Akşam yemeğinde "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için bu özel menü, harika bir fikir sunuyor. Kış mevsiminin şifalı sebzelerinden kereviz ile yapılan çorba, sıcacık bir başlangıç yapıyor. Ana yemekte yer alan meşhur İnegöl köfte, yanına çok yakışan fasulye piyazı ve tam kıvamında tereyağlı şehriyeli pilav ile geleneksel lezzetleri bir araya getiriyor. Günün finalini ise hafifliği ve lezzetiyle büyüleyen Karpatka tatlısı yapıyor. İşte, tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

Terbiyeli kereviz çorbası

İnegöl köfte

Fasulye piyazı

Tereyağlı şehriyeli pilav

Karpatka

TERBİYELİ KEREVİZ ÇORBASI

Soğuk havalarda, içimizi ısıtan sıcacık bir çorba gibisi yok. Oldukça besleyici ve sağlıklı olan bu çorba kök sebzelerle pişiriliyor. Nefis bir kış çorbası olan bu tarifin yapılışı da oldukça kolay.

İNEGÖL KÖFTE



İnegöl köftesini, doğru kıyma karışımı ve dinlendirme süresine dikkat ederek mutfağınızda dışarıdan aldıklarınız kadar lezzetli hazırlayabilirsiniz. Yanına ekleyeceğiniz taze fasulye piyazı ile tam kıvamında pişen bu köfteleri, bir kere denediğinizde sofranızdan eksik etmek istemeyeceksiniz.

FASULYE PİYAZI



Geleneksel mutfağımızın sevilen lezzetlerinden fasulye piyazı, köfte eşlikçisi olarak çok seviliyor. Yumurtalı veya yumurtasız olarak hazırlayabileceğiniz bu nefis lezzet, tek başına ana öğün olarak tüketilecek kadar doyurucu oluyor.

TEREYAĞLI ŞEHRİYELİ PİLAV



Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan pilav, tam ölçüsüyle yapıldığında ana yemeklerin leziz tamamlayıcısı oluyor. Evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle pirinçler tane tane dökülüyor, tadı damaklarda kalıyor.

KARPATKA



Karpatka, Polonya mutfağına ait nefis bir geleneksel pasta. Görünümü kadar lezzetiyle de oldukça beğeneceğiniz, ince çıtır hamuru ve leziz kremasıyla özel günlerin en sevilen tatlılarından biri. Bu nefis tarifi, dilerseniz taze meyve parçaları ekleyerek de servis edebilirsiniz.