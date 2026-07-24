Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Temmuz 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mercimek çorbasıyla başlayıp fırında kabak mücver ve kremalı tavuklu makarna ile sofranıza nefis seçenekler sunuyor. Taze fesleğen kokulu pesto soslu domates salatası ve köz patlıcan salatası bu zengin öğünü tamamlıyor. Yaz mevsiminin tazeliğini taşıyan kirazlı tiramisu ise bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
MERCİMEK ÇORBASI
Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, doyurucu ve besleyici oluşuyla sofralarda çok seviliyor.
FIRINDA KABAK MÜCVER
Taze kabakların dereotu ve beyaz peynirle buluştuğu bu nefis tarif, fırında yayılan kokusu ile iştahları açıyor.
KREMALI TAVUKLU MAKARNA
Kremalı tavuklu makarna, kremanın leziz kıvamı ve lokum gibi pişen tavuk etlerinin uyumuyla enfes bir tabak hazırlamanıza olanak tanıyor.
PESTO SOSLU DOMATES SALATASI
Halka şeklinde dilimlenen sulu domatesler ile mozzarella peynirinin tabaktaki uyumu, taze fesleğen yaprakları ve rokanın lezzetiyle zenginleşiyor.
KÖZ PATLICAN SALATASI
Patlıcan ve kapya biberinin tadı sarımsaklı sosla birleştiğinde bu salatayı hem çok hafif hem de iştah açıcı bir eşlikçiye dönüştürüyor.
KİRAZLI TİRAMİSU
Yaz meyvelerinin tazeliğini taşıyan bu leziz tiramisu, ipek gibi kreması, kirazlı sosu ve kedidili bisküvileri ile damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.