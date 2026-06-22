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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Haziran 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Haziran 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık kelle paça çorbasıyla başlayıp ana yemekte lokum gibi yumuşacık kıvamıyla Edirne tava ciğeri ile sofranıza enfes lezzetler sunuyor. Dışı çıtır çıtır içi ise pamuk gibi yumuşacık kalan patates kızartması ve bol limonlu mevsim salatası, bu zengin öğünü tamamlıyor. Altın sarısı rengi ve damakta eriyen kıvamıyla höşmerim tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Haziran 2026)
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Menüde neler var?

  • Kelle paça çorbası
  • Edirne tava ciğeri
  • Patates kızartması
  • Mevsim salata
  • Höşmerim

KELLE PAÇA ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Haziran 2026)

Geleneksel lokanta usulü çorba lezzetini, evinizin mutfağında hazırlamanın garantili adımlarını içeren bu nefis tarif, dumanı üstünde tüten sunumuyla sofranıza geliyor.

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EDİRNE TAVA CİĞERİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Haziran 2026)

Edirne tava ciğeri, evde geleneksel lezzetleri denemek ve sevdiklerine unutulmaz bir sofra hazırlamak isteyenler için harika bir fikir oluyor.

Gözden KaçmasınEdirne tava ciğeri tarifiEdirne tava ciğeri tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATATES KIZARTMASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Haziran 2026)

Dışı çıtır çıtır içi ise lokum gibi yumuşacık patates kızartması, bu tarifle iki aşamalı pişirme yöntemi kullanılarak hazırlanıp sofranıza geliyor.

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MEVSİM SALATA

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Haziran 2026)

Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek sunuyor.

Gözden KaçmasınMevsim salata tarifiMevsim salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

HÖŞMERİM

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Haziran 2026)

Balıkesir ve Çanakkale yöresinin meşhur lezzeti höşmerim, taze peynir ve irmiğin enfes uyumunu sofralarınıza taşıyan geleneksel bir tat sunuyor.

Gözden KaçmasınHöşmerim tarifiHöşmerim tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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