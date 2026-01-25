search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ocak 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam ne pişirsem?#sebzeli kış çorbası nasıl yapılır?#güveçte palamut nasıl yapılır?#brokolili kiş nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ocak 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ocak 2026)

5
Değerlendir
Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine 'bugün ne pişirsem?' diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, geleneksel lezzetleri ve kışın en taze sebzelerini sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak sebzeli kış çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, güveçte palamutun nefis lezzetiyle devam ediyor. Yanında servis edeceğiniz brokolili kiş ve peynirli köz biber dolması ise enfes bir çeşitlilik sağlıyor. Günün kapanışında ise tam kıvamında hazırlanan geleneksel sütlaç ile bu keyifli sofra tatlanıyor. İşte, mutfağınıza çeşitlilik katacak tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ocak 2026)
Haberin Devamı

MENÜDE NELER VAR?

  • Sebzeli kış çorbası
  • Güveçte palamut
  • Brokolili kiş
  • Peynirli köz biber dolması
  • Sütlaç

SEBZELİ KIŞ ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ocak 2026)
Kış sebzelerinin en besleyici olanlarını tek bir tencerede buluşturan bu çorba, hazırlama kolaylığı ve doyuruculuğuyla sofraların vazgeçilmezi oluyor. Brokoli, pırasa ve havucun meyane ile lezzetlendiği tarif, içimi oldukça lezzetli bir seçenek sunuyor.

Sebzeli kış çorbası tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Sebzeli kış çorbası tarifi

GÜVEÇTE PALAMUT

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ocak 2026)
Denizden gelen tazeliğin ve sofradaki bereketin en lezzetli hali olan güveçte palamut, sebzelerin doğal suyuyla pişen tam bir ziyafet yemeğidir. Halka halka dilimlenen palamutların köz tadındaki soğan ve domatesle buluştuğu bu tarif, kalabalık sofralara doyurucu ve lezzetli bir alternatif sunar.

Güveçte palamut tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Güveçte palamut tarifi

BROKOLİLİ KİŞ

Haberin Devamı

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ocak 2026)
Kiş, Fransız mutfağından tuzlu tart hamuru tabanı üzerine krema, yumurta ve çeşitli iç malzemelerin eklenerek hazırlandığı leziz bir fırın yemeğidir. Kıtır kıtır hamuru ve nefis iç harcıyla, kahvaltılardan akşam yemeklerine her öğüne çok yakışır.

PEYNİRLİ KÖZ BİBER DOLMASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ocak 2026)
Közlenmiş biberin isli tadıyla hazırlanan peynirli köz biber dolması, kalabalık sofralarda pratik hazırlanışı ve lezzetiyle sıkça tercih ediliyor. Hızlı bir şekilde hazırlanan bu nefis meze, sofralarda gurme bir tabağa dönüşüyor.

Peynirli köz biber dolması tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Peynirli köz biber dolması tarifi

SÜTLAÇ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ocak 2026)
Sütlaç, pirincin yumuşak kıvamıyla sütün lezzetini buluşturuyor. Hafifliğiyle hem ana yemeklerden sonra hem de tek başına keyifle yeniyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle kıvamı tam yerinde, nefis bir sütlaç hazırlayabilirsiniz.

Sütlaç tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Sütlaç tarifi

En Çok Okunanlar

Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Böbrek nasıl pişirilir Böbrek yıkanır mı Böbrek sote nasıl yapılır
Böbrek nasıl pişirilir? Böbrek yıkanır mı? Böbrek sote nasıl yapılır?#Böbrek
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ocak 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ocak 2026)

5
Patatesli ekmek nasıl yapılır Yumuşacık patatesli ekmek tarifi
MUTFAK TÜYOLARI

Patatesli ekmek nasıl yapılır? Yumuşacık patatesli ekmek tarifi

5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ocak 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ocak 2026)

Benzer Yazılar
5
Sebzeli kış çorbası tarifi
ÇORBA TARİFLERİ

Sebzeli kış çorbası tarifi

30-60 dkKolay
5
Portakallı kereviz yemeği tarifi
ZEYTİNYAĞLI TARİFLERİ

Portakallı kereviz yemeği tarifi

30-60 dkOrta
5
Mısır ekmeği tarifi
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Mısır ekmeği tarifi

30-60 dkOrta
5
Patates graten tarifi
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Patates graten tarifi

30-60 dkOrta
5
Elmalı kek tarifi
KEK TARİFLERİ

Elmalı kek tarifi

30-60 dkOrta
5
Frambuazlı kırıntılı kek tarifi (Videolu)
KEK TARİFLERİ

Frambuazlı kırıntılı kek tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Hünkar beğendi tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Hünkar beğendi tarifi

30-60 dkOrta
5
Semsek tarifi
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Semsek tarifi

30-60 dkOrta
5
Glutensiz bruschetta tarifi (Videolu)
ATIŞTIRMALIK TARİFLERİ

Glutensiz bruschetta tarifi (Videolu)

30-60 dkKolay
5
Salçalı kremalı makarna tarifi
MAKARNA TARİFLERİ

Salçalı kremalı makarna tarifi

30-60 dkOrta