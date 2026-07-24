Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Temmuz 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mercimek çorbasıyla başlayıp fırında kabak mücver ve kremalı tavuklu makarna ile sofranıza nefis seçenekler sunuyor. Taze fesleğen kokulu pesto soslu domates salatası ve köz patlıcan salatası bu zengin öğünü tamamlıyor. Yaz mevsiminin tazeliğini taşıyan kirazlı tiramisu ise bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Mercimek çorbası

Fırında kabak mücver

Kremalı tavuklu makarna

Pesto soslu domates salatası

Köz patlıcan salatası

Kirazlı tiramisu

MERCİMEK ÇORBASI





Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, doyurucu ve besleyici oluşuyla sofralarda çok seviliyor.

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FIRINDA KABAK MÜCVER





Taze kabakların dereotu ve beyaz peynirle buluştuğu bu nefis tarif, fırında yayılan kokusu ile iştahları açıyor.

Gözden Kaçmasın Fırında kabak mücver tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KREMALI TAVUKLU MAKARNA





Kremalı tavuklu makarna, kremanın leziz kıvamı ve lokum gibi pişen tavuk etlerinin uyumuyla enfes bir tabak hazırlamanıza olanak tanıyor.

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PESTO SOSLU DOMATES SALATASI

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Halka şeklinde dilimlenen sulu domatesler ile mozzarella peynirinin tabaktaki uyumu, taze fesleğen yaprakları ve rokanın lezzetiyle zenginleşiyor.

Gözden Kaçmasın Pesto soslu domates salatası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KÖZ PATLICAN SALATASI





Patlıcan ve kapya biberinin tadı sarımsaklı sosla birleştiğinde bu salatayı hem çok hafif hem de iştah açıcı bir eşlikçiye dönüştürüyor.

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KİRAZLI TİRAMİSU





Yaz meyvelerinin tazeliğini taşıyan bu leziz tiramisu, ipek gibi kreması, kirazlı sosu ve kedidili bisküvileri ile damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.