Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Ekim 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık Kayseri düğün çorbasıyla başlayıp zeytinyağı ve limon dilimleriyle fırında yumuşacık pişen levrek ile lezzetli seçenekler sunuyor. Peynir, ceviz ve dereotuyla lezzetlenen Girit ezmesi, süzme yoğurtlu cevizli kereviz salatası ve nar ekşili mayhoş sosuyla domatesli roka salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Tam kıvamındaki kıyır kıyır hamuruyla şerbetini çeken nefis şekerpare, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Kayseri düğün çorbası

Fırında levrek

Domatesli roka salatası

Girit ezmesi

Yoğurtlu kereviz salatası

Şekerpare

KAYSERİ DÜĞÜN ÇORBASI





Kayseri düğün çorbası, tereyağında kavrulan sivri biber ve ince bulgurla hazırlanarak sıcacık içimiyle lezzeti damak çatlatıyor. Domates salçası, kuru nane ve pul biberle tatlanan bu yöresel lezzet, kısık ateşte bulgurlar yumuşayana kadar pişiyor.

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FIRINDA LEVREK





Fırında levrek, bu nefis tarifle zeytinyağı ve limon dilimleriyle hem pratik hem lezzeti bir şekilde hazırlanıyor. Yağlı kağıt arasında suyunu kaybetmeden pişen balıklar, kurumadan yumuşacık bir kıvama ulaşıyor.

Gözden Kaçmasın Fırında levrek tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

DOMATESLİ ROKA SALATASI





Taze rokanın domates ve soğanla bir araya geldiği bu nefis salata, sofranıza ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyuyla hazırlanan mayhoş sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

Gözden Kaçmasın Domatesli roka salatası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

GİRİT EZMESİ

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Beyaz peynir, lor peyniri, ceviz ve taze dereotuyla hazırlanan Girit ezmesi, kahvaltı sofralarına ve meze tabaklarına çok yakışıyor. Zeytinyağı ve sarımsakla lezzetlenen bu tarif, mutfakta kısa sürede pratik şekilde hazırlanıyor.

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YOĞURTLU KEREVİZ SALATASI





Yoğurtlu kereviz salatası, süzme yoğurt ve taze kerevizin lezzeti ile sofranıza ferahlatıcı bir meze seçeneği oluyor. İçine eklenen sarımsak ve ceviz parçaları, hem iştah açıcı hem de çıtır bir lezzet katıyor.

Gözden Kaçmasın Yoğurtlu kereviz salatası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEKERPARE





Şekerpare, şerbetli tatlı sevenlerin çay saatlerinde en çok tercih ettiği lezzetlerin başında geliyor. Tam kıvamındaki kıyır kıyır hamuruyla damak çatlatan bir lezzet sunuyor. Fırından çıkan sıcak şekerpareler soğuk şerbetle buluşuyor, her denemede lezzeti garantili bir sonuç veriyor.