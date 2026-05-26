Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Mayıs 2026)

Hürriyet LezizzBlog
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık sütlü brokoli çorbasıyla başlayıp ana yemekte iri porsiyonları ve özel şekliyle pelmeni mantı ve enfes lezzetiyle zeytinyağlı taze börülce ile sofranıza ziyafet sunuyor. Lokanta usulü haydari ve rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı sunumuyla hazırlanan ferahlatıcı mevsim salatası, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Kakaolu sütlü şerbetin irmikle bütünleşmesiyle ortaya çıkan pürüzsüz kıvamını, dondurmanın ferahlığıyla birleştiren çikolatalı irmik helvası ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

  • Sütlü brokoli çorbası
  • Pelmeni
  • Zeytinyağlı taze börülce
  • Haydari
  • Mevsim salata
  • Çikolatalı irmik helvası

SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI

Brokoli, bu leziz tarifte sütün yumuşacık kıvamıyla hazırlanıp nefis bir çorbaya dönüşüyor. Brokolinin kendine özgü lezzetini un ve süt ile artırarak sofranızda içinizi ısıtacak hem hafif hem besleyici bir başlangıç alternatifi oluyor.

PELMENİ

Pelmeni, mantı sevenler için enfes bir alternatif oluyor. Klasik mantıya göre daha iri porsiyonlanan ve özel şekliyle bu nefis tarif, incecik açılan hamurun içerisindeki sulu kıymalı harcıyla damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

ZEYTİNYAĞLI TAZE BÖRÜLCE

Börülcenin lezzetini, domates ve sarımsağın tazeleyici tadıyla zenginleştiren bu tarif, az malzemeyle bereketli ve lezzetli bir sofra hazırlamanıza olanak tanıyor.

HAYDARİ

Haydari mezesi, süzme yoğurdun yoğun kıvamı ve tereyağında kavrulan sarımsakların lezzetiyle sofraların vazgeçilmez başlangıçları arasında yer alıyor.

MEVSİM SALATA

Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor.

ÇİKOLATALI İRMİK HELVASI

İrmik helvasını, çikolatanın zengin lezzeti ve dondurmanın ferahlığıyla birleştiren bu tarif, tatlı krizleriniz için hem pratik hem iştah açıcı bir alternatif sunuyor.

