesecake ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçler ve şehriyelerle tereyağının lezzetiyle pişiyor ve ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

KURU KÖFTE





Anne eli değmişçesine hazırlanan kuru köfte, dışının hafif çıtırlığı ve içinin yumuşacık kıvamıyla en sevilen köfte klasiklerinden biri oluyor.

FIRINDA BEBEK PATATES





Bebek patatesleri nefis bir sosla buluşturan bu tarif, fırından çıktığında her lokmada iştahları açan bir lezzet sunuyor.

MUHAMMARA

Hem sunumuyla göz dolduran hem de lezzetiyle öne çıkan bu nefis meze, misafirlerinize sunabileceğiniz en iştah açıcı başlangıçlardan biri oluyor.

KURU CACIK





Geleneksel mutfağımızın en ferahlatıcı ve sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurdun yoğun kıvamıyla salatalığın tazeliğini nefis bir dengede buluşturuyor.

ÇOBAN SALATA





Domates ve salatalığın ferahlığına eşlik eden ince kıyılmış soğan ve maydanoz, bu tarifi her öğünde keyifle tüketilen iştah açıcı bir lezzete dönüştürüyor.

ÇİLEKLİ CHEESECAKE





Baharın en sevilen meyvelerinden biri olan çileği, ipek gibi bir krema ile buluşturan bu enfes cheesecake tarifi, lezzetiyle ve şık sunumuyla çay saatlerinize gurme bir dokunuş katıyor.