Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (21 Mayıs 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, tazeleyici kokusuyla zeytinyağlı severlere enfes bir lezzet sunan zeytinyağlı rezene yemeğiyle başlayıp ana yemekte fırında ağır ağır pişen, lokum gibi yumuşacık kuzu tandır ve tereyağının mis gibi kokusunu içine hapsederek demlenen arpa şehriyeli bulgur pilavı ile tam bir ziyafet sunuyor. Taze fesleğenin ferahlığını çam fıstığı ve parmesanla bir araya getirerek sofrada Akdeniz rüzgarları estiren pesto soslu kiraz domates salatası, bu öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Pratik ve lezzetli hazır yufkadan baklava ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
ZEYTİNYAĞLI REZENE YEMEĞİ
Zeytinyağlı rezene yemeği, anason aroması ve ferahlığıyla zeytinyağlı severler için harika bir alternatif sunuyor.
KUZU TANDIR
Kuzu tandır, fırında ağır ağır pişen lokum gibi etiyle damak çatlatan bir yemek servis etmenize olanak tanıyor.
ARPA ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI
Tereyağının mis gibi kokusunu içine hapsederek pişip yemeklerin yanına çok yakışan nefis bir tamamlayıcı oluyor.
PESTO SOSLU KİRAZ DOMATES SALATASI
Taze fesleğenin ferahlatıcı lezzetini çam fıstığı ve parmesanın tadıyla sofralarınıza Akdeniz esintileri taşıyor.
HAZIR YUFKADAN BAKLAVA
Hazır yufkadan baklava tarifi, dakikalar içinde hazırlanıp tatlı krizlerinize en hızlı ve garantili çözümü sunuyor.