Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Ekim 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
KAYSERİ DÜĞÜN ÇORBASI
Kayseri düğün çorbası, tereyağında kavrulan sivri biber ve ince bulgurla hazırlanarak sıcacık içimiyle lezzeti damak çatlatıyor. Domates salçası, kuru nane ve pul biberle tatlanan bu yöresel lezzet, kısık ateşte bulgurlar yumuşayana kadar pişiyor.
FIRINDA LEVREK
Fırında levrek, bu nefis tarifle zeytinyağı ve limon dilimleriyle hem pratik hem lezzeti bir şekilde hazırlanıyor. Yağlı kağıt arasında suyunu kaybetmeden pişen balıklar, kurumadan yumuşacık bir kıvama ulaşıyor.
DOMATESLİ ROKA SALATASI
Taze rokanın domates ve soğanla bir araya geldiği bu nefis salata, sofranıza ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyuyla hazırlanan mayhoş sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.
GİRİT EZMESİ
Beyaz peynir, lor peyniri, ceviz ve taze dereotuyla hazırlanan Girit ezmesi, kahvaltı sofralarına ve meze tabaklarına çok yakışıyor. Zeytinyağı ve sarımsakla lezzetlenen bu tarif, mutfakta kısa sürede pratik şekilde hazırlanıyor.
YOĞURTLU KEREVİZ SALATASI
Yoğurtlu kereviz salatası, süzme yoğurt ve taze kerevizin lezzeti ile sofranıza ferahlatıcı bir meze seçeneği oluyor. İçine eklenen sarımsak ve ceviz parçaları, hem iştah açıcı hem de çıtır bir lezzet katıyor.
ŞEKERPARE
Şekerpare, şerbetli tatlı sevenlerin çay saatlerinde en çok tercih ettiği lezzetlerin başında geliyor. Tam kıvamındaki kıyır kıyır hamuruyla damak çatlatan bir lezzet sunuyor. Fırından çıkan sıcak şekerpareler soğuk şerbetle buluşuyor, her denemede lezzeti garantili bir sonuç veriyor.
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