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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ağustos 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ağustos 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, pürüzsüz kıvamlı domates çorbasıyla başlayıp fırında lokum gibi pişen Maraş tava ve yanına çok yakışan şehriyeli pirinç pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Pembe domatesli İstanbul salatası ve sarımsaklı süzme yoğurduyla haydari ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Dışı çıtır içi yumuşacık kıvamıyla taş kadayıf, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ağustos 2026)
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Menüde neler var?

  • Domates çorbası
  • Maraş tava
  • Şehriyeli pirinç pilavı
  • İstanbul salatası
  • Haydari
  • Taş kadayıf

DOMATES ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ağustos 2026)

Sofralarımızın en sevilen başlangıçlarından biri olan domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınDomates çorbası tarifiDomates çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MARAŞ TAVA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ağustos 2026)

Yöresel mutfağımızın sevilen tariflerinden Maraş tava, kuzu eti ve taze sebzelerin tam kıvamında pişirilmesiyle sofranıza hem doyurucu hem lezzetli bir yemek seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınMaraş tava tarifiMaraş tava tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ağustos 2026)

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçlerin tereyağının lezzetiyle pişirilmesiyle hazırlanıp sofranıza enfes bir eşlikçi oluyor.

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Gözden KaçmasınŞehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

İSTANBUL SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ağustos 2026)

Yaz aylarının en taze domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası, sofralarınızda hem çok pratik hem de lezzetli bir eşlikçi oluyor. Pembe domatesin sulu ve tatlı lezzeti, sumakla ovulmuş mor soğanlarla buluşarak kusursuz bir uyum yakalıyor.

Gözden Kaçmasınİstanbul salatası tarifi (Videolu)İstanbul salatası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

HAYDARİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ağustos 2026)

Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan haydari, pratik hazırlanışı ve hafifliğiyle sofranızda yerini alıyor. Süzme yoğurt, peynir ve sarımsağın birleşimiyle damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınHaydari tarifi (Videolu)Haydari tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

TAŞ KADAYIF

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Ağustos 2026)

Geleneksel tatlılarımız arasında özel yere sahip olan taş kadayıf, dışı çıtır içi yumuşacık kıvamıyla şerbetli tatlı severlerin en sevdiği lezzetlerden biri oluyor.

Gözden KaçmasınTaş kadayıf tarifiTaş kadayıf tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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