Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (23 Ekim 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
MENGEN ÇORBASI
Bolu mutfağının sevilen lezzetlerinden Mengen çorbası, bulgur, et suyu ve salçayla hazırlanan doyurucu bir çorba olarak sofralarda yerini alıyor. Soğuk günlerde içinizi ısıtan bu yöresel tarif, baharatlarla zenginleşen lezzetiyle çok seviliyor.
MALATYA USULÜ ELMALI KÖFTE
Malatya mutfağından elmalı köfte, ince bulgurla hazırlanan minik köftelerin yeşil elma ve yoğurtlu terbiyeyle pişerek damak çatlatan bir lezzet sunuyor. Kuru nane, pul biber ve soğanla hazırlanan tereyağlı sosu, yemeğin lezzetini tamamlıyor.
SEBZELİ TAVUK SOTE
Sebzeli tavuk sote, lokum gibi pişen tavuk etleri ve renkli biberlerin uyumuyla sofranıza hem pratik hem de doyurucu bir ana yemek seçeneği oluyor. Sarımsak, domates ve baharatların harmanlandığı bu tarif, kısa sürede hazırlanmasıyla özellikle yoğun günlerde mutfakta kurtarıcı tarifler arasında yer alıyor.
BOSTANA SALATA
Urfa mutfağının en ferahlatıcı ve iştah açıcı lezzetlerinden biri olan bostana salata, özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan eşlikçilerin başında geliyor. Klasik çoban salatadan en büyük farkı, malzemelerin çok daha küçük doğranmasında ve sarımsağın kattığı lezzette saklı bulunuyor.
SU MUHALLEBİSİ
Su muhallebisi, ipek gibi kıvamıyla damaklarda enfes lezzet bırakarak sofranıza hem hafif hem leziz bir tatlı seçeneği oluyor. Pudra şekeri ve gül suyunun eşlik ettiği muhallebi, hoş kokulu bir lezzet sunuyor.