Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ekim 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
KESME AŞI ÇORBASI
Erzurum mutfağının geleneksel yemeklerinden kesme aşı çorbası, yeşil mercimek ve eriştenin lezzetiyle hazırlanıyor. Soğan ve salçayla kavrulan mercimekler, baharatların lezzeti ve yumuşacık eriştelerle kıvam alıyor.
PATATES DOLMASI
Patates dolması, kıymalı ve baharatlı pirinç harcıyla doldurulan patateslerin doyurucu lezzetiyle sofralarda yerini alıyor. Tencerede kısık ateşte ağır ağır pişen patates dolması, lokum gibi yumuşacık bir kıvam alıyor.
KURU CACIK
Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. Klasik cacığa kıyasla daha kıvamlı olan bu nefis tarif, ferahlatıcı taze nane ve sarımsağın lezzetiyle yemeklerin yanına çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.
GAVURDAĞI SALATASI
Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor. Domates ve biberin uyumuna eşlik eden nar tanelerinin kattığı hafif mayhoş tadı, bu tarifi her öğünde keyifle tüketilen iştah açıcı bir seçeneğe dönüştürüyor.
İRMİK HELVASI
Geleneksel tatlılarımızdan irmik helvası, tereyağı ve irmiğin lezzeti ile tam kıvamında pişirilerek çay sofralarınıza hem pratik hem lezzetli bir tatlı seçeneği oluyor.