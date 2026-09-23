Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
GYOZA
Gyoza, Japon mutfağından incecik hamurun bol malzemeli iç harçla hazırlandığı nefis bir hamur işi çeşidini sofranıza getiriyor. Altı çıtır, üst kısmı ise yumuşacık kalan bu özel mantı, pişirme yöntemiyle klasik mantılardan ayrılıyor.
ACILI TAVUKLU RAMEN
Uzak Doğu mutfağının sevilen yemeklerinden ramen, acı sosu ve tavuk suyunun lezzetiyle hazırlanarak sofranıza hem doyurucu hem leziz bir öğün sunuyor. Soya sosu ve baharatlarla marine edilerek kızaran tavuk dilimleriyle servis edilen bu nefis ramenin lezzetine doyum olmuyor.
ŞEFTALİLİ PEYNİRLİ SALATA
Şeftalili peynirli salata, tatlı ve tuzlu lezzetleri bir araya getiren nefis yaz salataları arasında yer alıyor. Izgara şeftali, ceviz ve peynirle zenginleşen bu tarif, limonlu sosuyla ferah bir lezzet kazanıyor.
PRATİK MOR LAHANA TURŞUSU
Mor lahana turşusu, iştah açıcı kütür kütür lezzetiyle salataların ve sandviçlerin vazgeçilmez eşlikçileri arasında yer alıyor. Klasik turşulardan farklı olarak beklemenize gerek kalmadan dakikalar içinde hazırlanan bu pratik tarif, sirke ve limonun ferahlatıcı ekşiliğini lahananın en taze haliyle buluşturuyor.
DONDURMALI MOCHİ
Mochi, Uzak Doğu mutfağının en sevilen tatlıları arasında yer alıyor. Antep fıstıklı dondurma dolgusuyla bu tarif, çay ve kahve saatlerine nefis bir seçenek oluyor.