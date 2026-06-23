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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Haziran 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Haziran 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, dumanı üstünde tüten mercimek çorbasıyla başlayıp ana yemekte sulu kıvamı ve tam ölçülü baharat dengesiyle sofranızı ziyafete dönüştüren tavuklu mantar sote ve yanına çok yakışan kuskus pilavı ile enfes seçenekler sunuyor. Közlenmiş patlıcanların incecik kıyılıp süzme yoğurt, tahin ve sarımsağın ferahlatıcı tadıyla harmanlanmasıyla hazırlanan mütebbel mezesi, bu zengin öğünü tamamlıyor. Bulut gibi hafif bir beze tabanının üzerinde ipek gibi kreması ve haziran ayının taze üzüm taneleriyle süslenen enfes pavlova tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Haziran 2026)
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Menüde neler var?

  • Mercimek çorbası
  • Tavuklu mantar sote
  • Kuskus pilavı
  • Mütebbel
  • Üzümlü pavlova

MERCİMEK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Haziran 2026)

Sofralarımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, doyurucu ve besleyici oluşuyla sofralarda çok seviliyor.

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TAVUKLU MANTAR SOTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Haziran 2026)

Hazırlanışı pratik lezzetlerden biri olan tavuklu mantar sote, protein dolu tavuk göğsü eti ile taze mantarların uyumunu sofranıza taşıyor.

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KUSKUS PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Haziran 2026)

Pirinç ve bulgura alternatif arayanlar için dakikalar içince hazırlanan bu zahmetsiz tarif, mutfaktaki hazırlık aşamalarınızda kolaylık sağlıyor.

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MÜTEBBEL

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Mütebbel, incecik kıyılan patlıcanlar, süzme yoğurt ve sarımsağın ferahlatıcı tadıyla hazırlanıp lezzetiyle damak çatlatıyor.

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ÜZÜMLÜ PAVLOVA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Haziran 2026)

Sunumuyla en zarif tatlılardan biri olan pavlova, çıtır çıtır beze tabanı ve ipek gibi kremasıyla sofranıza hafif bir alternatif sunuyor.

Gözden KaçmasınÜzümlü pavlova tarifiÜzümlü pavlova tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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