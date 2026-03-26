search__icondelete
Hürriyet LezizzBlog — Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Mart 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Mart 2026)

5
Değerlendir
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, pürüzsüz kıvamıyla her kaşıkta iç ısıtan mercimek çorbasıyla başlayıp ana yemekte incecik açılan hamuru ve üzerine gezdirilen bol cevizli tereyağı soslu Sinop mantısı ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Sofranıza isli tadıyla iştah açan köz patlıcan salatası, bol cevizli gavurdağı salatası ve dışı çıtır içi yumuşacık patates mücveri eşlik ederken, buz gibi taze reyhan şerbeti bu zengin öğünü dengeli bir ferahlıkla tamamlıyor. Çıtır çıtır kavrulmuş kadayıf katmanları arasında saklı bol Antep fıstığı ve tam kıvamında şerbetiyle damak çatlatan fıstıklı kadayıf tatlısı ise bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Mercimek çorbası
  • Sinop mantısı
  • Patates mücveri
  • Köz patlıcan salatası
  • Reyhan şerbeti
  • Gavurdağı salatası
  • Fıstıklı kadayıf

MERCİMEK ÇORBASI

Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, doyurucu ve besleyici oluşuyla sofralarda çok seviliyor. İç ısıtan leziz mercimek çorbası, pürüzsüz kıvamıyla iştah açıyor.

Mercimek çorbası tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
SİNOP MANTISI

Sinop mantısı, incecik açılan hamuru ve bol cevizli tereyağlı sosuyla klasik mantı tariflerinden ayrılan en özel yöresel lezzetler arasında yer alıyor.

Sinop mantısı tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
PATATES MÜCVERİ

Patates ile yapılan kızartma, dolma, yemek veya salatalar büyük küçük herkes tarafından severek tüketiliyor. Bugün sizler için hem tavada hem de fırında pişirilen lezzetli bir patates mücveri tarifi hazırladık.

Haberin Devamı

Patates mücveri tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
KÖZ PATLICAN SALATASI

Közlenmiş sebzelerin isli tadı, zeytinyağı ve nar ekşisinin mayhoşluğuyla birleşince ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Patlıcan ve kapya biberinin tadı sarımsaklı sosla birleştiğinde bu salatayı hem çok hafif hem de iştah açıcı bir eşlikçiye dönüştürüyor.

Köz patlıcan salatası tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
REYHAN ŞERBETİ

Geleneksel içeceklerimizden biri olan reyhan şerbetinin geçmişi Osmanlı mutfağından günümüze kadar uzanıyor. Şifalı bitkilerden biri olan reyhanla hazırlanan bu içecek, antioksidan, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir içerik sunuyor.

Reyhan şerbeti tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
GAVURDAĞI SALATASI

Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

Gavurdağı salatası tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
FISTIKLI KADAYIF

Çıtır çıtır kadayıfları ve tam kıvamında şerbetiyle sofralarının vazgeçilmezi fıstıklı kadayıf, en lezzetli haliyle sofralara geliyor. Kadayıf katmanları, arasına eklenen Antep fıstıkları görüntüsüyle de iştah açıyor.

Fıstıklı kadayıf tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
5
