Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Mayıs 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık mercimek çorbasıyla başlayıp ana yemekte kızarmış patlıcanları kıymalı harçla bir araya getiren nefis bir musakka ve her kaşıkta tereyağı kokusu hissettiren şehriyeli pirinç pilavı ile tam bir ziyafet sunuyor. Geleneksel kuru cacık ve taze sebzelerin bol limonlu, zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla hazırlanan ferahlatıcı çoban salatası, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. İpek gibi pürüzsüz muhallebisiyle sütlü tatlıların en leziz örneklerinden biri olan keşkül ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Mercimek çorbası

Musakka

Şehriyeli pirinç pilavı

Kuru cacık

Çoban salata

Keşkül

MERCİMEK ÇORBASI





Soğuk günlerde iç ısıtan nefis mercimek çorbası, sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

MUSAKKA





Geleneksel mutfağımızın en sevilenlerinden musakka, kızarmış patlıcanların baharatlı kıymalı harçla buluştuğu enfes yemeklerden biridir.

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI





Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.

KURU CACIK





Kuru cacık, süzme yoğurdun yoğun kıvamıyla salatalığın tazeliğini nefis bir dengede buluşturuyor.

ÇOBAN SALATA

Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

KEŞKÜL





Bademin lezzeti ve tam kıvamında hazırlanan muhallebisi ile tatlı krizlerine enfes bir çözüm sunuyor.