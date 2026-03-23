Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Mart 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, geleneksel yayla çorbasıyla başlayıp ana yemekte lokum gibi eti ve üzerinde gezdirilen kızgın tereyağıyla iştah açan ev yapımı İskender ile doyurucu bir seçenek sunuyor. İpek gibi kıvamıyla fava, isli tadıyla iştah açan köz patlıcan salatası ve tane tane dökülen tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı, bu zengin öğünü tamamlıyor. Sütlü şerbeti ile soğuk baklava ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarifler sayesinde sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir lezzet sofrasında buluşabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Yayla çorbası

Ev yapımı İskender

Fava

Şehriyeli pirinç pilavı

Köz patlıcan salatası

Soğuk baklava

YAYLA ÇORBASI



Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor. Evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz yayla çorbası, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

EV YAPIMI İSKENDER





Bursa’nın meşhur lezzeti İskender’i mutfağınızda kolayca pişirebilirsiniz. Bu tarif, ev yapımı dönerin iştah açan lezzeti ve üzerine gezdirilen tereyağının kokusuyla sofranızın vazgeçilmezi olmaya aday oluyor.

FAVA





Ege sofralarının vazgeçilmez klasiği olan fava, lezzetiyle tüm sofralara çok yakışıyor. Kuru bakla ile bol zeytinyağının buluşması, bu geleneksel mezeyi sıradan bir tarif olmaktan çıkarıyor.

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI



Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bu klasik pilav, tereyağının lezzetiyle pişiyor ve ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

KÖZ PATLICAN SALATASI



Közlenmiş sebzelerin isli tadı, zeytinyağı ve nar ekşisinin mayhoşluğuyla birleşince ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Patlıcan ve kapya biberinin tadı sarımsaklı sosla birleştiğinde bu salatayı hem çok hafif hem de iştah açıcı bir eşlikçiye dönüştürüyor.

SOĞUK BAKLAVA





Soğuk baklava, sütlü şerbeti ve üzerindeki kakao kaplamasıyla klasik baklavaya göre çok daha hafif ve ferah bir tatlı seçeneği sunuyor. Baklavalık yufkaların arasına serilen bol Antep fıstığı ve sütle hazırlanan şerbetin uyumu, her lokmada damakta enfes bir lezzet oluşturuyor.