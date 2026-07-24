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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Temmuz 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mercimek çorbasıyla başlayıp fırında kabak mücver ve kremalı tavuklu makarna ile sofranıza nefis seçenekler sunuyor. Taze fesleğen kokulu pesto soslu domates salatası ve köz patlıcan salatası bu zengin öğünü tamamlıyor. Yaz mevsiminin tazeliğini taşıyan kirazlı tiramisu ise bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Temmuz 2026)
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Menüde neler var?

  • Mercimek çorbası
  • Fırında kabak mücver
  • Kremalı tavuklu makarna
  • Pesto soslu domates salatası
  • Köz patlıcan salatası
  • Kirazlı tiramisu

MERCİMEK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Temmuz 2026)

Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, doyurucu ve besleyici oluşuyla sofralarda çok seviliyor.

Gözden KaçmasınMercimek çorbası tarifiMercimek çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRINDA KABAK MÜCVER

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Temmuz 2026)

Taze kabakların dereotu ve beyaz peynirle buluştuğu bu nefis tarif, fırında yayılan kokusu ile iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınFırında kabak mücver tarifiFırında kabak mücver tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KREMALI TAVUKLU MAKARNA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Temmuz 2026)

Kremalı tavuklu makarna, kremanın leziz kıvamı ve lokum gibi pişen tavuk etlerinin uyumuyla enfes bir tabak hazırlamanıza olanak tanıyor.

Gözden KaçmasınKremalı tavuklu makarna tarifiKremalı tavuklu makarna tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PESTO SOSLU DOMATES SALATASI

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Temmuz 2026)

Halka şeklinde dilimlenen sulu domatesler ile mozzarella peynirinin tabaktaki uyumu, taze fesleğen yaprakları ve rokanın lezzetiyle zenginleşiyor.

Gözden KaçmasınPesto soslu domates salatası tarifiPesto soslu domates salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KÖZ PATLICAN SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Temmuz 2026)

Patlıcan ve kapya biberinin tadı sarımsaklı sosla birleştiğinde bu salatayı hem çok hafif hem de iştah açıcı bir eşlikçiye dönüştürüyor.

Gözden KaçmasınKöz patlıcan salatası tarifi (Videolu)Köz patlıcan salatası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KİRAZLI TİRAMİSU

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Temmuz 2026)

Yaz meyvelerinin tazeliğini taşıyan bu leziz tiramisu, ipek gibi kreması, kirazlı sosu ve kedidili bisküvileri ile damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

Gözden KaçmasınKirazlı tiramisu tarifiKirazlı tiramisu tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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