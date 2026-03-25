Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Mart 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli geleneksel yayla çorbasıyla başlayıp ana yemekte maden suyunun verdiği puf puf kıvamıyla lokum gibi pişen sodalı köfte ve tane tane dökülen bol lifli bulgur pilavı ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Köftenin nefis eşlikçisi fasulye piyazı ve taze sebzelerin limonlu sosla harmanlandığı klasik çoban salata, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Dışındaki ince çıtır katmanı ve içindeki yoğun nemli kekiyle çikolata tutkunlarının vazgeçilmezi olan ev yapımı brownie ise bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberin Devamı

Menüde neler var?

Yayla çorbası

Sodalı köfte

Bulgur pilavı

Fasulye piyazı

Çoban salata

Ev yapımı brownie

YAYLA ÇORBASI

Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor. Evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz yayla çorbası, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

SODALI KÖFTE





Sodalı köfte, harcındaki maden suyunun verdiği kıvamla yumuşacık pişerek klasik köfte tariflerine nefis bir alternatif sunuyor. Piştikçe puf puf kabaran bu köfteler, her lokmada hissedilen sulu kıvamıyla sofralarda iştah açıcı bir seçenek oluşturuyor.

BULGUR PİLAVI

Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Lif oranı yüksek bulgur, kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.

Haberin Devamı

FASULYE PİYAZI





Geleneksel mutfağımızın sevilen lezzetlerinden fasulye piyazı, köfte eşlikçisi olarak çok seviliyor. Yumurtalı veya yumurtasız olarak hazırlayabileceğiniz bu nefis lezzet, tek başına ana öğün olarak tüketilecek kadar doyurucu oluyor.

ÇOBAN SALATA





Çoban salata, taze sebzelerin iri parçalar halinde doğranıp bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

EV YAPIMI BROWNIE





Brownie, dışındaki ince çıtır katmanı ve içindeki yoğun nemli keki ile çikolata tutkunları için hazırlanan en iştah açıcı tatlıların başında geliyor. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanan bu tarif, bitter çikolata ve tereyağının lezzetini her lokmada hissettiriyor.