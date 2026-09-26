Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
DOMATES ÇORBASI
Sofralarımızın en sevilen başlangıçlarından biri olan domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.
KARNABAHAR STEAK
Karnabahar dilimlerinin zeytinyağlı ve baharatlı sosla fırında nar gibi kızardığı bu tarif, sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Baharatların lezzetiyle dışı çıtır içi yumuşacık kızararak damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.
FIRINDA KIYMALI MAKARNA
Fırında kıymalı makarna, baharatlı kıymalı harcı ve üzerinde eriyen kaşar peyniriyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Haşlanan makarnanın suyuyla lezzetlenen sosu, makarna ile fırında lokum gibi pişiyor.
PATATES PÜRESİ
Patates püresi, ipek gibi kıvamı ve tereyağının damakta bıraktığı enfes tadıyla her yemeğin yanına yakışan eşlikçilerden biri oluyor. Patatesin krema ile kazandığı pürüzsüz kıvam, bu lezzeti gurme bir tabağa dönüştürüyor.
AKDENİZ SALATASI
Akdeniz salatası, taptaze sebzelerin zeytin ve beyaz peynirle buluştuğu en lezzetli salata tarifleri arasında yer alıyor. Zeytinyağı ve limon suyu ile hazırlanan sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.
SUPANGLE
Çikolata sevenlerin vazgeçilmezi olan supangle, ipek gibi kıvamıyla tatlı krizlerine hızlı ve lezzetli bir çözüm sunuyor. Tabanındaki yumuşacık kek dilimleri ve pürüzsüz çikolatalı muhallebisi ile sıradan bir puding olmaktan çıkıp damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.