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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ekim 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ekim 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık ezogelin çorbasıyla başlayıp tam kıvamında pişen nefis kıymalı pırasa yemeği ve yanına çok yakışan doyurucu bulgur pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Tereyağı ilaveli süzme yoğurt ve taze yeşilliklerle hazırlanan ferahlatıcı yöresel Van cacığı ve çoban salata bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Çıtır çıtır kızarıp şerbetini çeken geleneksel lokma tatlısı, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ekim 2026)
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Menüde neler var?

  • Ezogelin çorbası
  • Kıymalı pırasa yemeği
  • Bulgur pilavı
  • Çoban salata
  • Van cacığı
  • Lokma tatlısı

EZOGELİN ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ekim 2026)

Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.

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KIYMALI PIRASA YEMEĞİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ekim 2026)

Pırasa, kıymanın doyurucu lezzetiyle buluşarak nefis bir yemeğe dönüşüyor. Zeytinyağında kavrulan kıymayla harmanlanan havuç ve pırasalar, pirinç ilavesiyle tam kıvamında bir lezzete ulaşıyor.

Gözden KaçmasınKıymalı pırasa yemeği tarifiKıymalı pırasa yemeği tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

BULGUR PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ekim 2026)

Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Lif oranı yüksek bulgur, kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.

Gözden KaçmasınBulgur pilavı tarifi (Videolu)Bulgur pilavı tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇOBAN SALATA

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ekim 2026)

Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla hazırlanıp sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınÇoban salata tarifiÇoban salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

VAN CACIĞI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ekim 2026)

Yöresel lezzetlerimizden Van cacığı, süzme yoğurt, taze salatalık ve yeşilliklerle hazırlanarak sofraya ferahlatıcı bir lezzet sunuyor. Dereotu, maydanoz ve taze soğanla zenginleşen bu tarif, tereyağı ilavesi ile klasik cacık tariflerinden ayrılıyor.

Gözden KaçmasınVan cacığı tarifiVan cacığı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

LOKMA TATLISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ekim 2026)

Lokma tatlısı, çıtır çıtır kızaran hamurun şerbetle lezzetlendiği en sevilen geleneksel tatlılarımızdan biri olarak sofranıza geliyor. Şerbetini çeken lokmalar, üzerlerine serpilen toz Antep fıstığıyla birlikte servis edildiğinde tadına doyum olmuyor.

Gözden KaçmasınLokma tatlısı tarifiLokma tatlısı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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