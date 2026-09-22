search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Eylül 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam yemeğine ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#ezogelin çorbası nasıl yapılır?#fındık lahmacun nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, ezogelin çorbasıyla başlayıp incecik hamuru ve bol baharatlı kıyma harcıyla fırında çıtır çıtır kızaran fındık lahmacun ve yanına çok yakışan humuslu salata ile lezzetli seçenekler sunuyor. Et yemeklerinin sevilen eşlikçisi sumaklı soğan salatası ve rengarenk taze sebzelerle hazırlanan mevsim salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Çıtır çıtır el açması yufkası ve içindeki kaymağıyla Antep katmeri, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Eylül 2026)
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Lokanta usulü ezogelin çorbası
  • Fındık lahmacun
  • Humuslu salata
  • Sumaklı soğan salatası
  • Mevsim salata
  • Antep katmeri

LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Eylül 2026)

Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınLokanta usulü ezogelin çorbası tarifiLokanta usulü ezogelin çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

FINDIK LAHMACUN

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Eylül 2026)

Fındık lahmacun, lokmalık boyutlarda servis edilerek sofranıza enfes bir lezzet sunuyor. İncecik hamurları, bol sebzeli ve baharatlı kıyma harcıyla fırında çıtır çıtır kızarıp lezzetiyle damak çatlatıyor.

Gözden KaçmasınFındık lahmacun tarifiFındık lahmacun tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

HUMUSLU SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Eylül 2026)

İpek gibi kıvamlı humusun salata ile lezzetinin tamamlandığı bu tarif, sofranıza enfes bir başlangıç seçeneği oluyor. Mutfakta fazla vakit harcamadan kolayca hazırlanırken, hem lezzeti hem sunumuyla iştahları açıyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınHumuslu salata tarifiHumuslu salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

SUMAKLI SOĞAN SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Eylül 2026)

Kebapçılarda ve lokantalarda yemeğe alışkın olduğumuz sumaklı soğan salatası, özellikle et yemeklerin yanına çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.

Gözden KaçmasınSumaklı soğan salatası tarifiSumaklı soğan salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MEVSİM SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Eylül 2026)

Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek sunuyor.

Gözden KaçmasınMevsim salata tarifiMevsim salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ANTEP KATMERİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Eylül 2026)

Gaziantep mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan katmer, çıtır çıtır el açması yufkası ve içindeki kaymağın ferahlatıcı tadıyla misafir soflarına çok yakışıyor.

Gözden KaçmasınAntep katmeri tarifiAntep katmeri tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

En Lezizz'ler

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Eylül 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Eylül 2026)#Bugün Ne Pişirsem?
Gazpacho tarifi (Videolu)
Gazpacho tarifi (Videolu)#Gazpacho
Amasyada tescilli misket elmasının hasadı başladı
Amasya'da tescilli misket elmasının hasadı başladı#Amasya Misket Elması
Tavuk tantuni nasıl yapılır Yanına ne gider
Tavuk tantuni nasıl yapılır? Yanına ne gider?#Tavuk Tantuni Tarifi
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Eylül 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Eylül 2026)

5
Amasyada tescilli misket elmasının hasadı başladı
YEMEK KÜLTÜRÜ

Amasya'da tescilli misket elmasının hasadı başladı

5
Tavuk tantuni nasıl yapılır Yanına ne gider
MUTFAK TÜYOLARI

Tavuk tantuni nasıl yapılır? Yanına ne gider?

Benzer Yazılar
5
Gazpacho tarifi (Videolu)
ÇORBA TARİFLERİ

Gazpacho tarifi (Videolu)

30-60 dkKolay
5
Fındık lahmacun tarifi
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Fındık lahmacun tarifi

30-60 dkOrta
5
Kuru domates mezesi tarifi
MEZE TARİFLERİ

Kuru domates mezesi tarifi

30-60 dkKolay
5
Glutensiz çubuk kurabiye tarifi (Videolu)
KURABİYE TARİFLERİ

Glutensiz çubuk kurabiye tarifi (Videolu)

30-60 dkKolay
5
Etli kuru fasulye tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Etli kuru fasulye tarifi

60+ dkOrta
5
Şekerpare tarifi
TATLI TARİFLERİ

Şekerpare tarifi

30-60 dkOrta
5
Domatesli roka salatası tarifi
SALATA TARİFLERİ

Domatesli roka salatası tarifi

30 dkKolay
5
Unsuz palamut tava tarifi
BALIK TARİFLERİ

Unsuz palamut tava tarifi

30-60 dkOrta
5
Tavuklu mantarlı volovan tarifi
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Tavuklu mantarlı volovan tarifi

30-60 dkOrta
5
Karides tava tarifi
BALIK TARİFLERİ

Karides tava tarifi

30 dkKolay