Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ağustos 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, pürüzsüz kıvamlı domates çorbasıyla başlayıp fırında lokum gibi pişen Maraş tava ve yanına çok yakışan şehriyeli pirinç pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Pembe domatesli İstanbul salatası ve sarımsaklı süzme yoğurduyla haydari ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Dışı çıtır içi yumuşacık kıvamıyla taş kadayıf, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Domates çorbası

Maraş tava

Şehriyeli pirinç pilavı

İstanbul salatası

Haydari

Taş kadayıf

DOMATES ÇORBASI





Sofralarımızın en sevilen başlangıçlarından biri olan domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.

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MARAŞ TAVA





Yöresel mutfağımızın sevilen tariflerinden Maraş tava, kuzu eti ve taze sebzelerin tam kıvamında pişirilmesiyle sofranıza hem doyurucu hem lezzetli bir yemek seçeneği oluyor.

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ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI





Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçlerin tereyağının lezzetiyle pişirilmesiyle hazırlanıp sofranıza enfes bir eşlikçi oluyor.

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İSTANBUL SALATASI





Yaz aylarının en taze domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası, sofralarınızda hem çok pratik hem de lezzetli bir eşlikçi oluyor. Pembe domatesin sulu ve tatlı lezzeti, sumakla ovulmuş mor soğanlarla buluşarak kusursuz bir uyum yakalıyor.

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HAYDARİ





Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan haydari, pratik hazırlanışı ve hafifliğiyle sofranızda yerini alıyor. Süzme yoğurt, peynir ve sarımsağın birleşimiyle damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

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TAŞ KADAYIF





Geleneksel tatlılarımız arasında özel yere sahip olan taş kadayıf, dışı çıtır içi yumuşacık kıvamıyla şerbetli tatlı severlerin en sevdiği lezzetlerden biri oluyor.