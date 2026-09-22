Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Eylül 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, ezogelin çorbasıyla başlayıp incecik hamuru ve bol baharatlı kıyma harcıyla fırında çıtır çıtır kızaran fındık lahmacun ve yanına çok yakışan humuslu salata ile lezzetli seçenekler sunuyor. Et yemeklerinin sevilen eşlikçisi sumaklı soğan salatası ve rengarenk taze sebzelerle hazırlanan mevsim salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Çıtır çıtır el açması yufkası ve içindeki kaymağıyla Antep katmeri, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Lokanta usulü ezogelin çorbası

Fındık lahmacun

Humuslu salata

Sumaklı soğan salatası

Mevsim salata

Antep katmeri

LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI





Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.

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FINDIK LAHMACUN





Fındık lahmacun, lokmalık boyutlarda servis edilerek sofranıza enfes bir lezzet sunuyor. İncecik hamurları, bol sebzeli ve baharatlı kıyma harcıyla fırında çıtır çıtır kızarıp lezzetiyle damak çatlatıyor.

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HUMUSLU SALATA





İpek gibi kıvamlı humusun salata ile lezzetinin tamamlandığı bu tarif, sofranıza enfes bir başlangıç seçeneği oluyor. Mutfakta fazla vakit harcamadan kolayca hazırlanırken, hem lezzeti hem sunumuyla iştahları açıyor.

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SUMAKLI SOĞAN SALATASI





Kebapçılarda ve lokantalarda yemeğe alışkın olduğumuz sumaklı soğan salatası, özellikle et yemeklerin yanına çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.

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MEVSİM SALATA





Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek sunuyor.

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ANTEP KATMERİ





Gaziantep mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan katmer, çıtır çıtır el açması yufkası ve içindeki kaymağın ferahlatıcı tadıyla misafir soflarına çok yakışıyor.