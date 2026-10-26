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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Ekim 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Ekim 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık Kayseri düğün çorbasıyla başlayıp zeytinyağı ve limon dilimleriyle fırında yumuşacık pişen levrek ile lezzetli seçenekler sunuyor. Peynir, ceviz ve dereotuyla lezzetlenen Girit ezmesi, süzme yoğurtlu cevizli kereviz salatası ve nar ekşili mayhoş sosuyla domatesli roka salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Tam kıvamındaki kıyır kıyır hamuruyla şerbetini çeken nefis şekerpare, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Ekim 2026)
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Menüde neler var?

  • Kayseri düğün çorbası
  • Fırında levrek
  • Domatesli roka salatası
  • Girit ezmesi
  • Yoğurtlu kereviz salatası
  • Şekerpare

KAYSERİ DÜĞÜN ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Ekim 2026)

Kayseri düğün çorbası, tereyağında kavrulan sivri biber ve ince bulgurla hazırlanarak sıcacık içimiyle lezzeti damak çatlatıyor. Domates salçası, kuru nane ve pul biberle tatlanan bu yöresel lezzet, kısık ateşte bulgurlar yumuşayana kadar pişiyor.

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FIRINDA LEVREK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Ekim 2026)

Fırında levrek, bu nefis tarifle zeytinyağı ve limon dilimleriyle hem pratik hem lezzeti bir şekilde hazırlanıyor. Yağlı kağıt arasında suyunu kaybetmeden pişen balıklar, kurumadan yumuşacık bir kıvama ulaşıyor.

Gözden KaçmasınFırında levrek tarifiFırında levrek tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

DOMATESLİ ROKA SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Ekim 2026)

Taze rokanın domates ve soğanla bir araya geldiği bu nefis salata, sofranıza ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyuyla hazırlanan mayhoş sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

Gözden KaçmasınDomatesli roka salatası tarifiDomatesli roka salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

GİRİT EZMESİ

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Ekim 2026)

Beyaz peynir, lor peyniri, ceviz ve taze dereotuyla hazırlanan Girit ezmesi, kahvaltı sofralarına ve meze tabaklarına çok yakışıyor. Zeytinyağı ve sarımsakla lezzetlenen bu tarif, mutfakta kısa sürede pratik şekilde hazırlanıyor.

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YOĞURTLU KEREVİZ SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Ekim 2026)

Yoğurtlu kereviz salatası, süzme yoğurt ve taze kerevizin lezzeti ile sofranıza ferahlatıcı bir meze seçeneği oluyor. İçine eklenen sarımsak ve ceviz parçaları, hem iştah açıcı hem de çıtır bir lezzet katıyor.

Gözden KaçmasınYoğurtlu kereviz salatası tarifiYoğurtlu kereviz salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEKERPARE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Ekim 2026)

Şekerpare, şerbetli tatlı sevenlerin çay saatlerinde en çok tercih ettiği lezzetlerin başında geliyor. Tam kıvamındaki kıyır kıyır hamuruyla damak çatlatan bir lezzet sunuyor. Fırından çıkan sıcak şekerpareler soğuk şerbetle buluşuyor, her denemede lezzeti garantili bir sonuç veriyor.

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