Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Ocak 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Ocak 2026)

Akşam yemeğinde "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için bu özel menü, geleneksel lezzetleri sofranıza taşımak için harika bir seçenek sunuyor. Tavuk suyu çorbası ile yapacağınız sıcacık başlangıcın ardından, görüntüsü ve lezzetiyle iştah açan perde pilavı ve ona eşlik eden zeytinyağlı yaprak sarması damaklarda nefis bir lezzet bırakıyor. Hazır baklavası yufkası ile yapılan pratik havuç dilimi baklava ise yemeğinizi leziz bir finalle taçlandırıyor. İşte, tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

  • Tavuk suyu çorbası
  • Perde pilavı
  • Zeytinyağlı yaprak sarması
  • Havuç dilimi baklava

TAVUK SUYU ÇORBASI

Kış sofralarında nefis bir şifa kaynağı olan tavuk suyu çorbası, sebzelerin lezzetiyle zenginleşerek her kaşıkta damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Tavuğun ağır ağır haşlanmasıyla hazırlanan bu tarif, üzerine eklenen sarımsak ve limon suyu dokunuşuyla her yudumda iştah açan bir lezzete dönüşüyor.

Tavuk suyu çorbası tarifi

PERDE PİLAVI

Siirt mutfağının en leziz sunumlarından olan bu özel tarif, bir geleneğin mirası olarak özenle pişirilmeye devam ediyor. Perde pilavı, incecik açılan hamurun üzerindeki bademleri, keklik veya tavuk etinin pilavla olan nefis uyumuyla hazırlanıyor.

Perde pilavı tarifi

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMASI

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan zeytinyağlı yaprak sarması, tencereden yayılan o mis gibi limon ve taze baharat kokusuyla iştahları kabartıyor.

Zeytinyağlı yaprak sarması tarifi

HAVUÇ DİLİMİ BAKLAVA

Hazır baklava yufkasıyla, evde pratik bir şekilde havuç dilimi baklava hazırlayıp misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Lezzeti dışarıdan aldığınız baklavalarla yarışacak bu tarif, evde kolayca hazırlanıyor.

Havuç dilimi baklava tarifi

MUTFAK TÜYOLARI

Tiramisu topları nasıl yapılır Pratik tiramisu topları tarifi
MUTFAK TÜYOLARI

Tiramisu topları nasıl yapılır? Pratik tiramisu topları tarifi

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Ocak 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Ocak 2026)

