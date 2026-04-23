Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Nisan 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık yayla çorbasıyla başlayıp ana yemekte etin ve sebzelerin kağıt içerisinde kendi suyunda demlenerek lokum gibi piştiği kağıt kebabı ve limon ferahlığıyla zeytinyağlı enginarlı pilav ile gurme bir seçenek sunuyor. Nohut ve tahinin uyumunu taşıyan humus ile bol cevizli ve nar ekşili sosuyla damaklarda enfes bir tat bırakan gavurdağı salatası, bu zengin öğünü tamamlıyor. Dışı nar gibi kızaran irmik tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Yayla çorbası

Kağıt kebabı

Enginarlı pilav

Humus

Gavurdağı salatası

Şerbetli irmik tatlısı

YAYLA ÇORBASI

Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle yayla çorbası, sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

KAĞIT KEBABI





Geleneksel kebap lezzetinin en pratik ve sunumu en şık hallerinden biri olan kağıt kebabı, etin ve mevsim sebzelerinin kendi suyunda demlenerek pişmesiyle sofralarınıza enfes bir lezzet sunuyor.

ENGİNARLI PİLAV





Baharın en taze sebzesi enginarı tane tane dökülen pilavla buluşturan bu tarif, zeytinyağının hafifliği ve limonun ferahlatıcı lezzetiyle hazırlanıyor.

HUMUS

İpek gibi kıvamıyla sofraya geldiği anda iştah açan humus, nohutun ve tahinin lezzetiyle hazırlanıp yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.

GAVURDAĞI SALATASI





Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

ŞERBETLİ İRMİK TATLISI





Üzeri nar gibi kızaran, içi yumuşak kalan bu klasik tatlı, hem pratik hazırlanışı hem de garantili sonucu ile en çok tercih edilen şerbetli tarifler arasında yer alıyor.