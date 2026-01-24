search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ocak 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam ne pişirsem#günlük ev yemeği menüsü#patatesli graten nasıl yapılır?#hamsili pilav nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ocak 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ocak 2026)

5
Değerlendir
Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğinde ne pişireceğine henüz karar veremeyenler için hazırladığımız bu özel menü, kış sofralarına hem doyurucu hem de çok lezzetli bir alternatif sunuyor. Karadeniz mutfağının sevilen klasiği hamsili pilav ana yemekte başrolü üstlenirken, ona eşlik eden fırınlanmış patates graten ve mısır ekmeği doyuruculuğu artırıyor. Hafif bir seçenek arayanlar için zeytinyağlı pırasa yemeği sağlıklı bir denge kurarken, kapanış ise geleneksel bademli un helvasıyla tatlanıyor. İşte, mutfağınızda fark yaratacak günün menüsü ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ocak 2026)
Haberin Devamı

MENÜDE NE VAR?

  • Patates graten
  • Hamsili pilav
  • Mısır ekmeği
  • Zeytinyağlı pırasa yemeği
  • Bademli un helvası

PATATES GRATEN

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ocak 2026)
Et ve balık yemeklerinin yanına çok yakışan aynı zamanda çay saatlerinde tek başına yıldızlaşan patates graten, beşamel sosun ipek gibi kıvamı ve eriyen kaşar peyniriyle sofralarınıza tam bir lezzet şöleni getiriyor.

Patates graten tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Patates graten tarifi

HAMSİLİ PİLAV

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ocak 2026)
Hamsi pilavı, kızartma veya buğulamanın dışında farklı lezzet arayanlar için nefis bir seçenek. Karadeniz mutfağının, bu sevilen lezzetini yaparken hamsiler yan yana dizilir, içi leziz pilavı ile doldurulur. Fırında ya da tavada pişirerek bol salata eşliğinde servis edilir.

Hamsili pilav tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Hamsili pilav tarifi

MISIR EKMEĞİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ocak 2026)
Mısır ekmeği, Karadeniz mutfağından sofralarımıza uzanan, özellikle balık sofralarında sıkça yer verilen nefis lezzetlerden biridir. Çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her öğüne eşlik edebilen bu eşsiz ekmek, doğru kıvamda hazırlandığında her sofraya çok yakışır.

Haberin Devamı

Mısır ekmeği tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Mısır ekmeği tarifi

ZEYTİNYAĞLI PIRASA YEMEĞİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ocak 2026)
Pırasa, kış mevsiminin en sevilen sebzelerinden biri. Narenciyenin çok yakıştığı pırasa, zeytinyağı ve limonla birleştiğinde, hafifliğiyle öne çıkan nefis bir sebze yemeğine dönüşüyor.

Zeytinyağlı pırasa yemeği tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Zeytinyağlı pırasa yemeği tarifi

BADEMLİ UN HELVASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ocak 2026)
Un helvası, mutfağımızda hem sevinçli hem hüzünlü zamanlarda yaptığımız geleneksel ve en eski tatlılardan biri olarak yer alıyor. Bu tarife geleneksele sadık kalarak badem unu ilave ediyoruz. Buğday unu ve badem ununu birlikte mis kokulu tereyağında kavurup leziz şerbetiyle birleştiriyoruz.

Bademli un helvası tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Bademli un helvası tarifi

En Çok Okunanlar

Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Böbrek nasıl pişirilir Böbrek yıkanır mı Böbrek sote nasıl yapılır
Böbrek nasıl pişirilir? Böbrek yıkanır mı? Böbrek sote nasıl yapılır?#Böbrek
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ocak 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ocak 2026)

5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Ocak 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Ocak 2026)

5
Evde pizza nasıl yapılır Evde kolay pizza yapmak için püf noktaları
MUTFAK TÜYOLARI

Evde pizza nasıl yapılır? Evde kolay pizza yapmak için püf noktaları

Benzer Yazılar
5
Mısır ekmeği tarifi
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Mısır ekmeği tarifi

30-60 dkOrta
5
Patates graten tarifi
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Patates graten tarifi

30-60 dk Orta
5
Elmalı kek tarifi
KEK TARİFLERİ

Elmalı kek tarifi

30-60 dkOrta
5
Frambuazlı kırıntılı kek tarifi (Videolu)
KEK TARİFLERİ

Frambuazlı kırıntılı kek tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Hünkar beğendi tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Hünkar beğendi tarifi

30-60 dkOrta
5
Semsek tarifi
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Semsek tarifi

30-60 dkOrta
5
Glutensiz bruschetta tarifi (Videolu)
ATIŞTIRMALIK TARİFLERİ

Glutensiz bruschetta tarifi (Videolu)

30-60 dkKolay
5
Salçalı kremalı makarna tarifi
MAKARNA TARİFLERİ

Salçalı kremalı makarna tarifi

30-60 dkOrta
5
Tavuk suyu çorbası tarifi
ÇORBA TARİFLERİ

Tavuk suyu çorbası tarifi

30-60 dkOrta
5
Şıhıl mahşi tarifi (Videolu)
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Şıhıl mahşi tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta