Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ekim 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
EZOGELİN ÇORBASI
Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.
KIYMALI PIRASA YEMEĞİ
Pırasa, kıymanın doyurucu lezzetiyle buluşarak nefis bir yemeğe dönüşüyor. Zeytinyağında kavrulan kıymayla harmanlanan havuç ve pırasalar, pirinç ilavesiyle tam kıvamında bir lezzete ulaşıyor.
BULGUR PİLAVI
Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Lif oranı yüksek bulgur, kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.
ÇOBAN SALATA
Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla hazırlanıp sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.
VAN CACIĞI
Yöresel lezzetlerimizden Van cacığı, süzme yoğurt, taze salatalık ve yeşilliklerle hazırlanarak sofraya ferahlatıcı bir lezzet sunuyor. Dereotu, maydanoz ve taze soğanla zenginleşen bu tarif, tereyağı ilavesi ile klasik cacık tariflerinden ayrılıyor.
LOKMA TATLISI
Lokma tatlısı, çıtır çıtır kızaran hamurun şerbetle lezzetlendiği en sevilen geleneksel tatlılarımızdan biri olarak sofranıza geliyor. Şerbetini çeken lokmalar, üzerlerine serpilen toz Antep fıstığıyla birlikte servis edildiğinde tadına doyum olmuyor.