Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Temmuz 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, ferahlatıcı soğuk ayran aşı çorbasıyla başlayıp lokum gibi pişen tavuklu nohutlu bamya yemeği ve taze domatesli pilav ile sofranıza nefis seçenekler sunuyor. Lokanta usulü İstanbul salatası ve damak çatlatan lezzeti ile haydari mezesi bu leziz öğünü tamamlıyor. İpek gibi muhallebisiyle fırında üzeri nar gibi kızaran sütlaç ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Soğuk ayran aşı çorbası

Tavuklu nohutlu bamya yemeği

Domatesli pilav

İstanbul salatası

Haydari

Fırın sütlaç

SOĞUK AYRAN AŞI ÇORBASI





Soğuk ayran aşı çorbası, içeriğindeki nohut ve buğday sayesinde uzun süre tok tutarken çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her öğüne çok yakışıyor.

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TAVUKLU NOHUTLU BAMYA YEMEĞİ





Yaz aylarının en sevilen sebzelerinden bamya, tavuk eti ve nohudun uyumuyla hazırlanarak sofranıza enfes bir tencere yemeği sunuyor.

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DOMATESLİ PİLAV





Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan pirinç pilavı, bu tarifle taze domateslerle hazırlanarak sofralara enfes bir lezzet katıyor.

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İSTANBUL SALATASI





Yaz aylarının en taze domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası, sofralarınızda hem çok pratik hem de lezzetli bir eşlikçi oluyor.

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HAYDARİ





Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan haydari, pratik hazırlanışı ve hafifliğiyle sofranızda yerini alıyor.

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FIRIN SÜTLAÇ





Sütlü tatlılarımız arasında en özel lezzetlerden biri olan fırın sütlaç, üzerindeki yanık kabuğu ve ipek gibi muhallebisiyle tadına doyum olmayan nefis bir seçenek sunuyor.