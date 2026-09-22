Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (22 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI
Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.
FINDIK LAHMACUN
Fındık lahmacun, lokmalık boyutlarda servis edilerek sofranıza enfes bir lezzet sunuyor. İncecik hamurları, bol sebzeli ve baharatlı kıyma harcıyla fırında çıtır çıtır kızarıp lezzetiyle damak çatlatıyor.
HUMUSLU SALATA
İpek gibi kıvamlı humusun salata ile lezzetinin tamamlandığı bu tarif, sofranıza enfes bir başlangıç seçeneği oluyor. Mutfakta fazla vakit harcamadan kolayca hazırlanırken, hem lezzeti hem sunumuyla iştahları açıyor.
SUMAKLI SOĞAN SALATASI
Kebapçılarda ve lokantalarda yemeğe alışkın olduğumuz sumaklı soğan salatası, özellikle et yemeklerin yanına çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.
MEVSİM SALATA
Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek sunuyor.
ANTEP KATMERİ
Gaziantep mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan katmer, çıtır çıtır el açması yufkası ve içindeki kaymağın ferahlatıcı tadıyla misafir soflarına çok yakışıyor.