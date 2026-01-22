Akşam yemeğinde "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için bu özel menü, geleneksel lezzetleri sofranıza taşımak için harika bir seçenek sunuyor. Tavuk suyu çorbası ile yapacağınız sıcacık başlangıcın ardından, görüntüsü ve lezzetiyle iştah açan perde pilavı ve ona eşlik eden zeytinyağlı yaprak sarması damaklarda nefis bir lezzet bırakıyor. Hazır baklavası yufkası ile yapılan pratik havuç dilimi baklava ise yemeğinizi leziz bir finalle taçlandırıyor. İşte, tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

Tavuk suyu çorbası

Perde pilavı

Zeytinyağlı yaprak sarması

Havuç dilimi baklava

TAVUK SUYU ÇORBASI



Kış sofralarında nefis bir şifa kaynağı olan tavuk suyu çorbası, sebzelerin lezzetiyle zenginleşerek her kaşıkta damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Tavuğun ağır ağır haşlanmasıyla hazırlanan bu tarif, üzerine eklenen sarımsak ve limon suyu dokunuşuyla her yudumda iştah açan bir lezzete dönüşüyor.

PERDE PİLAVI



Siirt mutfağının en leziz sunumlarından olan bu özel tarif, bir geleneğin mirası olarak özenle pişirilmeye devam ediyor. Perde pilavı, incecik açılan hamurun üzerindeki bademleri, keklik veya tavuk etinin pilavla olan nefis uyumuyla hazırlanıyor.

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMASI



Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan zeytinyağlı yaprak sarması, tencereden yayılan o mis gibi limon ve taze baharat kokusuyla iştahları kabartıyor.

HAVUÇ DİLİMİ BAKLAVA



Hazır baklava yufkasıyla, evde pratik bir şekilde havuç dilimi baklava hazırlayıp misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Lezzeti dışarıdan aldığınız baklavalarla yarışacak bu tarif, evde kolayca hazırlanıyor.