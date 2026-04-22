Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Nisan 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık kremalı mantar çorbasıyla başlayıp ana yemekte düşük ısıda kendi suyunu koruyarak pişen hafif ve besleyici poşe somon ile ona eşlik eden fırında çıtır patates mücveriyle gurme bir seçenek sunuyor. Bahar aylarının en özel lezzetlerinden zeytinyağlı enginar ve taze çağla ile hazırlanan cacık, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Çıtır çıtır kıvamıyla damaklarda enfes bir lezzet bırakan ev yapımı tulumba tatlısı ise bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberin Devamı

Menüde neler var?

Kremalı mantar çorbası

Poşe somon

Fırında patates mücveri

Zeytinyağlı enginar

Çağla cacığı

Tulumba tatlısı

KREMALI MANTAR ÇORBASI





Kremalı mantar çorbası, mantarların yüksek ateşte karamelize olmasıyla kazandığı lezzeti ve ipek gibi kıvamıyla sofralara enfes bir çorba seçeneği sunuyor.

POŞE SOMON





Deniz ürünlerini pişirmenin en sağlıklı ve lezzetli yollarından biri olan poşe tekniği, sofralarınıza hafif ve doyurucu bir alternatif sunuyor.

FIRINDA PATATES MÜCVERİ





Patatesin çıtırlığı ve kaşar peynirinin lezzetinin birleştiği bu tarif, fırında pişirilerek sofranız için az yağlı ve pratik bir fikir oluyor.

Haberin Devamı

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR

Ege mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan zeytinyağlı enginar, rengarenk garnitürü ve lezzetiyle sofralarda tam bir bahar tazeliği estiriyor.

ÇAĞLA CACIĞI





Çağla cacığı, baharın müjdecisi olan taze çağlaların süzme yoğurtla buluştuğu hem ferahlatıcı hem de leziz bir başlangıç alternatifidir.

TULUMBA TATLISI





Tulumba tatlısı, çıtır hamuru ve tam kıvamında şerbetiyle mutfağımızın en sevilen geleneksel tatlılarından biridir. Evde kolayca hazırlayacağınız bu tarifle, dışarıda yediklerinizi aratmayacak kadar lezzetli tulumbalar hazırlayabilirsiniz.