Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (24 Ekim 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık ezogelin çorbasıyla başlayıp tam kıvamında pişen nefis kıymalı pırasa yemeği ve yanına çok yakışan doyurucu bulgur pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Tereyağı ilaveli süzme yoğurt ve taze yeşilliklerle hazırlanan ferahlatıcı yöresel Van cacığı ve çoban salata bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Çıtır çıtır kızarıp şerbetini çeken geleneksel lokma tatlısı, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Ezogelin çorbası

Kıymalı pırasa yemeği

Bulgur pilavı

Çoban salata

Van cacığı

Lokma tatlısı

EZOGELİN ÇORBASI





Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.

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KIYMALI PIRASA YEMEĞİ





Pırasa, kıymanın doyurucu lezzetiyle buluşarak nefis bir yemeğe dönüşüyor. Zeytinyağında kavrulan kıymayla harmanlanan havuç ve pırasalar, pirinç ilavesiyle tam kıvamında bir lezzete ulaşıyor.

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BULGUR PİLAVI





Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Lif oranı yüksek bulgur, kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.

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ÇOBAN SALATA

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Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla hazırlanıp sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

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VAN CACIĞI





Yöresel lezzetlerimizden Van cacığı, süzme yoğurt, taze salatalık ve yeşilliklerle hazırlanarak sofraya ferahlatıcı bir lezzet sunuyor. Dereotu, maydanoz ve taze soğanla zenginleşen bu tarif, tereyağı ilavesi ile klasik cacık tariflerinden ayrılıyor.

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LOKMA TATLISI





Lokma tatlısı, çıtır çıtır kızaran hamurun şerbetle lezzetlendiği en sevilen geleneksel tatlılarımızdan biri olarak sofranıza geliyor. Şerbetini çeken lokmalar, üzerlerine serpilen toz Antep fıstığıyla birlikte servis edildiğinde tadına doyum olmuyor.