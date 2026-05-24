Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Mayıs 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kabağın hafifçe sote edilip süzme yoğurtla bir araya getirilmesiyle şipşak hazırlanan yoğurtlu kabak mezesiyle başlayıp ana yemekte fırında ağır ağır pişen soğan kebabı ve tam kıvamındaki bulgur pilavı ile sofranıza tam bir ziyafet sunuyor. Bol ekşili bostana salatası ve közlenmiş patlıcanın isli tadı ile tahinin leziz kıvamını birleştiren mütebbel, bu zengin öğünü tamamlıyor. Sakız gibi uzayan tam kıvamındaki muhallebisiyle geleneksel sütlü tatlıların en sevilenlerinden biri olan nefis kazandibi ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarifler sayesinde sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir lezzet sofrasında buluşabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
YOĞURTLU KABAK MEZESİ
Yoğurtlu kabak mezesi, kabağın sote edilip süzme yoğurtla birleştirilmesiyle pratik bir şekilde hazırlanıyor.
SOĞAN KEBABI
Soğan kebabı, arpacık soğanların doğal tatlılığı ile kıymanın lezzetini enfes bir dengede buluşturuyor.
BULGUR PİLAVI
Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.
BOSTANA SALATA
Bostana salata, özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan eşlikçilerin başında geliyor.
MÜTEBBEL
Patlıcanın en lezzetli hallerinden biri olan mütebbel, közlenmiş patlıcanın isli tadı ile tahinin yoğun kıvamını enfes bir dengede buluşturuyor.
KAZANDİBİ
Karamelize edilen muhallebisi ve sakız gibi uzayan kıvamıyla sütlü tatlıların en sevilen lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.