Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Haziran 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, dumanı üstünde tüten mercimek çorbasıyla başlayıp ana yemekte sulu kıvamı ve tam ölçülü baharat dengesiyle sofranızı ziyafete dönüştüren tavuklu mantar sote ve yanına çok yakışan kuskus pilavı ile enfes seçenekler sunuyor. Közlenmiş patlıcanların incecik kıyılıp süzme yoğurt, tahin ve sarımsağın ferahlatıcı tadıyla harmanlanmasıyla hazırlanan mütebbel mezesi, bu zengin öğünü tamamlıyor. Bulut gibi hafif bir beze tabanının üzerinde ipek gibi kreması ve haziran ayının taze üzüm taneleriyle süslenen enfes pavlova tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Mercimek çorbası

Tavuklu mantar sote

Kuskus pilavı

Mütebbel

Üzümlü pavlova

MERCİMEK ÇORBASI





Sofralarımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, doyurucu ve besleyici oluşuyla sofralarda çok seviliyor.

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TAVUKLU MANTAR SOTE





Hazırlanışı pratik lezzetlerden biri olan tavuklu mantar sote, protein dolu tavuk göğsü eti ile taze mantarların uyumunu sofranıza taşıyor.

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KUSKUS PİLAVI





Pirinç ve bulgura alternatif arayanlar için dakikalar içince hazırlanan bu zahmetsiz tarif, mutfaktaki hazırlık aşamalarınızda kolaylık sağlıyor.

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MÜTEBBEL

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Mütebbel, incecik kıyılan patlıcanlar, süzme yoğurt ve sarımsağın ferahlatıcı tadıyla hazırlanıp lezzetiyle damak çatlatıyor.

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ÜZÜMLÜ PAVLOVA





Sunumuyla en zarif tatlılardan biri olan pavlova, çıtır çıtır beze tabanı ve ipek gibi kremasıyla sofranıza hafif bir alternatif sunuyor.