Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
SEBZELİ YOĞURT ÇORBASI
Sebzeli yoğurt çorbası, içindeki havuç, patates ve pirinç ile hem doyurucu hem lezzetli bir başlangıç seçeneği sunuyor. Yumuşacık içimi ile tadına doyum olmazken, mutfak pratik bir şekilde hazırlanıyor.
TANDIR KEBABI
Tandır kebabı, fırında ağır ağır pişerek enfes lezzetiyle sofralarda ziyafet havası estiriyor. Baharatlarla harmanlanıp lokum kıvamına gelen kuzu eti, tane tane dökülen tereyağlı bulgur pilavının üzerinde servis edildiğinde lezzetini doyum olmuyor.
PATLICAN SALATASI
Patlıcan salatası, közlenmiş sebzelerin lezzeti ile hazırlanıp sofranıza ferahlatıcı bir salata çeşidi sunuyor. Fırında közlenen patlıcan ve kapya biber, limonlu sosla buluşarak iştah açan bir tat kazanıyor.
GAVURDAĞI SALATASI
Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.
ŞEKERPARE
Şekerpare, şerbetli tatlı sevenlerin çay saatlerinde en çok tercih ettiği lezzetlerin başında geliyor. Tam kıvamındaki kıyır kıyır hamuruyla damak çatlatan bir lezzet sunuyor.