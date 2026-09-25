Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Eylül 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu menü, sebzeli yoğurt çorbasıyla başlayıp fırında ağır ağır pişen kuzu etiyle tandır kebabı ve köz patlıcan salatası ile doyurucu seçenekler sunuyor. İnce doğranmış sebzeleri, cevizi ve nar ekşisiyle gavurdağı salatası bu nefis öğüne tazelik katıyor. Tam ölçülü şerbeti ve kıyır hamuruyla şekerpare ise akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Sebzeli yoğurt çorbası

Tandır kebabı

Patlıcan salatası

Gavurdağı salatası

Şekerpare

SEBZELİ YOĞURT ÇORBASI





Sebzeli yoğurt çorbası, içindeki havuç, patates ve pirinç ile hem doyurucu hem lezzetli bir başlangıç seçeneği sunuyor. Yumuşacık içimi ile tadına doyum olmazken, mutfak pratik bir şekilde hazırlanıyor.

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TANDIR KEBABI





Tandır kebabı, fırında ağır ağır pişerek enfes lezzetiyle sofralarda ziyafet havası estiriyor. Baharatlarla harmanlanıp lokum kıvamına gelen kuzu eti, tane tane dökülen tereyağlı bulgur pilavının üzerinde servis edildiğinde lezzetini doyum olmuyor.

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PATLICAN SALATASI





Patlıcan salatası, közlenmiş sebzelerin lezzeti ile hazırlanıp sofranıza ferahlatıcı bir salata çeşidi sunuyor. Fırında közlenen patlıcan ve kapya biber, limonlu sosla buluşarak iştah açan bir tat kazanıyor.

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GAVURDAĞI SALATASI





Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

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ŞEKERPARE





Şekerpare, şerbetli tatlı sevenlerin çay saatlerinde en çok tercih ettiği lezzetlerin başında geliyor. Tam kıvamındaki kıyır kıyır hamuruyla damak çatlatan bir lezzet sunuyor.