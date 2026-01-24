Akşam yemeğinde ne pişireceğine henüz karar veremeyenler için hazırladığımız bu özel menü, kış sofralarına hem doyurucu hem de çok lezzetli bir alternatif sunuyor. Karadeniz mutfağının sevilen klasiği hamsili pilav ana yemekte başrolü üstlenirken, ona eşlik eden fırınlanmış patates graten ve mısır ekmeği doyuruculuğu artırıyor. Hafif bir seçenek arayanlar için zeytinyağlı pırasa yemeği sağlıklı bir denge kurarken, kapanış ise geleneksel bademli un helvasıyla tatlanıyor. İşte, mutfağınızda fark yaratacak günün menüsü ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NE VAR?

Patates graten

Hamsili pilav

Mısır ekmeği

Zeytinyağlı pırasa yemeği

Bademli un helvası

PATATES GRATEN



Et ve balık yemeklerinin yanına çok yakışan aynı zamanda çay saatlerinde tek başına yıldızlaşan patates graten, beşamel sosun ipek gibi kıvamı ve eriyen kaşar peyniriyle sofralarınıza tam bir lezzet şöleni getiriyor.

HAMSİLİ PİLAV



Hamsi pilavı, kızartma veya buğulamanın dışında farklı lezzet arayanlar için nefis bir seçenek. Karadeniz mutfağının, bu sevilen lezzetini yaparken hamsiler yan yana dizilir, içi leziz pilavı ile doldurulur. Fırında ya da tavada pişirerek bol salata eşliğinde servis edilir.

MISIR EKMEĞİ



Mısır ekmeği, Karadeniz mutfağından sofralarımıza uzanan, özellikle balık sofralarında sıkça yer verilen nefis lezzetlerden biridir. Çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her öğüne eşlik edebilen bu eşsiz ekmek, doğru kıvamda hazırlandığında her sofraya çok yakışır.

ZEYTİNYAĞLI PIRASA YEMEĞİ



Pırasa, kış mevsiminin en sevilen sebzelerinden biri. Narenciyenin çok yakıştığı pırasa, zeytinyağı ve limonla birleştiğinde, hafifliğiyle öne çıkan nefis bir sebze yemeğine dönüşüyor.

BADEMLİ UN HELVASI



Un helvası, mutfağımızda hem sevinçli hem hüzünlü zamanlarda yaptığımız geleneksel ve en eski tatlılardan biri olarak yer alıyor. Bu tarife geleneksele sadık kalarak badem unu ilave ediyoruz. Buğday unu ve badem ununu birlikte mis kokulu tereyağında kavurup leziz şerbetiyle birleştiriyoruz.