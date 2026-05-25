Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Mayıs 2026)

Hürriyet LezizzBlog
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, içinizi ısıtan hafif içimli sütlü brokoli çorbasıyla başlayıp ana yemekte çıtır patateslerin üzerinde sarımsaklı yoğurt, domates sosu ve tavuk etlerini buluşturan nefis bir tavuklu çökertme kebabı ve tereyağının mis gibi kokusuyla demlenen sebzeli bulgur pilavı ile sofranıza ziyafet sunuyor. Akdeniz esintileri taşıyan pesto soslu kiraz domates salatası ve süzme yoğurt ile salatalığın tazeliğini buluşturan kuru cacık, bu zengin öğünü tamamlıyor. İpek gibi kakaolu muhallebisiyle saray sarması ise sofranızı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

  • Sütlü brokoli çorbası
  • Tavuklu çökertme kebabı
  • Sebzeli bulgur pilavı
  • Pesto soslu kiraz domates salatası
  • Kuru cacık
  • Saray sarması

SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI

Brokoli, bu leziz tarifte sütün yumuşacık kıvamıyla hazırlanıp nefis bir çorbaya dönüşüyor. Brokolinin kendine özgü lezzetini un ve süt ile artırarak sofranızda içinizi ısıtacak hem hafif hem besleyici bir başlangıç alternatifi oluyor.

TAVUKLU ÇÖKERTME KEBABI

Ege mutfağının iştah açan lezzetlerinden biri olan çökertme kebabı, tavuk etinin hafifliğiyle sofranıza geliyor. Çıtır çıtır kibrit patateslerin üzerinde domates sosu, sarımsaklı yoğurt ve tavuk etleri, her lokmada damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

SEBZELİ BULGUR PİLAVI

Sebzeli bulgur pilavı, taze sebzelerin lezzeti ve tereyağının verdiği o nefis kokuyla sofranıza tam bir ziyafet sunuyor. Hazırlaması oldukça pratik olan bu tarif, doğru ölçülerle pişirildiğinde ana yemeklerin yanına çok yakışırken, tek başına da oldukça besleyici bir seçenek oluyor.

PESTO SOSLU KİRAZ DOMATES SALATASI

Pesto soslu kiraz domates salatası, taze fesleğenin ferahlatıcı lezzetini çam fıstığı ve parmesanın zengin tadıyla birleştirerek sofralarınıza Akdeniz esintileri taşıyor.

KURU CACIK

Geleneksel mutfağımızın en ferahlatıcı ve sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurdun yoğun kıvamıyla salatalığın tazeliğini nefis bir dengede buluşturuyor.

SARAY SARMASI

Mutfağımızın en zarif ve hafif tatlılarından biri olan saray sarması, ipek gibi kakaolu muhallebi ile bulut gibi hafif krem şantiyi bir araya getiriyor. Hem görsel şıklığı hem de yumuşacık tadıyla çay saatlerinin vazgeçilmezi olan bu nefis tatlı, bol Hindistan cevizi ile her dilimde enfes bir lezzet sunuyor.

