Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Mart 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mercimeğin doyuruculuğunu bakliyatların şifasıyla birleştiren dumanı üstünde sıcacık ezogelin çorbasıyla başlıyor. Ana yemekte lokum gibi pişmiş kuşbaşı etlerin taze sebzelerle buluştuğu etli bezelye yemeği ve ona çok yakışan tane tane dökülen tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Sofranıza bol cevizli ve nar ekşili sosuyla iştah kabartan gavurdağı salatası ve süzme yoğurdun yoğun kıvamıyla ferahlık katan kuru cacık, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Fırın kullanmadan kısa sürede hazırlanan, ipek gibi muhallebisi ve yumuşacık kıvamıyla geleneksel saray sarması tatlısı ise bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Ezogelin çorbası

Etli bezelye yemeği

Şehriyeli pirinç pilavı

Gavurdağı salatası

Kuru cacık

Saray sarması

EZOGELİN ÇORBASI



Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.

ETLİ BEZELYE YEMEĞİ





Etli bezelye yemeği, yumuşacık pişmiş kuşbaşı etlerin taze sebzelerle buluştuğu en doyurucu tencere yemekleri arasında yer alıyor. Havuç ve patatesin kattığı lezzetle iştah açan bu tarif, salçalı suyunun enfes tadıyla sofralara tam bir ziyafet getiriyor.

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI



Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bu klasik pilav, tereyağının lezzetiyle pişiyor ve ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

GAVURDAĞI SALATASI





Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

KURU CACIK





Geleneksel mutfağımızın en ferahlatıcı ve sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurdun yoğun kıvamıyla salatalığın tazeliğini nefis bir dengede buluşturuyor.

SARAY SARMASI





Saray sarması, hem hafifliği hem de lezzetiyle çay saatlerinin ve misafir sofralarının en sevilen sütlü tatlılarından biri oluyor. Fırın kullanmadan kısa sürede hazırlanan bu pratik tarif, yumuşacık kıvamı ve kolay sarılan muhallebisiyle her seferinde garantili bir sonuç veriyor.