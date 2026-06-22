Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Haziran 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık kelle paça çorbasıyla başlayıp ana yemekte lokum gibi yumuşacık kıvamıyla Edirne tava ciğeri ile sofranıza enfes lezzetler sunuyor. Dışı çıtır çıtır içi ise pamuk gibi yumuşacık kalan patates kızartması ve bol limonlu mevsim salatası, bu zengin öğünü tamamlıyor. Altın sarısı rengi ve damakta eriyen kıvamıyla höşmerim tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Kelle paça çorbası

Edirne tava ciğeri

Patates kızartması

Mevsim salata

Höşmerim

KELLE PAÇA ÇORBASI





Geleneksel lokanta usulü çorba lezzetini, evinizin mutfağında hazırlamanın garantili adımlarını içeren bu nefis tarif, dumanı üstünde tüten sunumuyla sofranıza geliyor.

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EDİRNE TAVA CİĞERİ





Edirne tava ciğeri, evde geleneksel lezzetleri denemek ve sevdiklerine unutulmaz bir sofra hazırlamak isteyenler için harika bir fikir oluyor.

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PATATES KIZARTMASI





Dışı çıtır çıtır içi ise lokum gibi yumuşacık patates kızartması, bu tarifle iki aşamalı pişirme yöntemi kullanılarak hazırlanıp sofranıza geliyor.

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MEVSİM SALATA

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Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek sunuyor.

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HÖŞMERİM





Balıkesir ve Çanakkale yöresinin meşhur lezzeti höşmerim, taze peynir ve irmiğin enfes uyumunu sofralarınıza taşıyan geleneksel bir tat sunuyor.