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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kadife gibi pürüzsüz kıvamlı domates çorbasıyla başlayıp baharatlı sosuyla fırında nar gibi kızaran karnabahar steak, üzerinde eriyen kaşar peyniriyle kıymalı makarna ve patates püresi ile lezzetli seçenekler sunuyor. Sebzelerin zeytin ve beyaz peynirle buluştuğu Akdeniz salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Tabanındaki yumuşacık kek dilimleri ve pürüzsüz çikolatalı muhallebisiyle supangle, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Domates çorbası
  • Karnabahar steak
  • Fırında kıymalı makarna
  • Patates püresi
  • Akdeniz salatası
  • Supangle

DOMATES ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Eylül 2026)

Sofralarımızın en sevilen başlangıçlarından biri olan domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.

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KARNABAHAR STEAK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Eylül 2026)

Karnabahar dilimlerinin zeytinyağlı ve baharatlı sosla fırında nar gibi kızardığı bu tarif, sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Baharatların lezzetiyle dışı çıtır içi yumuşacık kızararak damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

Gözden KaçmasınKarnabahar steak tarifiKarnabahar steak tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRINDA KIYMALI MAKARNA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Eylül 2026)

Fırında kıymalı makarna, baharatlı kıymalı harcı ve üzerinde eriyen kaşar peyniriyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Haşlanan makarnanın suyuyla lezzetlenen sosu, makarna ile fırında lokum gibi pişiyor.

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Gözden KaçmasınFırında kıymalı makarna tarifiFırında kıymalı makarna tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATATES PÜRESİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Eylül 2026)

Patates püresi, ipek gibi kıvamı ve tereyağının damakta bıraktığı enfes tadıyla her yemeğin yanına yakışan eşlikçilerden biri oluyor. Patatesin krema ile kazandığı pürüzsüz kıvam, bu lezzeti gurme bir tabağa dönüştürüyor.

Gözden KaçmasınPatates püresi tarifiPatates püresi tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

AKDENİZ SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Eylül 2026)

Akdeniz salatası, taptaze sebzelerin zeytin ve beyaz peynirle buluştuğu en lezzetli salata tarifleri arasında yer alıyor. Zeytinyağı ve limon suyu ile hazırlanan sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

Gözden KaçmasınAkdeniz salatası tarifiAkdeniz salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

SUPANGLE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Eylül 2026)

Çikolata sevenlerin vazgeçilmezi olan supangle, ipek gibi kıvamıyla tatlı krizlerine hızlı ve lezzetli bir çözüm sunuyor. Tabanındaki yumuşacık kek dilimleri ve pürüzsüz çikolatalı muhallebisi ile sıradan bir puding olmaktan çıkıp damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.

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