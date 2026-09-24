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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp yoğurtlu sosuyla fırında nar gibi kızaran Elbasan tava ile lezzetli seçenekler sunuyor. Tane tane dökülen şehriyeli pirinç pilavı, patlıcan ezmesi ve incecik doğranan sebzeleriyle bostana salata ise bu doyurucu öğünü tamamlıyor. Çıtır yufkası, irmik dolgusu ve fıstığıyla şöbiyet, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Yayla çorbası
  • Elbasan tava
  • Şehriyeli pirinç pilavı
  • Bostana salata
  • Patlıcan ezmesi
  • Şöbiyet

YAYLA ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Eylül 2026)

Nane ve yoğurdun lezzetiyle hazırlanan bu nefis çorba, sofranızda sıcacık bir başlangıç seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınYayla çorbası tarifi (Videolu)Yayla çorbası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ELBASAN TAVA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Eylül 2026)

Geleneksel mutfağımızın en sevilen et yemeklerinden biri olan Elbasan tava, kalabalık sofralarda leziz bir yemek olarak yerini alıyor. Lokum gibi pişen kuzu etleri, fırında nar gibi kızaran yoğurtlu sosuyla buluştuğunda damaklarda nefis bir tat bırakıyor.

Gözden KaçmasınElbasan tava tarifiElbasan tava tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Eylül 2026)

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.

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Gözden KaçmasınŞehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

BOSTANA SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Eylül 2026)

Urfa mutfağının en ferahlatıcı ve iştah açıcı lezzetlerinden biri olan bostana salata, özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan eşlikçilerin başında geliyor.

PATLICAN EZMESİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Eylül 2026)

Fırında yavaş yavaş közlenen patlıcanlar, süzme yoğurdun kıvamıyla bütünleşerek sofralarda iştah açıcı bir meze tabağına dönüşüyor. İncecik doğranan patlıcanlar, sarımsaklı yoğurtla harmanlanarak lezzetine doyum olmayan bir başlangıç sunuyor.

Gözden KaçmasınPatlıcan ezmesi tarifiPatlıcan ezmesi tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞÖBİYET

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Eylül 2026)

Çıtır çıtır baklavalık yufkaları, içindeki irmik dolgusu ve bol Antep fıstığıyla şöbiyet, şerbetli tatlı sevenler için enfes bir seçenek oluyor. Kat kat dizilen yufkaların arasına sürülen tereyağının lezzetiyle pişen şöbiyetlerin tadına doyum olmuyor.

Gözden KaçmasınŞöbiyet tarifiŞöbiyet tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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