search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Mart 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Mart 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Mart 2026)

5
Değerlendir
Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, geleneksel yayla çorbasıyla başlayıp ana yemekte lokum gibi eti ve üzerinde gezdirilen kızgın tereyağıyla iştah açan ev yapımı İskender ile doyurucu bir seçenek sunuyor. İpek gibi kıvamıyla fava, isli tadıyla iştah açan köz patlıcan salatası ve tane tane dökülen tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı, bu zengin öğünü tamamlıyor. Sütlü şerbeti ile soğuk baklava ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarifler sayesinde sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir lezzet sofrasında buluşabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Mart 2026)
Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Yayla çorbası
  • Ev yapımı İskender
  • Fava
  • Şehriyeli pirinç pilavı
  • Köz patlıcan salatası
  • Soğuk baklava

YAYLA ÇORBASI

Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor. Evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz yayla çorbası, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

Yayla çorbası tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Yayla çorbası tarifi (Videolu)

EV YAPIMI İSKENDER

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Mart 2026)

Bursa’nın meşhur lezzeti İskender’i mutfağınızda kolayca pişirebilirsiniz. Bu tarif, ev yapımı dönerin iştah açan lezzeti ve üzerine gezdirilen tereyağının kokusuyla sofranızın vazgeçilmezi olmaya aday oluyor.

Ev yapımı İskender tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Ev yapımı İskender tarifi

FAVA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Mart 2026)

Ege sofralarının vazgeçilmez klasiği olan fava, lezzetiyle tüm sofralara çok yakışıyor. Kuru bakla ile bol zeytinyağının buluşması, bu geleneksel mezeyi sıradan bir tarif olmaktan çıkarıyor.

Haberin Devamı

Fava tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Fava tarifi

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bu klasik pilav, tereyağının lezzetiyle pişiyor ve ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)

KÖZ PATLICAN SALATASI

Közlenmiş sebzelerin isli tadı, zeytinyağı ve nar ekşisinin mayhoşluğuyla birleşince ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Patlıcan ve kapya biberinin tadı sarımsaklı sosla birleştiğinde bu salatayı hem çok hafif hem de iştah açıcı bir eşlikçiye dönüştürüyor.

Köz patlıcan salatası tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Köz patlıcan salatası tarifi (Videolu)

SOĞUK BAKLAVA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Mart 2026)

Soğuk baklava, sütlü şerbeti ve üzerindeki kakao kaplamasıyla klasik baklavaya göre çok daha hafif ve ferah bir tatlı seçeneği sunuyor. Baklavalık yufkaların arasına serilen bol Antep fıstığı ve sütle hazırlanan şerbetin uyumu, her lokmada damakta enfes bir lezzet oluşturuyor.

Soğuk baklava tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Soğuk baklava tarifi

