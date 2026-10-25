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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ekim 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ekim 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, doyurucu kesme aşı çorbasıyla başlayıp lokum kıvamında pişen patates dolması ile lezzetli seçenekler sunuyor. Süzme yoğurt ve taze naneyle hazırlanan kuru cacık ile bol cevizli, nar ekşili sosuyla iştah açan gavurdağı salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Tereyağının mis gibi kokusuyla kavrulup tam kıvamında hazırlanan geleneksel irmik helvası, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ekim 2026)
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Menüde neler var?

  • Kesme aşı çorbası
  • Patates dolması
  • Kuru cacık
  • Gavurdağı salatası
  • İrmik helvası

KESME AŞI ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ekim 2026)

Erzurum mutfağının geleneksel yemeklerinden kesme aşı çorbası, yeşil mercimek ve eriştenin lezzetiyle hazırlanıyor. Soğan ve salçayla kavrulan mercimekler, baharatların lezzeti ve yumuşacık eriştelerle kıvam alıyor.

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PATATES DOLMASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ekim 2026)

Patates dolması, kıymalı ve baharatlı pirinç harcıyla doldurulan patateslerin doyurucu lezzetiyle sofralarda yerini alıyor. Tencerede kısık ateşte ağır ağır pişen patates dolması, lokum gibi yumuşacık bir kıvam alıyor.

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KURU CACIK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ekim 2026)

Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. Klasik cacığa kıyasla daha kıvamlı olan bu nefis tarif, ferahlatıcı taze nane ve sarımsağın lezzetiyle yemeklerin yanına çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.

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GAVURDAĞI SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ekim 2026)

Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor. Domates ve biberin uyumuna eşlik eden nar tanelerinin kattığı hafif mayhoş tadı, bu tarifi her öğünde keyifle tüketilen iştah açıcı bir seçeneğe dönüştürüyor.

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İRMİK HELVASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ekim 2026)

Geleneksel tatlılarımızdan irmik helvası, tereyağı ve irmiğin lezzeti ile tam kıvamında pişirilerek çay sofralarınıza hem pratik hem lezzetli bir tatlı seçeneği oluyor.

Gözden Kaçmasınİrmik helvası tarifiİrmik helvası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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