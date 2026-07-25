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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Temmuz 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kadife gibi pürüzsüz kıvamlı domates çorbasıyla başlayıp lokum gibi etli kabak dolması ve yanına çok yakışan cevizli peynirli erişte ile enfes seçenekler sunuyor. Ferahlatıcı çoban salata ise bu doyurucu öğüne nefis bir tazelik katıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan sakız gibi kıvamıyla gerçek tavuk göğsü, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Temmuz 2026)
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Menüde neler var?

  • Domates çorbası
  • Etli kabak dolması
  • Cevizli peynirli erişte
  • Çoban salata
  • Gerçek tavuk göğsü

DOMATES ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Temmuz 2026)

Domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınDomates çorbası tarifiDomates çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ETLİ KABAK DOLMASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Temmuz 2026)

Etli kabak dolması, hem hafifliği hem de doyuruculuğu ile sofraların en sevilen geleneksel lezzetlerinden biri oluyor. Taze kabakların içi, baharatlarla tatlandırılmış kıymalı pirinç harcıyla doldurulup lokum gibi pişiriliyor.

Gözden KaçmasınEtli kabak dolması tarifiEtli kabak dolması tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

CEVİZLİ PEYNİRLİ ERİŞTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Temmuz 2026)

Cevizli peynirli erişte, beyaz peynirin hafif tuzluluğu ve çıtır ceviz içiyle birleşerek her öğüne yakışan iştah açıcı bir seçenek oluyor.

Gözden KaçmasınCevizli peynirli erişte tarifiCevizli peynirli erişte tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇOBAN SALATA

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Temmuz 2026)

Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınÇoban salata tarifiÇoban salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

GERÇEK TAVUK GÖĞSÜ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Temmuz 2026)

Tavuk göğsü, lezzetiyle tatlı severlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sakız gibi kıvamıyla bu nefis tatlı, geleneksel yöntemlerle pişirilip orijinal tarifine bağlı kalarak tavuk göğüs eti ile hazırlanıyor.

Gözden KaçmasınGerçek tavuk göğsü tarifiGerçek tavuk göğsü tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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