Akşam yemeğinde "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için bu özel menü, geleneksel lezzetleri sofranıza taşımak için harika bir seçenek sunuyor. Bu özel menüde, hünkar beğendi lokum gibi etiyle sofranızın baş tacı oluyor. Kestaneli iç pilavı ve başlangıçta iç ısıtan mercimek çorbası, kış akşamlarına yakışan doyurucu bir seçenek sunuyor. Yemeğin ardından servis edeceğiniz portakal şerbetli kek ise yemeğinizi leziz bir finalle taçlandırıyor. İşte, tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

Mercimek çorbası

Kestaneli iç pilavı

Hünkar beğendi

Portakal şerbetli kek

MERCİMEK ÇORBASI



Sofralarda en sevilen çorbalarından mercimek çorbası, hem doyurucu, hem de besleyici bir lezzetlerden biri. Soğuk günlerde iç ısıtan nefis mercimek çorbası, soğan, havuç ve patatesle pişiyor, pürüzsüz bir kıvamla sofralara geliyor.

KESTANELİ İÇ PİLAVI



Sofraların en özel lezzetlerinden biri olan kestaneli iç pilavı, özellikle kış aylarında misafir sofralarında yerini alarak tam bir ziyafet seçeneği sunuyor. Kestanenin kendine has tatlılığı ile kuş üzümü ve fıstığın uyumu, tane tane dökülen pirinçle birleştiğinde ortaya leziz bir başyapıt çıkıyor.

HÜNKAR BEĞENDİ



Hünkar beğendi, közlenmiş patlıcanın isli tadı ve lokum gibi pişen kuzu etini bir araya getirerek sofralara enfes bir ana yemek seçeneği sunuyor. Beğendinin ipek gibi kıvamı ve etin lezzetiyle çok sevilen bu özel tarif, hem sunumuyla hem de damakta bıraktığı nefis tatla misafir sofralarına çok yakışıyor.

PORTAKAL ŞERBETLİ KEK



Kış aylarının en sevilen meyvesi olan portakal, fırından yeni çıkmış yumuşacık bir kekle buluştuğunda mutfağa yayılan o mis gibi koku tüm evi sarıyor.