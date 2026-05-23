Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Mayıs 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, Ege mutfağının en sevilen mezelerinden fava ile başlayıp ana yemekte nefis bir tavuk köftesi ve yanına çok yakışan bezelyeli pilav ile enfes seçenekler sunuyor. Hardallı patates salatası ve taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşisiyle buluşmasıyla hazırlanan ferahlatıcı gavurdağı salatası, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Kakaolu muhallebi ile krem şantiyi bir araya getiren, sütlü tatlıların en sevilenlerinden saray sarması ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Fava

Tavuk köftesi

Bezelyeli pilav

Hardallı patates salatası

Gavurdağı salatası

Saray sarması

FAVA





Ege mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan fava, kuru baklanın zeytinyağı ile buluşup pürüzsüz bir kıvama dönüştüğü eşsiz lezzetlerden biridir.

TAVUK KÖFTESİ





Tavuk köftesi, renkli biberlerin, baharatların ve taze yeşilliklerin kattığı tatla lezzetlenip sofranıza enfes bir köfte seçeneği sunuyor.

BEZELYELİ PİLAV





Sofraların en sevilen eşlikçilerinden biri olan bezelyeli pilav, tereyağının eşsiz kokusuyla enfes bir lezzet sunuyor.

HARDALLI PATATES SALATASI





İster et yemeklerinin yanına eşlikçi olarak ister tek başına bir öğün tüketebileceğiniz bu lezzet, sosuyla da sofranızda fark yaratıyor.

GAVURDAĞI SALATASI





Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

SARAY SARMASI





Mutfağımızın en zarif ve hafif tatlılarından biri olan saray sarması, ipek gibi kakaolu muhallebi ile bulut gibi hafif krem şantiyi bir araya getiriyor.