Akşam yemeğine 'bugün ne pişirsem?' diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, geleneksel lezzetleri ve kışın en taze sebzelerini sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak sebzeli kış çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, güveçte palamutun nefis lezzetiyle devam ediyor. Yanında servis edeceğiniz brokolili kiş ve peynirli köz biber dolması ise enfes bir çeşitlilik sağlıyor. Günün kapanışında ise tam kıvamında hazırlanan geleneksel sütlaç ile bu keyifli sofra tatlanıyor. İşte, mutfağınıza çeşitlilik katacak tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

Sebzeli kış çorbası

Güveçte palamut

Brokolili kiş

Peynirli köz biber dolması

Sütlaç

SEBZELİ KIŞ ÇORBASI



Kış sebzelerinin en besleyici olanlarını tek bir tencerede buluşturan bu çorba, hazırlama kolaylığı ve doyuruculuğuyla sofraların vazgeçilmezi oluyor. Brokoli, pırasa ve havucun meyane ile lezzetlendiği tarif, içimi oldukça lezzetli bir seçenek sunuyor.

GÜVEÇTE PALAMUT



Denizden gelen tazeliğin ve sofradaki bereketin en lezzetli hali olan güveçte palamut, sebzelerin doğal suyuyla pişen tam bir ziyafet yemeğidir. Halka halka dilimlenen palamutların köz tadındaki soğan ve domatesle buluştuğu bu tarif, kalabalık sofralara doyurucu ve lezzetli bir alternatif sunar.

BROKOLİLİ KİŞ

Kiş, Fransız mutfağından tuzlu tart hamuru tabanı üzerine krema, yumurta ve çeşitli iç malzemelerin eklenerek hazırlandığı leziz bir fırın yemeğidir. Kıtır kıtır hamuru ve nefis iç harcıyla, kahvaltılardan akşam yemeklerine her öğüne çok yakışır.

PEYNİRLİ KÖZ BİBER DOLMASI



Közlenmiş biberin isli tadıyla hazırlanan peynirli köz biber dolması, kalabalık sofralarda pratik hazırlanışı ve lezzetiyle sıkça tercih ediliyor. Hızlı bir şekilde hazırlanan bu nefis meze, sofralarda gurme bir tabağa dönüşüyor.

SÜTLAÇ



Sütlaç, pirincin yumuşak kıvamıyla sütün lezzetini buluşturuyor. Hafifliğiyle hem ana yemeklerden sonra hem de tek başına keyifle yeniyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle kıvamı tam yerinde, nefis bir sütlaç hazırlayabilirsiniz.