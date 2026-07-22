Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Temmuz 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, pürüzsüz kıvamlı domates çorbasıyla başlayıp fırında lokum gibi pişen patlıcan tava ve tane tane dökülen şehriyeli pirinç pilavı ile doyurucu seçenekler sunuyor. İstanbul salatası ve kuru cacık bu öğüne ferahlık katıyor. Dışı çıtır içi yumuşacık taş kadayıf ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
DOMATES ÇORBASI
Domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.
PATLICAN TAVA
Geleneksel mutfağımızın en iştah açıcı fırın yemeklerinden biri olan patlıcan tava, lokum gibi pişen kuzu eti ve taze sebzelerin lezzetiyle sofralarınızı ziyafete çeviriyor.
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI
Şehriyeli pirinç pilavı, tereyağı ile pişen tane tane dökülen pirinçleri ve şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.
İSTANBUL SALATASI
Yaz aylarının en taze domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası, sofralarınızda hem çok pratik hem de lezzetli bir eşlikçi oluyor.
KURU CACIK
Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.
TAŞ KADAYIF
Geleneksel tatlılarımız arasında özel yere sahip olan taş kadayıf, dışı çıtır içi yumuşacık kıvamıyla şerbetli tatlı severlerin en sevdiği lezzetlerden biri oluyor.