Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Temmuz 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kadife gibi pürüzsüz kıvamlı domates çorbasıyla başlayıp lokum gibi etli kabak dolması ve yanına çok yakışan cevizli peynirli erişte ile enfes seçenekler sunuyor. Ferahlatıcı çoban salata ise bu doyurucu öğüne nefis bir tazelik katıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan sakız gibi kıvamıyla gerçek tavuk göğsü, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
DOMATES ÇORBASI
Domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.
ETLİ KABAK DOLMASI
Etli kabak dolması, hem hafifliği hem de doyuruculuğu ile sofraların en sevilen geleneksel lezzetlerinden biri oluyor. Taze kabakların içi, baharatlarla tatlandırılmış kıymalı pirinç harcıyla doldurulup lokum gibi pişiriliyor.
CEVİZLİ PEYNİRLİ ERİŞTE
Cevizli peynirli erişte, beyaz peynirin hafif tuzluluğu ve çıtır ceviz içiyle birleşerek her öğüne yakışan iştah açıcı bir seçenek oluyor.
ÇOBAN SALATA
Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.
GERÇEK TAVUK GÖĞSÜ
Tavuk göğsü, lezzetiyle tatlı severlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sakız gibi kıvamıyla bu nefis tatlı, geleneksel yöntemlerle pişirilip orijinal tarifine bağlı kalarak tavuk göğüs eti ile hazırlanıyor.