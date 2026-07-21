Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Temmuz 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, hafifliğiyle öne çıkan sütlü brokoli çorbasıyla başlayıp dışı çıtır çıtır domates mücveri ve pratik mantı makarna ile enfes seçenekler sunuyor. Yoğurtlu patates kızartması ve köz patlıcan salatası bu leziz öğünü tamamlıyor. Serinletici lezzeti ve şık sunumuyla limon tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Sütlü brokoli çorbası

Domates mücveri

Mantı makarna

Yoğurtlu patates kızartması

Köz patlıcan salatası

Limon tatlısı

SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI





Sütlü brokoli çorbası, brokolinin lezzetini un ve süt ile artırarak sofranıza hem hafif hem lezzetli bir başlangıç alternatifi oluyor.

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DOMATES MÜCVERİ





En lezzetli yaz domatesleriyle hazırlanan mücver, dışı çıtır içi yumuşacık kıvamıyla sofralarınıza nefis bir lezzet katıyor.

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MANTI MAKARNA





Hem doyurucu hem de hazırlaması oldukça keyifli olan mantı makarna, geleneksel mantı lezzetini mutfağınıza çok daha pratik bir şekilde taşıyor.

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YOĞURTLU PATATES KIZARTMASI





Büyük küçük herkesin çok sevdiği patates kızartması, bu defa sarımsaklı yoğurt ve taze naneyle birleşerek çok daha hafif ve iştah açıcı bir lezzete ulaşıyor.

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KÖZ PATLICAN SALATASI





Patlıcan ve kapya biberinin tadı sarımsaklı sosla birleştiğinde bu salatayı hem çok hafif hem de iştah açıcı bir eşlikçiye dönüştürüyor.

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LİMON TATLISI





Limon tatlısı, serinletici lezzeti ve şık sunumuyla yaz sıcaklarında tatlı krizlerinize hem hafif hem pratik bir seçenek oluyor.