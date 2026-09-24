Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Eylül 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp yoğurtlu sosuyla fırında nar gibi kızaran Elbasan tava ile lezzetli seçenekler sunuyor. Tane tane dökülen şehriyeli pirinç pilavı, patlıcan ezmesi ve incecik doğranan sebzeleriyle bostana salata ise bu doyurucu öğünü tamamlıyor. Çıtır yufkası, irmik dolgusu ve fıstığıyla şöbiyet, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Yayla çorbası

Elbasan tava

Şehriyeli pirinç pilavı

Bostana salata

Patlıcan ezmesi

Şöbiyet

YAYLA ÇORBASI





Nane ve yoğurdun lezzetiyle hazırlanan bu nefis çorba, sofranızda sıcacık bir başlangıç seçeneği oluyor.

Gözden Kaçmasın Yayla çorbası tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ELBASAN TAVA





Geleneksel mutfağımızın en sevilen et yemeklerinden biri olan Elbasan tava, kalabalık sofralarda leziz bir yemek olarak yerini alıyor. Lokum gibi pişen kuzu etleri, fırında nar gibi kızaran yoğurtlu sosuyla buluştuğunda damaklarda nefis bir tat bırakıyor.

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ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI





Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.

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Gözden Kaçmasın Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

BOSTANA SALATA





Urfa mutfağının en ferahlatıcı ve iştah açıcı lezzetlerinden biri olan bostana salata, özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan eşlikçilerin başında geliyor.

PATLICAN EZMESİ





Fırında yavaş yavaş közlenen patlıcanlar, süzme yoğurdun kıvamıyla bütünleşerek sofralarda iştah açıcı bir meze tabağına dönüşüyor. İncecik doğranan patlıcanlar, sarımsaklı yoğurtla harmanlanarak lezzetine doyum olmayan bir başlangıç sunuyor.

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ŞÖBİYET





Çıtır çıtır baklavalık yufkaları, içindeki irmik dolgusu ve bol Antep fıstığıyla şöbiyet, şerbetli tatlı sevenler için enfes bir seçenek oluyor. Kat kat dizilen yufkaların arasına sürülen tereyağının lezzetiyle pişen şöbiyetlerin tadına doyum olmuyor.