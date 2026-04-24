Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Nisan 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık ezogelin çorbasıyla başlayıp ana yemekte tavuk ve patatesin fırında lezzetlendiği pratik tavuk bagetler ve ona eşlik eden beşamel soslu, bol kaşarlı patates graten ile zengin bir seçenek sunuyor. Közlenmiş patlıcan ve tahinin lezzetini taşıyan mütebbel ile leziz şehriye salatası, bu doyurucu öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Taze peynirin irmiğe kattığı eşsiz lezzetle hazırlanan geleneksel höşmerim tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
EZOGELİN ÇORBASI
Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.
FIRINDA PATATESLİ TAVUK BAGET
Fırında patatesli tavuk baget, tavuk ve patatesin lezzetiyle hazırlanıp sofralara enfes ve pratik bir yemek seçeneği oluyor.
PATATES GRATEN
Patates graten, beşamel sosun ipek gibi kıvamı ve eriyen kaşar peyniriyle sofralarınıza tam bir lezzet şöleni getiriyor.
MÜTEBBEL
Patlıcanın en lezzetli hallerinden biri olan mütebbel, közlenmiş patlıcanın isli tadı ile tahinin yoğun kıvamını enfes bir dengede buluşturuyor.
ŞEHRİYE SALATASI
Şehriye salatası, hem leziz hem de pratik bir tarif arayanlar için, köz biberin isli tadı ve kornişon turşunun çıtırlığı ile lezzeti garantili bir seçenek sunuyor.
HÖŞMERİM
Peynir helvası olarak da bilinen bu nefis tatlı, altın sarısı rengi ve iştah açıcı kokusuyla hem çay saatlerinizin hem de yemek sonrası ikramlarınızın en lezzetli eşlikçisi oluyor.