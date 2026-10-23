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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Ekim 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Ekim 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, doyurucu Mengen çorbasıyla başlayıp nefis Malatya usulü elmalı köfte ve yanına çok yakışan sebzeli tavuk sote ile lezzetli seçenekler sunuyor. İncecik doğranmış sebzeleri ve sarımsaklı lezzetiyle ferahlatıcı bostana salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. İpek gibi kıvamıyla su muhallebisi, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Ekim 2026)
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Menüde neler var?

  • Mengen çorbası
  • Malatya usulü elmalı köfte
  • Sebzeli tavuk sote
  • Bostana salata
  • Su muhallebisi

MENGEN ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Ekim 2026)

Bolu mutfağının sevilen lezzetlerinden Mengen çorbası, bulgur, et suyu ve salçayla hazırlanan doyurucu bir çorba olarak sofralarda yerini alıyor. Soğuk günlerde içinizi ısıtan bu yöresel tarif, baharatlarla zenginleşen lezzetiyle çok seviliyor.

Gözden KaçmasınMengen çorbası tarifiMengen çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MALATYA USULÜ ELMALI KÖFTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Ekim 2026)

Malatya mutfağından elmalı köfte, ince bulgurla hazırlanan minik köftelerin yeşil elma ve yoğurtlu terbiyeyle pişerek damak çatlatan bir lezzet sunuyor. Kuru nane, pul biber ve soğanla hazırlanan tereyağlı sosu, yemeğin lezzetini tamamlıyor.

SEBZELİ TAVUK SOTE

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Ekim 2026)

Sebzeli tavuk sote, lokum gibi pişen tavuk etleri ve renkli biberlerin uyumuyla sofranıza hem pratik hem de doyurucu bir ana yemek seçeneği oluyor. Sarımsak, domates ve baharatların harmanlandığı bu tarif, kısa sürede hazırlanmasıyla özellikle yoğun günlerde mutfakta kurtarıcı tarifler arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınSebzeli tavuk sote tarifiSebzeli tavuk sote tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

BOSTANA SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Ekim 2026)

Urfa mutfağının en ferahlatıcı ve iştah açıcı lezzetlerinden biri olan bostana salata, özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan eşlikçilerin başında geliyor. Klasik çoban salatadan en büyük farkı, malzemelerin çok daha küçük doğranmasında ve sarımsağın kattığı lezzette saklı bulunuyor.

Gözden KaçmasınBostana salata tarifiBostana salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

SU MUHALLEBİSİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Ekim 2026)

Su muhallebisi, ipek gibi kıvamıyla damaklarda enfes lezzet bırakarak sofranıza hem hafif hem leziz bir tatlı seçeneği oluyor. Pudra şekeri ve gül suyunun eşlik ettiği muhallebi, hoş kokulu bir lezzet sunuyor.

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