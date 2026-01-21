search__icondelete
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Ocak 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Ocak 2026)

Akşam yemeğinde "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için bu özel menü, harika bir fikir sunuyor. Kış mevsiminin şifalı sebzelerinden kereviz ile yapılan çorba, sıcacık bir başlangıç yapıyor. Ana yemekte yer alan meşhur İnegöl köfte, yanına çok yakışan fasulye piyazı ve tam kıvamında tereyağlı şehriyeli pilav ile geleneksel lezzetleri bir araya getiriyor. Günün finalini ise hafifliği ve lezzetiyle büyüleyen Karpatka tatlısı yapıyor. İşte, tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Ocak 2026)
MENÜDE NELER VAR?

  • Terbiyeli kereviz çorbası
  • İnegöl köfte
  • Fasulye piyazı
  • Tereyağlı şehriyeli pilav
  • Karpatka

TERBİYELİ KEREVİZ ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Ocak 2026)

Soğuk havalarda, içimizi ısıtan sıcacık bir çorba gibisi yok. Oldukça besleyici ve sağlıklı olan bu çorba kök sebzelerle pişiriliyor. Nefis bir kış çorbası olan bu tarifin yapılışı da oldukça kolay.

Terbiyeli kereviz çorbası tarifi

Terbiyeli kereviz çorbası tarifi

İNEGÖL KÖFTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Ocak 2026)
İnegöl köftesini, doğru kıyma karışımı ve dinlendirme süresine dikkat ederek mutfağınızda dışarıdan aldıklarınız kadar lezzetli hazırlayabilirsiniz. Yanına ekleyeceğiniz taze fasulye piyazı ile tam kıvamında pişen bu köfteleri, bir kere denediğinizde sofranızdan eksik etmek istemeyeceksiniz.

İnegöl köfte tarifi

İnegöl köfte tarifi

FASULYE PİYAZI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Ocak 2026)
Geleneksel mutfağımızın sevilen lezzetlerinden fasulye piyazı, köfte eşlikçisi olarak çok seviliyor. Yumurtalı veya yumurtasız olarak hazırlayabileceğiniz bu nefis lezzet, tek başına ana öğün olarak tüketilecek kadar doyurucu oluyor.

Fasulye piyazı tarifi

Fasulye piyazı tarifi

TEREYAĞLI ŞEHRİYELİ PİLAV

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Ocak 2026)
Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan pilav, tam ölçüsüyle yapıldığında ana yemeklerin leziz tamamlayıcısı oluyor. Evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle pirinçler tane tane dökülüyor, tadı damaklarda kalıyor.

Tereyağlı şehriyeli pilav tarifi

Tereyağlı şehriyeli pilav tarifi

KARPATKA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Ocak 2026)
Karpatka, Polonya mutfağına ait nefis bir geleneksel pasta. Görünümü kadar lezzetiyle de oldukça beğeneceğiniz, ince çıtır hamuru ve leziz kremasıyla özel günlerin en sevilen tatlılarından biri. Bu nefis tarifi, dilerseniz taze meyve parçaları ekleyerek de servis edebilirsiniz.

Karpatka tarifi

Karpatka tarifi

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Ocak 2026)
