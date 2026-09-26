Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Eylül 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kadife gibi pürüzsüz kıvamlı domates çorbasıyla başlayıp baharatlı sosuyla fırında nar gibi kızaran karnabahar steak, üzerinde eriyen kaşar peyniriyle kıymalı makarna ve patates püresi ile lezzetli seçenekler sunuyor. Sebzelerin zeytin ve beyaz peynirle buluştuğu Akdeniz salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Tabanındaki yumuşacık kek dilimleri ve pürüzsüz çikolatalı muhallebisiyle supangle, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Menüde neler var?

Domates çorbası

Karnabahar steak

Fırında kıymalı makarna

Patates püresi

Akdeniz salatası

Supangle

DOMATES ÇORBASI





Sofralarımızın en sevilen başlangıçlarından biri olan domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.

Gözden Kaçmasın Domates çorbası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KARNABAHAR STEAK





Karnabahar dilimlerinin zeytinyağlı ve baharatlı sosla fırında nar gibi kızardığı bu tarif, sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Baharatların lezzetiyle dışı çıtır içi yumuşacık kızararak damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

Gözden Kaçmasın Karnabahar steak tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRINDA KIYMALI MAKARNA





Fırında kıymalı makarna, baharatlı kıymalı harcı ve üzerinde eriyen kaşar peyniriyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Haşlanan makarnanın suyuyla lezzetlenen sosu, makarna ile fırında lokum gibi pişiyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Fırında kıymalı makarna tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATATES PÜRESİ





Patates püresi, ipek gibi kıvamı ve tereyağının damakta bıraktığı enfes tadıyla her yemeğin yanına yakışan eşlikçilerden biri oluyor. Patatesin krema ile kazandığı pürüzsüz kıvam, bu lezzeti gurme bir tabağa dönüştürüyor.

Gözden Kaçmasın Patates püresi tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

AKDENİZ SALATASI





Akdeniz salatası, taptaze sebzelerin zeytin ve beyaz peynirle buluştuğu en lezzetli salata tarifleri arasında yer alıyor. Zeytinyağı ve limon suyu ile hazırlanan sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

Gözden Kaçmasın Akdeniz salatası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

SUPANGLE





Çikolata sevenlerin vazgeçilmezi olan supangle, ipek gibi kıvamıyla tatlı krizlerine hızlı ve lezzetli bir çözüm sunuyor. Tabanındaki yumuşacık kek dilimleri ve pürüzsüz çikolatalı muhallebisi ile sıradan bir puding olmaktan çıkıp damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.