search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Temmuz 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam yemeğine ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#soğuk ayran aşı çorbası nasıl yapılır?#tavuklu nohutlu bamya yemeği nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Temmuz 2026)

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, ferahlatıcı soğuk ayran aşı çorbasıyla başlayıp lokum gibi pişen tavuklu nohutlu bamya yemeği ve taze domatesli pilav ile sofranıza nefis seçenekler sunuyor. Lokanta usulü İstanbul salatası ve damak çatlatan lezzeti ile haydari mezesi bu leziz öğünü tamamlıyor. İpek gibi muhallebisiyle fırında üzeri nar gibi kızaran sütlaç ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Temmuz 2026)
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Soğuk ayran aşı çorbası
  • Tavuklu nohutlu bamya yemeği
  • Domatesli pilav
  • İstanbul salatası
  • Haydari
  • Fırın sütlaç

SOĞUK AYRAN AŞI ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Temmuz 2026)

Soğuk ayran aşı çorbası, içeriğindeki nohut ve buğday sayesinde uzun süre tok tutarken çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her öğüne çok yakışıyor.

Gözden KaçmasınSoğuk ayran aşı çorbası tarifiSoğuk ayran aşı çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

TAVUKLU NOHUTLU BAMYA YEMEĞİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Temmuz 2026)

Yaz aylarının en sevilen sebzelerinden bamya, tavuk eti ve nohudun uyumuyla hazırlanarak sofranıza enfes bir tencere yemeği sunuyor.

Gözden KaçmasınTavuklu nohutlu bamya yemeği tarifiTavuklu nohutlu bamya yemeği tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

DOMATESLİ PİLAV

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Temmuz 2026)

Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan pirinç pilavı, bu tarifle taze domateslerle hazırlanarak sofralara enfes bir lezzet katıyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınDomatesli pilav tarifiDomatesli pilav tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

İSTANBUL SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Temmuz 2026)

Yaz aylarının en taze domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası, sofralarınızda hem çok pratik hem de lezzetli bir eşlikçi oluyor.

Gözden Kaçmasınİstanbul salatası tarifi (Videolu)İstanbul salatası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

HAYDARİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Temmuz 2026)

Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan haydari, pratik hazırlanışı ve hafifliğiyle sofranızda yerini alıyor.

Gözden KaçmasınHaydari tarifi (Videolu)Haydari tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRIN SÜTLAÇ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Temmuz 2026)

Sütlü tatlılarımız arasında en özel lezzetlerden biri olan fırın sütlaç, üzerindeki yanık kabuğu ve ipek gibi muhallebisiyle tadına doyum olmayan nefis bir seçenek sunuyor.

Gözden KaçmasınFırın sütlaç tarifiFırın sütlaç tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

En Lezizz'ler

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Temmuz 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Temmuz 2026)#Bugün Ne Pişirsem?
Haydari tarifi (Videolu)
Haydari tarifi (Videolu)#Haydari
Vişneli muffin tarifi
Vişneli muffin tarifi#Vişneli Muffin
Orman kebabı nasıl yapılır Yanına ne gider
Orman kebabı nasıl yapılır? Yanına ne gider?#Orman Kebabı Tarifi
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Temmuz 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Temmuz 2026)

5
Orman kebabı nasıl yapılır Yanına ne gider
MUTFAK TÜYOLARI

Orman kebabı nasıl yapılır? Yanına ne gider?

5
Mücver nasıl yapılır 5 farklı mücver tarifi
MUTFAK TÜYOLARI

Mücver nasıl yapılır? 5 farklı mücver tarifi

Benzer Yazılar
5
Haydari tarifi (Videolu)
MEZE TARİFLERİ

Haydari tarifi (Videolu)

30 dkKolay
5
Vişneli muffin tarifi
KEK TARİFLERİ

Vişneli muffin tarifi

30-60 dkOrta
5
Deniz börülcesi salatası tarifi
MEZE TARİFLERİ

Deniz börülcesi salatası tarifi

30-60 dkOrta
5
Tavuklu nohutlu bamya yemeği tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Tavuklu nohutlu bamya yemeği tarifi

30-60 dkOrta
5
Glutensiz kıymalı poğaça tarifi (Videolu)
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Glutensiz kıymalı poğaça tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Şakşuka tarifi (Videolu)
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Şakşuka tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Kirazlı tiramisu tarifi
TATLI TARİFLERİ

Kirazlı tiramisu tarifi

30-60 dkOrta
5
Patlıcan tava tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Patlıcan tava tarifi

30-60 dkOrta
5
Fırında kabak mücver tarifi
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Fırında kabak mücver tarifi

30-60 dkOrta
5
Limon tatlısı tarifi (Videolu)
TATLI TARİFLERİ

Limon tatlısı tarifi (Videolu)

30-60 dkKolay