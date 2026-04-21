Hürriyet LezizzBlog — Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Nisan 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Nisan 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık tavuklu sebzeli tel şehriye çorbasıyla başlayıp ana yemekte et ve sebzelerin lokum gibi piştiği patlıcan güveç ve tane tane dökülen tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Taze sebzelerin bol limonlu sosla harmanlandığı çoban salata ve süzme yoğurdun ferahlığını kabağın hafifliğiyle birleştiren yoğurtlu kabak mezesi, bu zengin öğünü tamamlıyor. Galeta unlu ve cevizli kekinin şerbetle buluştuğu, üzerine yayılan ipek gibi kremasıyla hem şerbetli hem sütlü tatlı sevenlerin favorisi Kıbrıs tatlısı ise bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

  • Tavuklu sebzeli tel şehriye çorbası
  • Patlıcan güveç
  • Şehriyeli pirinç pilavı
  • Çoban salata
  • Yoğurtlu kabak mezesi
  • Kıbrıs tatlısı

TAVUKLU SEBZELİ TEL ŞEHRİYE ÇORBASI

Tavuk suyunun şifasını mevsim sebzeleriyle buluşturan bu nefis çorba, tel şehriyelerin doyuruculuğu ve didiklenmiş tavuk etlerinin lezzetiyle sofralarda tam bir ziyafet havası estiriyor.

Tavuklu sebzeli tel şehriye çorbası tarifi

PATLICAN GÜVEÇ

Patlıcan güveç, ağır ağır lokum gibi pişen etler, içerisindeki sarımsak, soğan ve biberlerin oluşturduğu zengin lezzetle, ekmeği banarak yenecek kadar iştah açıcı bir tat sunuyor.

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.

ÇOBAN SALATA

Çoban salata, taze sebzelerin iri parçalar halinde doğranıp bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

YOĞURTLU KABAK MEZESİ

Yemeklerin yanında ferahlatıcı ve hafif eşlikçilerden biri olan yoğurtlu kabak mezesi, kabağın sote edilip süzme yoğurtla birleştirilmesiyle pratik bir şekilde hazırlanıyor.

KIBRIS TATLISI

Kıbrıs tatlısı, şerbetli ve sütlü tatlıların lezzetini tek bir tabakta buluşturarak sofralara enfes bir lezzet sunuyor. Galeta unu ve cevizle pişen keki, şerbetle buluştuğunda tam kıvamında yumuşarken, üzerine yayılan ipek gibi kreması ise nefis bir tat katıyor.

En Lezizz'ler

Glutensiz mermer kek tarifi (Videolu)
Glutensiz mermer kek tarifi (Videolu)#Glutensiz Mermer Kek
TasteAtlas listesinde Araban sarımsağı ilk 5e girdi
"TasteAtlas" listesinde Araban sarımsağı ilk 5'e girdi#Araban Sarımsağı
Kısır tarifi
Kısır tarifi#Kısır Tarifi
Burdurun 50 yıllık şifalı mirası: Çörekotu kahvesi
Burdur'un 50 yıllık şifalı mirası: Çörekotu kahvesi#Burdur Çörekotu Kahvesi
Daha Fazla
5
TasteAtlas listesinde Araban sarımsağı ilk 5e girdi
YEMEK KÜLTÜRÜ

"TasteAtlas" listesinde Araban sarımsağı ilk 5'e girdi

5
Burdurun 50 yıllık şifalı mirası: Çörekotu kahvesi
YEMEK KÜLTÜRÜ

Burdur'un 50 yıllık şifalı mirası: Çörekotu kahvesi

5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Nisan 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (20 Nisan 2026)

Benzer Yazılar
5
Glutensiz mermer kek tarifi (Videolu)
KEK TARİFLERİ

Glutensiz mermer kek tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Kısır tarifi
MEZE TARİFLERİ

Kısır tarifi

30-60 dkOrta
5
Patlıcan güveç tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Patlıcan güveç tarifi

60+ dkKolay
5
Ispanaklı yumurta tarifi
KAHVALTILIK TARİFLERİ

Ispanaklı yumurta tarifi

30-60 dkOrta
5
Pratik milföy gözleme tarifi (Videolu)
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Pratik milföy gözleme tarifi (Videolu)

30 dkKolay
5
Rosto köfte tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Rosto köfte tarifi

30-60 dkOrta
5
Babagannuş tarifi
MEZE TARİFLERİ

Babagannuş tarifi

30-60 dkOrta
5
Enginar çorbası tarifi
ÇORBA TARİFLERİ

Enginar çorbası tarifi

30-60 dkOrta
5
Zeytinyağlı biber dolması tarifi
ZEYTİNYAĞLI TARİFLERİ

Zeytinyağlı biber dolması tarifi

30-60 dkOrta
5
Damla çikolatalı cookie (Chocolate chip cookie) tarifi
KURABİYE TARİFLERİ

Damla çikolatalı cookie (Chocolate chip cookie) tarifi

30-60 dkOrta