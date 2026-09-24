Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
YAYLA ÇORBASI
Nane ve yoğurdun lezzetiyle hazırlanan bu nefis çorba, sofranızda sıcacık bir başlangıç seçeneği oluyor.
ELBASAN TAVA
Geleneksel mutfağımızın en sevilen et yemeklerinden biri olan Elbasan tava, kalabalık sofralarda leziz bir yemek olarak yerini alıyor. Lokum gibi pişen kuzu etleri, fırında nar gibi kızaran yoğurtlu sosuyla buluştuğunda damaklarda nefis bir tat bırakıyor.
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI
Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.
BOSTANA SALATA
Urfa mutfağının en ferahlatıcı ve iştah açıcı lezzetlerinden biri olan bostana salata, özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan eşlikçilerin başında geliyor.
PATLICAN EZMESİ
Fırında yavaş yavaş közlenen patlıcanlar, süzme yoğurdun kıvamıyla bütünleşerek sofralarda iştah açıcı bir meze tabağına dönüşüyor. İncecik doğranan patlıcanlar, sarımsaklı yoğurtla harmanlanarak lezzetine doyum olmayan bir başlangıç sunuyor.
ŞÖBİYET
Çıtır çıtır baklavalık yufkaları, içindeki irmik dolgusu ve bol Antep fıstığıyla şöbiyet, şerbetli tatlı sevenler için enfes bir seçenek oluyor. Kat kat dizilen yufkaların arasına sürülen tereyağının lezzetiyle pişen şöbiyetlerin tadına doyum olmuyor.