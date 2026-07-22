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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Temmuz 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, pürüzsüz kıvamlı domates çorbasıyla başlayıp fırında lokum gibi pişen patlıcan tava ve tane tane dökülen şehriyeli pirinç pilavı ile doyurucu seçenekler sunuyor. İstanbul salatası ve kuru cacık bu öğüne ferahlık katıyor. Dışı çıtır içi yumuşacık taş kadayıf ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Temmuz 2026)
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Menüde neler var?

  • Domates çorbası
  • Patlıcan tava
  • Şehriyeli pirinç pilavı
  • İstanbul salatası
  • Kuru cacık
  • Taş kadayıf

DOMATES ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Temmuz 2026)

Domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınDomates çorbası tarifiDomates çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATLICAN TAVA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Temmuz 2026)

Geleneksel mutfağımızın en iştah açıcı fırın yemeklerinden biri olan patlıcan tava, lokum gibi pişen kuzu eti ve taze sebzelerin lezzetiyle sofralarınızı ziyafete çeviriyor.

Gözden KaçmasınPatlıcan tava tarifiPatlıcan tava tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Temmuz 2026)

Şehriyeli pirinç pilavı, tereyağı ile pişen tane tane dökülen pirinçleri ve şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.

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Gözden KaçmasınŞehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

İSTANBUL SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Temmuz 2026)

Yaz aylarının en taze domatesleri ile hazırlanan İstanbul salatası, sofralarınızda hem çok pratik hem de lezzetli bir eşlikçi oluyor.

Gözden Kaçmasınİstanbul salatası tarifi (Videolu)İstanbul salatası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KURU CACIK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Temmuz 2026)

Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

Gözden KaçmasınKuru cacık tarifi (Videolu)Kuru cacık tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

TAŞ KADAYIF

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Temmuz 2026)

Geleneksel tatlılarımız arasında özel yere sahip olan taş kadayıf, dışı çıtır içi yumuşacık kıvamıyla şerbetli tatlı severlerin en sevdiği lezzetlerden biri oluyor.

Gözden KaçmasınTaş kadayıf tarifiTaş kadayıf tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Temmuz 2026)
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