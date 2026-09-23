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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, incecik hamuruyla altı çıtır üstü yumuşacık pişen gyoza ile başlayıp acılı tavuklu ramen ve yanına çok yakışan kütür kütür pratik mor lahana turşusu ile lezzetli seçenekler sunuyor. Izgara şeftali ve peynirin tatlı tuzlu uyumuyla hazırlanan salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Antep fıstıklı dondurma dolgusuyla mochi, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Gyoza
  • Acılı tavuklu ramen
  • Şeftalili peynirli salata
  • Pratik mor lahana turşusu
  • Dondurmalı mochi

GYOZA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Eylül 2026)

Gyoza, Japon mutfağından incecik hamurun bol malzemeli iç harçla hazırlandığı nefis bir hamur işi çeşidini sofranıza getiriyor. Altı çıtır, üst kısmı ise yumuşacık kalan bu özel mantı, pişirme yöntemiyle klasik mantılardan ayrılıyor.

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ACILI TAVUKLU RAMEN

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Eylül 2026)

Uzak Doğu mutfağının sevilen yemeklerinden ramen, acı sosu ve tavuk suyunun lezzetiyle hazırlanarak sofranıza hem doyurucu hem leziz bir öğün sunuyor. Soya sosu ve baharatlarla marine edilerek kızaran tavuk dilimleriyle servis edilen bu nefis ramenin lezzetine doyum olmuyor.

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ŞEFTALİLİ PEYNİRLİ SALATA

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Eylül 2026)

Şeftalili peynirli salata, tatlı ve tuzlu lezzetleri bir araya getiren nefis yaz salataları arasında yer alıyor. Izgara şeftali, ceviz ve peynirle zenginleşen bu tarif, limonlu sosuyla ferah bir lezzet kazanıyor.

Gözden KaçmasınŞeftalili peynirli salata tarifiŞeftalili peynirli salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PRATİK MOR LAHANA TURŞUSU

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Eylül 2026)

Mor lahana turşusu, iştah açıcı kütür kütür lezzetiyle salataların ve sandviçlerin vazgeçilmez eşlikçileri arasında yer alıyor. Klasik turşulardan farklı olarak beklemenize gerek kalmadan dakikalar içinde hazırlanan bu pratik tarif, sirke ve limonun ferahlatıcı ekşiliğini lahananın en taze haliyle buluşturuyor.

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DONDURMALI MOCHİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Eylül 2026)

Mochi, Uzak Doğu mutfağının en sevilen tatlıları arasında yer alıyor. Antep fıstıklı dondurma dolgusuyla bu tarif, çay ve kahve saatlerine nefis bir seçenek oluyor.

Gözden KaçmasınDondurmalı mochi tarifiDondurmalı mochi tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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