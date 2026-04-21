Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Nisan 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık tavuklu sebzeli tel şehriye çorbasıyla başlayıp ana yemekte et ve sebzelerin lokum gibi piştiği patlıcan güveç ve tane tane dökülen tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Taze sebzelerin bol limonlu sosla harmanlandığı çoban salata ve süzme yoğurdun ferahlığını kabağın hafifliğiyle birleştiren yoğurtlu kabak mezesi, bu zengin öğünü tamamlıyor. Galeta unlu ve cevizli kekinin şerbetle buluştuğu, üzerine yayılan ipek gibi kremasıyla hem şerbetli hem sütlü tatlı sevenlerin favorisi Kıbrıs tatlısı ise bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Tavuklu sebzeli tel şehriye çorbası

Patlıcan güveç

Şehriyeli pirinç pilavı

Çoban salata

Yoğurtlu kabak mezesi

Kıbrıs tatlısı

TAVUKLU SEBZELİ TEL ŞEHRİYE ÇORBASI





Tavuk suyunun şifasını mevsim sebzeleriyle buluşturan bu nefis çorba, tel şehriyelerin doyuruculuğu ve didiklenmiş tavuk etlerinin lezzetiyle sofralarda tam bir ziyafet havası estiriyor.

PATLICAN GÜVEÇ





Patlıcan güveç, ağır ağır lokum gibi pişen etler, içerisindeki sarımsak, soğan ve biberlerin oluşturduğu zengin lezzetle, ekmeği banarak yenecek kadar iştah açıcı bir tat sunuyor.

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.

ÇOBAN SALATA

Çoban salata, taze sebzelerin iri parçalar halinde doğranıp bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

YOĞURTLU KABAK MEZESİ

Yemeklerin yanında ferahlatıcı ve hafif eşlikçilerden biri olan yoğurtlu kabak mezesi, kabağın sote edilip süzme yoğurtla birleştirilmesiyle pratik bir şekilde hazırlanıyor.

KIBRIS TATLISI

Kıbrıs tatlısı, şerbetli ve sütlü tatlıların lezzetini tek bir tabakta buluşturarak sofralara enfes bir lezzet sunuyor. Galeta unu ve cevizle pişen keki, şerbetle buluştuğunda tam kıvamında yumuşarken, üzerine yayılan ipek gibi kreması ise nefis bir tat katıyor.