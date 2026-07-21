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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Temmuz 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, hafifliğiyle öne çıkan sütlü brokoli çorbasıyla başlayıp dışı çıtır çıtır domates mücveri ve pratik mantı makarna ile enfes seçenekler sunuyor. Yoğurtlu patates kızartması ve köz patlıcan salatası bu leziz öğünü tamamlıyor. Serinletici lezzeti ve şık sunumuyla limon tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Temmuz 2026)
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Menüde neler var?

  • Sütlü brokoli çorbası
  • Domates mücveri
  • Mantı makarna
  • Yoğurtlu patates kızartması
  • Köz patlıcan salatası
  • Limon tatlısı

SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Temmuz 2026)

Sütlü brokoli çorbası, brokolinin lezzetini un ve süt ile artırarak sofranıza hem hafif hem lezzetli bir başlangıç alternatifi oluyor.

Gözden KaçmasınSütlü brokoli çorbası tarifiSütlü brokoli çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

DOMATES MÜCVERİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Temmuz 2026)

En lezzetli yaz domatesleriyle hazırlanan mücver, dışı çıtır içi yumuşacık kıvamıyla sofralarınıza nefis bir lezzet katıyor.

Gözden KaçmasınDomates mücveri tarifiDomates mücveri tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MANTI MAKARNA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Temmuz 2026)

Hem doyurucu hem de hazırlaması oldukça keyifli olan mantı makarna, geleneksel mantı lezzetini mutfağınıza çok daha pratik bir şekilde taşıyor.

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Gözden KaçmasınMantı makarna tarifiMantı makarna tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

YOĞURTLU PATATES KIZARTMASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Temmuz 2026)

Büyük küçük herkesin çok sevdiği patates kızartması, bu defa sarımsaklı yoğurt ve taze naneyle birleşerek çok daha hafif ve iştah açıcı bir lezzete ulaşıyor.

Gözden KaçmasınYoğurtlu patates kızartması tarifiYoğurtlu patates kızartması tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KÖZ PATLICAN SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Temmuz 2026)

Patlıcan ve kapya biberinin tadı sarımsaklı sosla birleştiğinde bu salatayı hem çok hafif hem de iştah açıcı bir eşlikçiye dönüştürüyor.

Gözden KaçmasınKöz patlıcan salatası tarifi (Videolu)Köz patlıcan salatası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

LİMON TATLISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Temmuz 2026)

Limon tatlısı, serinletici lezzeti ve şık sunumuyla yaz sıcaklarında tatlı krizlerinize hem hafif hem pratik bir seçenek oluyor.

Gözden KaçmasınLimon tatlısı tarifi (Videolu)Limon tatlısı tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

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