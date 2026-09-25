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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu menü, sebzeli yoğurt çorbasıyla başlayıp fırında ağır ağır pişen kuzu etiyle tandır kebabı ve köz patlıcan salatası ile doyurucu seçenekler sunuyor. İnce doğranmış sebzeleri, cevizi ve nar ekşisiyle gavurdağı salatası bu nefis öğüne tazelik katıyor. Tam ölçülü şerbeti ve kıyır hamuruyla şekerpare ise akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Sebzeli yoğurt çorbası
  • Tandır kebabı
  • Patlıcan salatası
  • Gavurdağı salatası
  • Şekerpare

SEBZELİ YOĞURT ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Eylül 2026)

Sebzeli yoğurt çorbası, içindeki havuç, patates ve pirinç ile hem doyurucu hem lezzetli bir başlangıç seçeneği sunuyor. Yumuşacık içimi ile tadına doyum olmazken, mutfak pratik bir şekilde hazırlanıyor.

Gözden KaçmasınSebzeli yoğurt çorbası tarifiSebzeli yoğurt çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

TANDIR KEBABI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Eylül 2026)

Tandır kebabı, fırında ağır ağır pişerek enfes lezzetiyle sofralarda ziyafet havası estiriyor. Baharatlarla harmanlanıp lokum kıvamına gelen kuzu eti, tane tane dökülen tereyağlı bulgur pilavının üzerinde servis edildiğinde lezzetini doyum olmuyor.

Gözden KaçmasınTandır kebabı tarifiTandır kebabı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATLICAN SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Eylül 2026)

Patlıcan salatası, közlenmiş sebzelerin lezzeti ile hazırlanıp sofranıza ferahlatıcı bir salata çeşidi sunuyor. Fırında közlenen patlıcan ve kapya biber, limonlu sosla buluşarak iştah açan bir tat kazanıyor.

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Gözden KaçmasınPatlıcan salatası tarifiPatlıcan salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

GAVURDAĞI SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Eylül 2026)

Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınGavurdağı salatası tarifiGavurdağı salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEKERPARE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Eylül 2026)

Şekerpare, şerbetli tatlı sevenlerin çay saatlerinde en çok tercih ettiği lezzetlerin başında geliyor. Tam kıvamındaki kıyır kıyır hamuruyla damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınŞekerpare tarifiŞekerpare tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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