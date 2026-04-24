Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Nisan 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık ezogelin çorbasıyla başlayıp ana yemekte tavuk ve patatesin fırında lezzetlendiği pratik tavuk bagetler ve ona eşlik eden beşamel soslu, bol kaşarlı patates graten ile zengin bir seçenek sunuyor. Közlenmiş patlıcan ve tahinin lezzetini taşıyan mütebbel ile leziz şehriye salatası, bu doyurucu öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Taze peynirin irmiğe kattığı eşsiz lezzetle hazırlanan geleneksel höşmerim tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberin Devamı

Menüde neler var?

Ezogelin çorbası

Fırında patatesli tavuk baget

Patates graten

Mütebbel

Şehriye salatası

Höşmerim

EZOGELİN ÇORBASI

Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.

Gözden Kaçmasın Ezogelin çorbası tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRINDA PATATESLİ TAVUK BAGET





Fırında patatesli tavuk baget, tavuk ve patatesin lezzetiyle hazırlanıp sofralara enfes ve pratik bir yemek seçeneği oluyor.

Gözden Kaçmasın Fırında patatesli tavuk baget tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATATES GRATEN





Patates graten, beşamel sosun ipek gibi kıvamı ve eriyen kaşar peyniriyle sofralarınıza tam bir lezzet şöleni getiriyor.

Gözden Kaçmasın Patates graten tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

MÜTEBBEL





Patlıcanın en lezzetli hallerinden biri olan mütebbel, közlenmiş patlıcanın isli tadı ile tahinin yoğun kıvamını enfes bir dengede buluşturuyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Mütebbel tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEHRİYE SALATASI





Şehriye salatası, hem leziz hem de pratik bir tarif arayanlar için, köz biberin isli tadı ve kornişon turşunun çıtırlığı ile lezzeti garantili bir seçenek sunuyor.

Gözden Kaçmasın Şehriye salatası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

HÖŞMERİM





Peynir helvası olarak da bilinen bu nefis tatlı, altın sarısı rengi ve iştah açıcı kokusuyla hem çay saatlerinizin hem de yemek sonrası ikramlarınızın en lezzetli eşlikçisi oluyor.